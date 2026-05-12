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El rubí de casi 5 kilos que sacude al mundo de la joyería: aún no tiene precio oficial y es el segundo más grande en la historia de Myanmar

Especialistas en gemología consideran que el nuevo rubí podría superar récords de valor debido a su color rojo púrpura, su brillo reflectante y la creciente demanda de joyas exclusivas dentro de los mercados internacionales de lujo y coleccionismo.

Hallado en la región de Mogok, destaca por su color rojo púrpura con matices amarillos. Se estima que alcanzará un valor millonario gracias a su pureza y calidad cromática.
Hallado en la región de Mogok, destaca por su color rojo púrpura con matices amarillos. Se estima que alcanzará un valor millonario gracias a su pureza y calidad cromática. | Foto: Dall E 3
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El descubrimiento de un gigantesco rubí de 11.000 quilates en Myanmar ha provocado un fuerte impacto en la industria internacional de las piedras preciosas. La gema, hallada en la región de Mogok, pesa cerca de 4,8 kilogramos y ya es considerada el segundo rubí más grande hallado en la historia del país, uno de los mayores productores mundiales de estas codiciadas joyas.

La pieza sobresale no solo por sus dimensiones excepcionales, sino también por la intensidad de su color rojo púrpura con matices amarillos, una combinación extremadamente rara en el mercado gemológico. Aunque todavía no existe una valoración oficial, especialistas y casas de subastas estiman que podría alcanzar cifras millonarias debido a su pureza, transparencia moderada y elevada calidad cromática.

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¿Por qué el rubí de 11.000 quilates es tan valioso?

El hallazgo ocurrió a mediados de abril de 2026 en las cercanías de Mogok, una zona famosa por albergar algunas de las minas de gemas más importantes del planeta. Según CBS News, la piedra destaca por su superficie altamente reflectante y por una tonalidad poco común que incrementa considerablemente su atractivo para coleccionistas y joyeros de lujo.

Aunque existe un antecedente mayor en Myanmar —un rubí de 21.450 quilates descubierto en 1996—, expertos consideran que la nueva gema podría superar a su predecesora en valor económico. Esto se debe a que el mercado internacional prioriza factores como la pureza del color, la calidad óptica y la rareza mineral, atributos que convierten a esta piedra en una de las más codiciadas de los últimos años.

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¿Qué impacto tiene este hallazgo en la industria minera y joyera?

Myanmar concentra cerca del 90% de los rubíes que circulan en el mercado mundial, por lo que el descubrimiento vuelve a colocar al país en el centro de la industria global de gemas. Las regiones de Mogok y Mong Hsu son consideradas estratégicas por su riqueza geológica, aunque también enfrentan problemas relacionados con minería informal, contrabando y conflictos territoriales que dificultan el control estatal.

El hallazgo también reactivó el debate sobre la trazabilidad y las condiciones laborales en la extracción de piedras preciosas. Organizaciones como Global Witness han advertido durante años sobre posibles abusos y la falta de transparencia en el sector, además del riesgo de que las ganancias provenientes de la venta de gemas terminen financiando grupos armados o estructuras ilegales. Mientras el gobierno busca atraer inversiones internacionales, el mercado de lujo sigue atento a la evolución política y económica de la región.

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