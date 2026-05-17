HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Innovación científica nacional permite a Argentina producir en masa una especie marina premium que revoluciona la gastronomía

Considerado una joya de la acuicultura global, el pez limón tiene alta demanda en mercados gastronómicos exclusivos debido a su textura, sabor y valor comercial.

Argentina registra un avance histórico en acuicultura al lograr la reproducción masiva de juveniles de pez limón.
Argentina registra un avance histórico en acuicultura al lograr la reproducción masiva de juveniles de pez limón. | Foto: argentina.gob.ar
Escuchar
Resumen
Compartir

Argentina alcanzó un avance sin precedentes en el desarrollo de alimentos marinos de alta gama gracias al trabajo de especialistas del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, tras conseguir la reproducción masiva de juveniles de pez limón.

El logro posiciona al país sudamericano en el mapa global de la acuicultura avanzada y abre nuevas posibilidades para la exportación de productos premium. El pez limón, conocido científicamente como Seriola lalandi, destaca por su rápido crecimiento, su elevado valor comercial y su fuerte demanda en la gastronomía de lujo.

TE RECOMENDAMOS

JHAN SANDOVAL RESPONDE LAS PREGUNTAS DEL PÚBLICO 🔮 | ASTROMOOD

PUEDES VER: China desafía a EE.UU. con un gigantesco cable submarino de 6.000 km que conecta África con un país de Sudamérica: no es Chile

lr.pe

Innovación tecnológica y científica detrás de la producción masiva de juveniles

El desarrollo fue impulsado por el Programa de Maricultura del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, que implementó sistemas tecnológicos de última generación para controlar la temperatura, la calidad del agua y la alimentación.

Durante cerca de 60 días de trabajo continuo, el equipo científico consiguió superar la delicada fase larvaria del pez limón, considerada uno de los mayores desafíos para su reproducción en cautiverio.

Uno de los cambios decisivos fue la incorporación de biorreactores en reemplazo de los métodos tradicionales de cultivo de microalgas.

Esta modificación permitió garantizar una nutrición más estable y eficiente para las larvas, lo que aumentó considerablemente las tasas de supervivencia. El avance marca la primera vez que se alcanza una escala de producción de este tipo en territorio argentino.

PUEDES VER: La fruta andina, conocida como 'oro de los incas', que conquista paladares en EE.UU., China y Rusia por su sabor único

lr.pe

Impacto económico y gastronómico: el pez limón como estrella de la acuicultura mundial

El pez limón es una de las especies más prometedoras de la industria marina internacional debido a su crecimiento acelerado y su gran aceptación en restaurantes de alta cocina.

Puede alcanzar tamaño comercial en un período aproximado de 12 a 18 meses, con lo que se convierte en una alternativa estratégica para la producción sustentable de proteína marina.

Además del potencial gastronómico, el proyecto podría impulsar inversiones privadas vinculadas a sistemas de recirculación de agua y producción intensiva.

Para Argentina, este avance representa una oportunidad para fortalecer un sector capaz de combinar innovación científica, sostenibilidad y exportaciones de alto valor agregado.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Argentina logra traer de vuelta a un mamífero extinto hace 110 años en esta importante región

Argentina logra traer de vuelta a un mamífero extinto hace 110 años en esta importante región

LEER MÁS
Griselda Siciliani habla de cine, teatro y Argentina: "Están en riesgo un montón de derechos adquiridos"

Griselda Siciliani habla de cine, teatro y Argentina: "Están en riesgo un montón de derechos adquiridos"

LEER MÁS
El mayor productor de caramelos del mundo está en Sudamérica y los exporta a más de 120 países, como Perú: fabrican sus propios envases

El mayor productor de caramelos del mundo está en Sudamérica y los exporta a más de 120 países, como Perú: fabrican sus propios envases

LEER MÁS
Argentina busca desafiar a EE. UU. al diseñar un cohete supersónico que apunta a romper la barrera del sonido en una competencia internacional

Argentina busca desafiar a EE. UU. al diseñar un cohete supersónico que apunta a romper la barrera del sonido en una competencia internacional

LEER MÁS
Rusia desafía a Estados Unidos y prueba a Satan II, su sistema de misiles catalogado como el "más poderoso del mundo"

Rusia desafía a Estados Unidos y prueba a Satan II, su sistema de misiles catalogado como el "más poderoso del mundo"

LEER MÁS
Trump asegura pactos millonarios con China, pero Pekín guarda silencio tras la cumbre con Xi Jinping

Trump asegura pactos millonarios con China, pero Pekín guarda silencio tras la cumbre con Xi Jinping

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO. Lunes a Sábado (10% Dscto hasta agotar STOCK)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO. Lunes a Sábado (10% Dscto hasta agotar STOCK)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025