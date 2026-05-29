HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Encuesta IEP: indecisos se duplican y llegan a 26%, blanco y nulo cae al 6%
Encuesta IEP: indecisos se duplican y llegan a 26%, blanco y nulo cae al 6%     Encuesta IEP: indecisos se duplican y llegan a 26%, blanco y nulo cae al 6%     Encuesta IEP: indecisos se duplican y llegan a 26%, blanco y nulo cae al 6%     
EN VIVO

Keiko arriba en la encuesta y nuevo giro en caso Delia Espinoza | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Mundo

China posee la estación de trenes de alta velocidad más grande del mundo: costó US$7.800 millones y moviliza 16.000 pasajeros por hora

La estación china equivale a más de 170 campos de fútbol y gestiona un alto flujo de pasajeros con 15 plataformas y 29 vías.

China inaugura la Chongqing East Railway Station, la terminal de alta velocidad más grande del mundo, marcando un hito en infraestructura y conectividad regional.
China inaugura la Chongqing East Railway Station, la terminal de alta velocidad más grande del mundo, marcando un hito en infraestructura y conectividad regional. | Ilustración con IA/ChatGPT
Escuchar
Resumen
Compartir

China ha inaugurado oficialmente la Chongqing East Railway Station, la terminal de alta velocidad más grande del planeta por su extensión territorial y capacidad operativa. Este proyecto de infraestructura ferroviaria global, culminado tras varios años de obras, recibe el reconocimiento de múltiples medios internacionales, que lo califican como un hito en su tipo.

Según reportes oficiales, el complejo redefine las dimensiones físicas de los centros de transporte contemporáneos. Asimismo, la obra marca un nuevo hito en la expansión de la red de transporte asiática, cuyo propósito central apunta a consolidar la conectividad entre las regiones económicas clave del país para potenciar su desarrollo.

TE RECOMENDAMOS

¿FUNCIONAN LOS RITUALES DE AMOR? EXPERIENCIAS Y TESTIMONIOS ❤️ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: El nuevo corredor de casi 4.000 km que recorrerá 4 países de América Latina y conectará 2 océanos para impulsar el comercio con Asia

lr.pe

¿Qué características tiene la estación de trenes de alta velocidad más grande del mundo?

La Chongqing East Railway Station domina el panorama ferroviario global con una superficie de 1,22 millones de metros cuadrados, extensión que equivale a más de 170 campos de fútbol. Esta imponente infraestructura supera ampliamente a los centros de transporte internacionales más importantes.

El complejo arquitectónico chino dispone de 15 plataformas y 29 vías distribuidas para organizar el tráfico diario. La estación unifica los servicios de alta velocidad con los trayectos convencionales, hecho que flexibiliza el tránsito ferroviario. Gracias a esta distribución operativa, el recinto gestiona un alto flujo de pasajeros con eficiencia.

La edificación emula la estructura de un aeropuerto moderno mediante amplios vestíbulos y extensas zonas comerciales. El interior alberga salas de espera dotadas de miles de asientos y conexiones directas hacia el metro urbano. Debido a estas ventajas, medios especializados describen el entorno como un centro integrado de transporte y servicios diseñado para optimizar la experiencia del usuario.

PUEDES VER: Multimillonario estadounidense compra islas en Sudamérica y las dona a 2 países de la región para impulsar sus economías

lr.pe

¿Por qué la nueva estación de Chongqing impulsa el desarrollo ferroviario en China?

La flamante terminal sobresale por sus dimensiones y su rol estratégico en la red de trenes nacional. Situada en Chongqing, una de las urbes más dinámicas del gigante asiático, el complejo funciona como enlace entre el suroeste de la nación y las zonas centrales y litorales, al conectar cruciales vías de alta velocidad.

El funcionamiento de este megaproyecto respalda el propósito del gobierno chino de promover el traslado terrestre eficaz y competitivo frente a las rutas aéreas cortas. Según destacan diversos especialistas, este factor resulta vital para "reducir congestiones aéreas y mejorar la movilidad regional" en el territorio.

Asimismo, la edificación de la infraestructura genera efectos en la evolución urbana y financiera. El área adyacente al centro de conexiones experimenta una transformación hacia un modelo enfocado en el transporte, mediante inversiones destinadas a hotelería, tiendas y negocios que estimulan la economía local.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
China presenta un moderno televisor de 135 pulgadas que se dobla en 5 partes para facilitar su transporte e instalación en casa

China presenta un moderno televisor de 135 pulgadas que se dobla en 5 partes para facilitar su transporte e instalación en casa

LEER MÁS
El nuevo corredor de casi 4.000 km que recorrerá 4 países de América Latina y conectará 2 océanos para impulsar el comercio con Asia

El nuevo corredor de casi 4.000 km que recorrerá 4 países de América Latina y conectará 2 océanos para impulsar el comercio con Asia

LEER MÁS
China lanza un collar con IA para perros y gatos que traduciría sus sonidos y movimientos con 95% de efectividad

China lanza un collar con IA para perros y gatos que traduciría sus sonidos y movimientos con 95% de efectividad

LEER MÁS
Las 2 ciudades de América Latina entre las mejores del mundo en arte y cultura en 2026: superan a Atenas y El Cairo

Las 2 ciudades de América Latina entre las mejores del mundo en arte y cultura en 2026: superan a Atenas y El Cairo

LEER MÁS
Ciudad europea premiará a turistas que usen bicicleta, recojan basura y más hasta el 14 de junio: paseos gratis, restaurantes y museos

Ciudad europea premiará a turistas que usen bicicleta, recojan basura y más hasta el 14 de junio: paseos gratis, restaurantes y museos

LEER MÁS
¿Sabías que estas personas sí pueden subir a los brazos del Cristo Redentor? Así es la famosa maravilla en Sudamérica por dentro

¿Sabías que estas personas sí pueden subir a los brazos del Cristo Redentor? Así es la famosa maravilla en Sudamérica por dentro

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El nuevo corredor de casi 4.000 km que recorrerá 4 países de América Latina y conectará 2 océanos para impulsar el comercio con Asia

El nuevo corredor de casi 4.000 km que recorrerá 4 países de América Latina y conectará 2 océanos para impulsar el comercio con Asia

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025