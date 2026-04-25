Paul Dano es el asesor de Putin en la película 'El mago del Kremlin'

Cuando Paul Dano leyó el guion de The Wizard of the Kremlin (o El mago del Kremlin) quedó fascinado con la idea de interpretar al asesor de Vladimir Putin, alguien con contradicciones. “Comenzó como director de teatro de vanguardia, luego trabajó en la televisión rusa y finalmente se dedicó a la política. Lo veo como una especie de tragedia, porque creo que hay un precio —una especie de impuesto al alma, tal vez— cuando uno se adentra demasiado en las artes oscuras de la hechicería, por así decirlo”, señala en información de producción enviada a La República.

El cineasta francés, Olivier Assayas, dirigió esta película estrenada en el Festival de Toronto. Está basada en la exitosa novela de Giuliano da Empoli y repasa las últimas tres décadas en los círculos de poder en Rusia. En la película, Dano interpreta al experto y estratega que trabaja al lado de Putin y lo ayuda a perpetuarse en el poder.

“El guion era sumamente cautivador, y aún lo es. Curiosamente, ahora me parece incluso más relevante que cuando lo leí por primera vez. Había oído hablar del libro, aunque aún no lo había leído. Pero aprendí muchísimo con solo leer el guion y adentrarme en ese mundo. No es una parte del mundo que la mayoría de nosotros lleguemos a ver”, señala Dano.

El actor dice que para interpretar a Baranov (inspirado en Vladislav Surkov) quería ser una suerte de “autoridad” sobre lo que se está hablando y durante meses buscó toda la información posible sobre su “linaje” como ruso. “Capturaba a la perfección las contradicciones del ser humano. Puedes sentir un profundo afecto por algo y, aun así, ser capaz de crueldades. Puedes amar a alguien y aun así tomar decisiones que te parezcan justificadas, incluso si otra persona las considera completamente erróneas. Ha sido fascinante explorar ese tipo de complejidad”.

En el filme, Jude Law es Vladimir Putin. “Espero que despierte muchas emociones, incluso algunas contradictorias”, dice Dano sobre la película que se estrena este jueves en Perú. “No creo haber trabajado nunca en algo tan directamente vinculado al mundo que vivimos ahora. Así que tengo mucha curiosidad por ver cómo lo reciben. Idealmente, espero que se vayan con la sensación de haber disfrutado de una experiencia muy enriquecedora”.