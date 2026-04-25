HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cine y series

Paul Dano es el asesor de Putin en la película 'El mago del Kremlin'

Estreno. La película aborda los últimos 30 años a través de la mirada del cuestionado estratega de Vladimir Putin.

Paul Dano en 'El mago del Kremlin'.
Paul Dano en 'El mago del Kremlin'. | Difusión.
Compartir

Cuando Paul Dano leyó el guion de The Wizard of the Kremlin (o El mago del Kremlin) quedó fascinado con la idea de interpretar al asesor de Vladimir Putin, alguien con contradicciones. “Comenzó como director de teatro de vanguardia, luego trabajó en la televisión rusa y finalmente se dedicó a la política. Lo veo como una especie de tragedia, porque creo que hay un precio —una especie de impuesto al alma, tal vez— cuando uno se adentra demasiado en las artes oscuras de la hechicería, por así decirlo”, señala en información de producción enviada a La República.

PUEDES VER: Jimena Lindo: "El cine peruano es mágico, es la resistencia absoluta"

lr.pe

El cineasta francés, Olivier Assayas, dirigió esta película estrenada en el Festival de Toronto. Está basada en la exitosa novela de Giuliano da Empoli y repasa las últimas tres décadas en los círculos de poder en Rusia.  En la película, Dano interpreta al experto y estratega que trabaja al lado de Putin y lo ayuda a perpetuarse en el poder.

“El guion era sumamente cautivador, y aún lo es. Curiosamente, ahora me parece incluso más relevante que cuando lo leí por primera vez. Había oído hablar del libro, aunque aún no lo había leído. Pero aprendí muchísimo con solo leer el guion y adentrarme en ese mundo. No es una parte del mundo que la mayoría de nosotros lleguemos a ver”, señala Dano.

El actor dice que para interpretar a Baranov (inspirado en Vladislav Surkov) quería ser una suerte de “autoridad” sobre lo que se está hablando y durante meses buscó toda la información posible sobre su “linaje” como ruso. “Capturaba a la perfección las contradicciones del ser humano. Puedes sentir un profundo afecto por algo y, aun así, ser capaz de crueldades. Puedes amar a alguien y aun así tomar decisiones que te parezcan justificadas, incluso si otra persona las considera completamente erróneas. Ha sido fascinante explorar ese tipo de complejidad”.

En el filme, Jude Law es Vladimir Putin. “Espero que despierte muchas emociones, incluso algunas contradictorias”, dice Dano sobre la película que se estrena este jueves en Perú. “No creo haber trabajado nunca en algo tan directamente vinculado al mundo que vivimos ahora. Así que tengo mucha curiosidad por ver cómo lo reciben. Idealmente, espero que se vayan con la sensación de haber disfrutado de una experiencia muy enriquecedora”.

Notas relacionadas
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jimena Lindo: "El cine peruano es mágico, es la resistencia absoluta"

Jimena Lindo: "El cine peruano es mágico, es la resistencia absoluta"

LEER MÁS
'Camino hacia el terror': conoce la HISTORIA REAL de la horripilante saga sobre caníbales deformes

'Camino hacia el terror': conoce la HISTORIA REAL de la horripilante saga sobre caníbales deformes

LEER MÁS
Sin senos sí hay paraíso 4: cuándo se estrena, de qué tratará, reparto, nuevos personajes y todo sobre la nueva temporada de la serie en Telemundo

Sin senos sí hay paraíso 4: cuándo se estrena, de qué tratará, reparto, nuevos personajes y todo sobre la nueva temporada de la serie en Telemundo

LEER MÁS
Las películas y series más esperadas de 2026: fechas y plataformas de estreno

Las películas y series más esperadas de 2026: fechas y plataformas de estreno

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cine y series

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025