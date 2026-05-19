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Un pueblo escondido en las montañas remata casas a precios muy cómodos: requisitos, ayudas económicas y oportunidades de trabajo

El municipio promueve un programa de subastas para atraer a jóvenes, familias y emprendedores que deseen vivir en un entorno apacible en medio de la naturaleza y el turismo rural.

Olmeda de la Cuesta, un pueblo en Cuenca, España, se presenta como una alternativa atractiva para quienes buscan escapar del estrés urbano a través de subastas de terrenos económicos.
Olmeda de la Cuesta, un pueblo en Cuenca, España, se presenta como una alternativa atractiva para quienes buscan escapar del estrés urbano a través de subastas de terrenos económicos. | Foto: vivetupueblo.es
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Un pequeño pueblo escondido entre montañas y bosques de España se ha convertido en una opción atractiva para quienes desean dejar atrás el estrés de las grandes ciudades. Se trata de Olmeda de la Cuesta, una localidad ubicada en la provincia de Cuenca que impulsa un programa para atraer nuevos habitantes mediante subastas de terrenos a precios accesibles y facilidades para instalarse en la zona.

Las autoridades locales buscan atraer especialmente a jóvenes, familias, emprendedores y personal que trabaja a distancia interesado en un estilo de vida apacible, rodeado de naturaleza. El municipio ofrece un costo de vida más bajo, poco tránsito y un fuerte sentido de comunidad, además de oportunidades vinculadas al turismo rural, la construcción y los pequeños negocios locales.

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¿Cuáles son los requisitos para vivir en Olmeda de la Cuesta?

Quienes deseen mudarse a Olmeda de la Cuesta deben cumplir algunas condiciones legales y administrativas para acceder a las oportunidades que ofrece la localidad.

  • Tener ciudadanía europea o contar con visa y permiso de residencia.
  • Conseguir una vivienda o terreno disponible dentro del municipio.
  • Realizar el empadronamiento oficial en el ayuntamiento local.
  • Registrar el domicilio para acceder a servicios públicos.
  • Participar en las subastas municipales de terrenos disponibles.
  • Contar con un proyecto de residencia permanente o actividad laboral.

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¿Cuál es la ayuda económica que brinda el pueblo?

La principal ayuda económica impulsada por el ayuntamiento consiste en la subasta de terrenos y propiedades a precios muy bajos para incentivar la llegada de nuevos vecinos. Además, las autoridades promueven proyectos destinados a emprendedores, hospedajes rurales y pequeños negocios turísticos, lo que facilita oportunidades para quienes quieran invertir y establecerse en la localidad con costos mucho más reducidos que en las grandes ciudades españolas.

¿Cuáles son las oportunidades de trabajo?

Aunque se trata de una localidad pequeña, existen distintas actividades laborales vinculadas al entorno rural y turístico.

  • Agricultura y producción rural.
  • Ganadería y cuidado de animales.
  • Turismo rural y alojamiento para visitantes.
  • Gastronomía y casas de huéspedes.
  • Artesanías y oficios tradicionales.
  • Construcción y refacción de viviendas.
  • Emprendimientos relacionados con naturaleza y ecoturismo.
  • Trabajo remoto gracias a la tranquilidad y el bajo costo de vida.
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