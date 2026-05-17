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Ucrania lanza uno de sus mayores bombardeos con drones sobre Rusia y golpea zonas cercanas a Moscú

Volodímir Zelenski defendió el ataque masivo contra Rusia y aseguró que la ofensiva busca presionar a Moscú para poner fin a la guerra.

El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró haber derribado 556 drones y que el ataque es uno de los más intensos desde el inicio del conflicto en 2022
El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró haber derribado 556 drones y que el ataque es uno de los más intensos desde el inicio del conflicto en 2022 | AFP
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Ucrania atacó territorio ruso con una ofensiva aérea de gran escala que, según Moscú, incluyó cerca de 600 drones y dejó al menos cuatro muertos. El Ministerio de Defensa de Rusia informó que sus sistemas derribaron 556 aparatos en la noche y otros 30 en ataques posteriores, en una operación que alcanzó 14 regiones, además de Crimea y zonas cercanas a los mares Negro y Azov. Las autoridades calificaron la acción como uno de los bombardeos más intensos desde el inicio de la guerra en 2022.

Las áreas próximas a Moscú concentraron parte del impacto. Tres personas murieron en los alrededores de la capital y otra falleció en Bélgorod, región fronteriza con Ucrania. El alcalde Serguéi Sobianin afirmó que más de 80 drones fueron interceptados y precisó que 12 personas resultaron heridas, entre ellas trabajadores de una obra próxima a una refinería.

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Medios rusos informaron que fragmentos de drones alcanzaron instalaciones cercanas al aeropuerto Sheremétievo y provocaron incendios en viviendas. También se registraron daños en bloques residenciales. La embajada de India señaló que uno de sus ciudadanos murió y otros tres resultaron heridos durante la agresión.

Zelenski defiende ofensiva tras bombardeos rusos en Kiev

El presidente Volodímir Zelenski respaldó públicamente la operación y aseguró que las acciones contra Rusia responden a ataques previos contra ciudades ucranianas.

El mandatario añadió que transmiten un mensaje directo a Moscú: "Su Estado debe poner fin a su guerra". Las declaraciones llegaron pocos días después de un bombardeo ruso dirigido a Kiev que, de acuerdo con las autoridades, dejó decenas de víctimas.

Fuentes de seguridad ucranianas indicaron que entre los objetivos alcanzados figura la planta Angstrom, ubicada en la región de Moscú y vinculada a la producción de microchips para armamento de alta precisión. También mencionaron estaciones de bombeo y refinerías energéticas.

El comandante de las Fuerzas de Vehículos No Tripulados de Ucrania, Robert Brovdi, declaró a AFP que la prioridad continúa centrada en ampliar "las capacidades de ataque de largo alcance" contra objetivos militares.

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Las negociaciones de paz siguen suspendidas

La escalada ocurre en un panorama marcado por negociaciones paralizadas. Ucrania y Rusia retomaron los bombardeos tras el fin de una tregua temporal, acompañada de reuniones que no dejaron avances diplomáticos.

Además, las conversaciones impulsadas con mediación estadounidense quedaron suspendidas desde el inicio de la crisis en Oriente Medio relacionada con Irán. El deterioro del escenario internacional coincidió con una intensificación de ataques sobre infraestructura energética y militar.

Mientras Rusia denunció la mayor ofensiva contra su capital en más de un año, la Fuerza Aérea ucraniana informó que interceptó 279 drones rusos de un total de 287 lanzados durante la misma noche, reflejo de una guerra con múltiples frentes abiertos y sin señales inmediatas de distensión.

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