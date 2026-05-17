Innovación científica nacional permite a Argentina producir en masa una especie marina premium que revoluciona la gastronomía
Considerado una joya de la acuicultura global, el pez limón tiene alta demanda en mercados gastronómicos exclusivos debido a su textura, sabor y valor comercial.
- Argentina logra traer de vuelta a un mamífero extinto hace 110 años en esta importante región
- Griselda Siciliani habla de cine, teatro y Argentina: "Están en riesgo un montón de derechos adquiridos"
Argentina alcanzó un avance sin precedentes en el desarrollo de alimentos marinos de alta gama gracias al trabajo de especialistas del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, tras conseguir la reproducción masiva de juveniles de pez limón.
El logro posiciona al país sudamericano en el mapa global de la acuicultura avanzada y abre nuevas posibilidades para la exportación de productos premium. El pez limón, conocido científicamente como Seriola lalandi, destaca por su rápido crecimiento, su elevado valor comercial y su fuerte demanda en la gastronomía de lujo.
TE RECOMENDAMOS
JHAN SANDOVAL RESPONDE LAS PREGUNTAS DEL PÚBLICO 🔮 | ASTROMOOD
PUEDES VER: China desafía a EE.UU. con un gigantesco cable submarino de 6.000 km que conecta África con un país de Sudamérica: no es Chile
Innovación tecnológica y científica detrás de la producción masiva de juveniles
El desarrollo fue impulsado por el Programa de Maricultura del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, que implementó sistemas tecnológicos de última generación para controlar la temperatura, la calidad del agua y la alimentación.
Durante cerca de 60 días de trabajo continuo, el equipo científico consiguió superar la delicada fase larvaria del pez limón, considerada uno de los mayores desafíos para su reproducción en cautiverio.
Uno de los cambios decisivos fue la incorporación de biorreactores en reemplazo de los métodos tradicionales de cultivo de microalgas.
Esta modificación permitió garantizar una nutrición más estable y eficiente para las larvas, lo que aumentó considerablemente las tasas de supervivencia. El avance marca la primera vez que se alcanza una escala de producción de este tipo en territorio argentino.
PUEDES VER: La fruta andina, conocida como 'oro de los incas', que conquista paladares en EE.UU., China y Rusia por su sabor único
Impacto económico y gastronómico: el pez limón como estrella de la acuicultura mundial
El pez limón es una de las especies más prometedoras de la industria marina internacional debido a su crecimiento acelerado y su gran aceptación en restaurantes de alta cocina.
Puede alcanzar tamaño comercial en un período aproximado de 12 a 18 meses, con lo que se convierte en una alternativa estratégica para la producción sustentable de proteína marina.
Además del potencial gastronómico, el proyecto podría impulsar inversiones privadas vinculadas a sistemas de recirculación de agua y producción intensiva.
Para Argentina, este avance representa una oportunidad para fortalecer un sector capaz de combinar innovación científica, sostenibilidad y exportaciones de alto valor agregado.