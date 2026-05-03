Día Mundial de la Libertad de Prensa: Papa León XIV llama a recordar a los periodistas víctimas de guerras y violencia

El papa León XIV envió un mensaje por el Día Mundial de la Libertad de Prensa. A través de su cuenta en X (antes Twitter), el sumo pontífice recordó a los periodistas que han sido víctimas de la violencia generada por guerras u otras circunstancias.

“Hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, patrocinado por la UNESCO. Lamentablemente, este derecho se viola con frecuencia, a veces de manera flagrante y otras de forma encubierta. Recordemos a los numerosos periodistas y reporteros víctimas de las guerras y la violencia”, indicó.

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No es la primera vez que el papa León XIV emite un mensaje en defensa de los periodistas y del respeto a la prensa. A mediados de 2025, a pocos meses de asumir el pontificado, envió una carta con motivo del estreno de la obra de teatro ‘Proyecto Ugaz’, que rememora la investigación de los periodistas Paola Ugaz y Pedro Salinas sobre los abusos en el Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), entidad católica posteriormente disuelta. En la misiva, el sumo pontífice reconoció el trabajo de los periodistas peruanos.

“En este tiempo de profundas tensiones institucionales y sociales, defender el periodismo libre y ético no es solo un acto de justicia, sino un deber de todos aquellos que anhelan una democracia sólida y participativa. (…) A todos los comunicadores peruanos me atrevo a decirles con afecto pastoral: no teman. Con su trabajo pueden ser artífices de paz, unidad y diálogo social. Sean sembradores de luz en medio de las sombras”, señala un extracto de la carta.

Perú: 140 ataques a periodistas se registran en 2026

La prensa atraviesa una situación crítica. De acuerdo con el último reporte de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), en lo que va de 2026 se han registrado 140 ataques a periodistas. El informe señala que los principales agresores son actores vinculados a partidos políticos.

“La cifra de ataques a periodistas y medios, que continúa en una tendencia ascendente, evidencia el contexto hostil para el ejercicio de la actividad periodística en el país. En particular, el contexto electoral agrava este escenario de constantes vulneraciones, lo que debe ser asumido por las autoridades del Estado como una advertencia oportuna para garantizar la integridad y seguridad de quienes cumplen con el deber de informar a la ciudadanía, labor fundamental en toda sociedad democrática”, destacó la ANP en sus redes sociales.

Como principal agente agresor figura el candidato presidencial y representante de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. El exalcalde de Lima registra ataques contra periodistas como Ángel Páez, jefe de la Unidad de Investigación de La República, y Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, entre otros.

Los discursos estigmatizantes, así como las amenazas y el hostigamiento, son las formas de ataque más frecuentes. Asimismo, 64 de los 140 casos se registraron en Lima.

En 2025, cuatro periodistas fueron asesinados en nuestro país. Este hecho ha llevado a que la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada por Reporteros Sin Fronteras (RSF) advierta sobre un “deterioro sistemático” en el ejercicio de la prensa en el Perú. En el listado global, Perú ha descendido hasta el puesto 144, lo que representa una caída de 14 lugares en comparación con el año previo.

Una situación crítica a nivel internacional

El ejercicio del periodismo también enfrenta riesgos fuera del país. Tal como señaló el papa León XIV, los conflictos bélicos en distintas regiones del mundo han tenido entre sus víctimas a comunicadores que ejercían su labor.

De acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), más de 260 trabajadores de prensa han sido asesinados por Israel en territorios como Gaza, Yemen, Líbano, el propio Israel e Irán desde 2023, en el marco del conflicto. “Israel ha matado ahora a más periodistas que cualquier otro gobierno desde que el CPJ comenzó a recopilar datos en 1992, lo que convierte a esta guerra en la más mortífera registrada para periodistas”, indicó la organización.

En Europa, la guerra entre Rusia y Ucrania también ha tenido un fuerte impacto en los periodistas que cubren este conflicto. De acuerdo con un informe de RSF, cerca de 150 periodistas han sido víctimas de violencia por parte de las fuerzas armadas rusas desde la escalada del conflicto en 2022. El reporte señala que 13 periodistas, entre internacionales y ucranianos, han sido asesinados por el ejército ruso.