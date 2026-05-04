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El papa León XIV recibirá a Marco Rubio en el Vaticano en medio de tensiones con la administración de Trump

La cita ocurre semanas después de un cruce de críticas por la postura del pontífice contra la guerra y las políticas migratorias de EE. UU.

La reunión entre León XIV y Rubio se dará tras críticas del pontífice a las guerras y políticas migratorias de EE. UU
La reunión entre León XIV y Rubio se dará tras críticas del pontífice a las guerras y políticas migratorias de EE. UU | AFP | AFP
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Algunas semanas después de un tenso intercambio de opiniones con el presidente Donald Trump por mostrar su rechazo a las guerras, el papa León XIV recibirá en el Vaticano al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. La cita, programada para el jueves 7 de mayo, tendrá una duración de 30 minutos y buscará retomar las relaciones bilaterales ante un incremento de los conflictos bélicos a nivel mundial.

El sumo pontífice ya había recibido a Rubio en mayo de 2025, cuando este lo visitó junto al vicepresidente J.D. Vance, tras ser elegido líder de la Iglesia católica.

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Rubio abordará problemática en Oriente Medio y América Latina en Roma

Además de sostener reuniones con autoridades de la Santa Sede, como el cardenal Pietro Parolin, Rubio tiene previsto un encuentro con el canciller italiano Antonio Tajani y el ministro de Defensa, Guido Crosetto, con quienes tendrá una agenda centrada en la guerra en Oriente Próximo y en América Latina. Según el Departamento de Estado, el objetivo es analizar escenarios de seguridad y coordinar intereses estratégicos en ambas regiones.

Asimismo, no descarta que se aborde la situación en Cuba, sobre la cual el Vaticano ha mantenido históricamente un rol diplomático activo, mientras que Rubio ha impulsado mayores presiones desde la administración de Donald Trump contra el gobierno de la isla.

Papa León XIV mantiene postura firme frente a Washington

León XIV ha reforzado en los últimos meses su posición crítica frente a los conflictos armados y las políticas migratorias restrictivas, en especial las impulsadas por Trump. Prevost ha defendido su “deber moral de expresarse” contra la guerra, al tiempo que ha cuestionado medidas que limitan el ingreso de migrantes, las que calificó como inaceptables.

Sus declaraciones surgieron en un contexto de tensiones diplomáticas tras los comentarios del mandatario estadounidense, quien lo llamó “débil” en materia de política exterior. Ante estas críticas, el líder religioso respondió que no tiene “miedo” a la administración estadounidense y reiteró su compromiso con una voz activa en temas globales.

Desde el Vaticano, el papa también se ha pronunciado sobre los riesgos de una escalada militar en Medio Oriente. En ese sentido, rechazó la posibilidad de acciones bélicas contra Irán y subrayó la importancia del diálogo como vía para evitar nuevas disputas.

Estas posiciones han marcado una línea clara en su pontificado, centrada en la paz y la defensa de los derechos humanos. El primer papa nacido en Estados Unidos y nacionalizado peruano ha insistido en que la Iglesia debe asumir un rol activo ante las crisis internacionales, así como en la protección de las poblaciones más vulnerables.

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España despliega fuerte seguridad por visita del pontífice

Más de 13.000 agentes se desplegarán en España durante la visita del papa León XIV, prevista del 6 al 12 de junio. El operativo, de alta complejidad, responde al recorrido por varias regiones, incluidas Madrid, Barcelona y las Islas Canarias.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, detalló que más de 11.000 policías nacionales y unos 2.200 guardias civiles estarán disponibles, mientras fuerzas locales y regionales definirán su participación. La coincidencia con eventos masivos, como conciertos de Bad Bunny, añade presión logística, aunque aseguran contar con los recursos necesarios.

El plan de seguridad se activará progresivamente en cada ciudad y se mantendrá hasta la salida del pontífice del espacio aéreo español. Las autoridades advierten que las amenazas pueden ser diversas, desde riesgos terroristas hasta protestas sociales, en un contexto que exige máxima coordinación para garantizar el desarrollo del evento sin afectar la vida cotidiana.

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