El papa León XIV llama a la “justicia y el fin de la corrupción” ante una multitud de 100.000 fieles en Angola

Durante una misa campal celebrada en Kilamba, a las afueras de Luanda en Angola, el papa León XIV pidió "una nueva cultura de justicia" y acabar con la corrupción, frente a una multitud de 100.000 fieles. Su intervención marcó el segundo día de su gira africana y su primera visita al país.

En su homilía, el pontífice instó a los católicos a "mirar el futuro con esperanza", pero también a enfrentar los problemas estructurales que afectan a la nación. "Podemos y queremos construir un lugar donde las viejas divisiones queden superadas, donde el odio y la violencia desaparezcan", afirmó. Asimismo, señaló que el "flagelo de la corrupción" debe ser reemplazado por un sistema basado en la justicia y una distribución más equitativa de la riqueza.

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Un mensaje contra la desigualdad

El discurso de León XIV incluyó críticas a la "lógica de explotación" de los recursos naturales, en un país rico en petróleo y minerales, pero con altos niveles de pobreza. Según el Banco Mundial, cerca de un tercio de la población vive con menos de US$2,15 al día.

El pontífice también hizo referencia a los "sufrimientos" y a las "catástrofes sociales y medioambientales" que, a su juicio, han derivado de ese modelo económico. Su postura refleja un tono más firme durante esta gira, que se desarrolla en medio de tensiones internacionales tras recientes críticas del presidente Donald Trump.

Entre los asistentes, el sacerdote angoleño Pedro Chingandu subrayó la necesidad de cambios profundos. "Necesitamos una verdadera democracia, una redistribución de la riqueza y justicia", afirmó, recordando que la guerra civil (1975-2002) agravó las desigualdades existentes.

Esperanza, reconciliación y fe en el futuro

La misa reunió a una multitud que llegó incluso a pasar la noche en el lugar. Muchos fieles portaban camisetas con la imagen del papa y banderas del Vaticano, en un ambiente marcado por la expectativa.

Entre ellos estaba Patricio Musanga, un joven de 32 años que expresó su deseo de escuchar un mensaje de "esperanza, reconciliación y paz", especialmente para la juventud africana. Según explicó, estos problemas —como la falta de empleo— se repiten en varios países del continente.

León XIV es el tercer pontífice en visitar Angola, después de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Como parte de su agenda, tiene previsto visitar el santuario de Muxima, uno de los principales centros de devoción católica en el África austral, que recibe millones de peregrinos cada año.