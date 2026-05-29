Will Harlow, fisioterapeuta británico, menciona que muchos adultos mayores creen que el dolor es parte de la edad, pero esto puede prevenirse con ejercicios específicos que fortalecen el cuerpo. | Ilustración con IA/ChatGPT

Will Harlow, fisioterapeuta británico, menciona que muchos adultos mayores creen que el dolor es parte de la edad, pero esto puede prevenirse con ejercicios específicos que fortalecen el cuerpo. | Ilustración con IA/ChatGPT

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Preservar una postura alineada y funcional durante la vejez constituye un desafío crucial para salvaguardar la autonomía personal y prevenir accidentes físicos. Los expertos en rehabilitación afirman que la fusión de rutinas dinámicas con entrenamientos dirigidos frena el desgaste corporal que, a largo plazo, restringe tareas cotidianas como ponerse de pie o desplazarse con seguridad.

Mediante The Telegraph, Will Harlow, fisioterapeuta británico, advirtió que numerosos adultos mayores consideran las molestias o la fragilidad como consecuencias inexorables del paso del tiempo. Sin embargo, este declive puede prevenirse con prácticas constantes enfocadas en la fuerza y la movilidad, ya que, como destaca el experto, muchos asumen que el dolor o la debilidad son inevitables con la edad.

¿Cuáles son los 4 ejercicios sencillos que retrasan el desgaste físico, según un fisioterapeuta?

De acuerdo con Will Harlow, los siguientes ejercicios trabajan pilares esenciales para conservar la alineación corporal y la funcionalidad con el paso de los años:

Sentadilla con peso: fortalece músculos de las piernas y glúteos, considerados los “músculos de la independencia”, ayudando en movimientos cotidianos como levantarse de una silla o subir escaleras.

fortalece músculos de las piernas y glúteos, considerados los “músculos de la independencia”, ayudando en movimientos cotidianos como levantarse de una silla o subir escaleras. Caminar en línea recta: ejercicio de equilibrio dinámico que mejora coordinación y estabilidad, reduciendo el riesgo de caídas.

ejercicio de equilibrio dinámico que mejora coordinación y estabilidad, reduciendo el riesgo de caídas. Movilizaciones de hombros con palo: elevar un palo de escoba o similar con ambas manos mejora la amplitud de movimiento articular sin provocar dolor fuerte.

elevar un palo de escoba o similar con ambas manos mejora la amplitud de movimiento articular sin provocar dolor fuerte. Descensos de talón: al elevarse sobre las puntas de los pies y descender rápidamente, se estimula el tejido óseo a través de impactos moderados que ayudan a conservar la densidad ósea.

¿Cuáles son las consecuencias de la mala postura y qué hacer si el dolor persiste?

Mantener una posición corporal deficiente de forma prolongada provoca que los músculos del cuello y la espalda trabajen en exceso. Según advierte Cleveland Clinic, esta sobrecarga genera inflamación, acelera el desgaste articular y contribuye al desarrollo de afecciones crónicas. Asimismo, las guías de MedlinePlus señalan que este hábito perjudicial altera la alineación de la columna, reduce la flexibilidad y eleva el riesgo de sufrir lesiones, problemas respiratorios o desequilibrios diarios.

Cuando los ejercicios de fortalecimiento no disminuyen el malestar, los expertos aconsejan acudir a una consulta médica formal. Los especialistas afirman que "visitar a un especialista permite descartar causas subyacentes, recibir terapias más específicas o acceder a tratamientos dirigidos para aliviar síntomas y prevenir complicaciones mayores". La intervención profesional oportuna resulta clave para frenar el deterioro de la salud integral.