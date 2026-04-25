Papa León XIV sobre eventual visita al Perú y América Latina: "Hasta ahora no confirmados, vamos a ver, en espera"

Papa León XIV sobre eventual visita al Perú y América Latina: "Hasta ahora no confirmados, vamos a ver, en espera"

El papa León XIV puso freno a las versiones que daban por cercana su visita al Perú y otros países de América Latina. Durante una breve declaración, el pontífice respondió sobre una eventual agenda en la región y aclaró que, por ahora, no existe nada oficial: “Hasta ahora no confirmados, vamos a ver, en espera”.

La declaración llamó la atención porque en los últimos meses distintas autoridades peruanas y representantes de la Iglesia, como el entonces canciller Hugo de Zela y el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García Camader, habían señalado que la llegada del Santo Padre al país tenía altas probabilidades de concretarse este 2026.

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El rumor de la visita tomó fuerza desde inicios de año, cuando el canciller Hugo de Zela informó que León XIV había expresado su deseo de venir al Perú y aseguró que existían “indicaciones” de que el viaje podía concretarse en los primeros meses del año. Más adelante, el Gobierno peruano formalizó la invitación ante la Santa Sede y reiteró su interés en recibir al pontífice.

La expectativa también creció luego de que el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García Camader, señalara que la visita estaba “asegurada en un 80%” y que el propio papa le expresó cuánto deseaba regresar al Perú.

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El origen de la versión sobre la visita papal

Las primeras versiones sobre una gira latinoamericana surgieron tras comentarios del cardenal uruguayo Daniel Sturla, quien sostuvo que León XIV tenía en mente una primera visita a América Latina que incluiría Argentina, Uruguay y posiblemente Perú.

León XIV mantiene una relación cercana con el Perú por su largo trabajo pastoral en el norte del país, especialmente en Chiclayo, en el que fue obispo antes de asumir mayores responsabilidades dentro de la Iglesia. Además, ha expresado públicamente su afecto por el país y recordó que allí compartió “alegrías y fatigas” junto a los fieles peruanos.

Gobierno peruano ya había enviado invitación formal

El canciller Hugo de Zela confirmó que el Ejecutivo remitió una invitación oficial al Vaticano el pasado 7 de enero. Según explicó, el papa recibió formalmente la propuesta y el Gobierno reiteró que será bienvenido cuando decida concretar el viaje.

Además, desde la Conferencia Episcopal se iniciaron evaluaciones preliminares para una eventual llegada en noviembre, aunque siempre bajo la condición de esperar la confirmación final de la Santa Sede.