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Conserva tu postura erguida con 4 ejercicios sencillos que retrasan el desgaste físico, según un fisioterapeuta

Entre los ejercicios recomendados están las sentadillas con peso y caminar en línea recta, que potencian la independencia y el equilibrio.

Will Harlow, fisioterapeuta británico, menciona que muchos adultos mayores creen que el dolor es parte de la edad, pero esto puede prevenirse con ejercicios específicos que fortalecen el cuerpo.
Will Harlow, fisioterapeuta británico, menciona que muchos adultos mayores creen que el dolor es parte de la edad, pero esto puede prevenirse con ejercicios específicos que fortalecen el cuerpo. | Ilustración con IA/ChatGPT
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Preservar una postura alineada y funcional durante la vejez constituye un desafío crucial para salvaguardar la autonomía personal y prevenir accidentes físicos. Los expertos en rehabilitación afirman que la fusión de rutinas dinámicas con entrenamientos dirigidos frena el desgaste corporal que, a largo plazo, restringe tareas cotidianas como ponerse de pie o desplazarse con seguridad.

Mediante The Telegraph, Will Harlow, fisioterapeuta británico, advirtió que numerosos adultos mayores consideran las molestias o la fragilidad como consecuencias inexorables del paso del tiempo. Sin embargo, este declive puede prevenirse con prácticas constantes enfocadas en la fuerza y la movilidad, ya que, como destaca el experto, muchos asumen que el dolor o la debilidad son inevitables con la edad.

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¿Cuáles son los 4 ejercicios sencillos que retrasan el desgaste físico, según un fisioterapeuta?

De acuerdo con Will Harlow, los siguientes ejercicios trabajan pilares esenciales para conservar la alineación corporal y la funcionalidad con el paso de los años:

  • Sentadilla con peso: fortalece músculos de las piernas y glúteos, considerados los “músculos de la independencia”, ayudando en movimientos cotidianos como levantarse de una silla o subir escaleras.
  • Caminar en línea recta: ejercicio de equilibrio dinámico que mejora coordinación y estabilidad, reduciendo el riesgo de caídas.
  • Movilizaciones de hombros con palo: elevar un palo de escoba o similar con ambas manos mejora la amplitud de movimiento articular sin provocar dolor fuerte.
  • Descensos de talón: al elevarse sobre las puntas de los pies y descender rápidamente, se estimula el tejido óseo a través de impactos moderados que ayudan a conservar la densidad ósea.

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¿Cuáles son las consecuencias de la mala postura y qué hacer si el dolor persiste?

Mantener una posición corporal deficiente de forma prolongada provoca que los músculos del cuello y la espalda trabajen en exceso. Según advierte Cleveland Clinic, esta sobrecarga genera inflamación, acelera el desgaste articular y contribuye al desarrollo de afecciones crónicas. Asimismo, las guías de MedlinePlus señalan que este hábito perjudicial altera la alineación de la columna, reduce la flexibilidad y eleva el riesgo de sufrir lesiones, problemas respiratorios o desequilibrios diarios.

Cuando los ejercicios de fortalecimiento no disminuyen el malestar, los expertos aconsejan acudir a una consulta médica formal. Los especialistas afirman que "visitar a un especialista permite descartar causas subyacentes, recibir terapias más específicas o acceder a tratamientos dirigidos para aliviar síntomas y prevenir complicaciones mayores". La intervención profesional oportuna resulta clave para frenar el deterioro de la salud integral.

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