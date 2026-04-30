Precio de la gasolina en Estados Unidos sube a 4,30 dólares por galón tras la crisis en Ormuz | AFP | AFP

Precio de la gasolina en Estados Unidos sube a 4,30 dólares por galón tras la crisis en Ormuz | AFP | AFP

La emergencia energética mundial alcanzó un nuevo punto crítico tras la advertencia de Fatih Birol, quien aseguró que el planeta enfrenta “la mayor crisis energética de su historia”. El director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) atribuyó el escenario a la guerra en Oriente Medio y a las restricciones en el suministro energético, con efectos directos sobre la economía.

Durante una conferencia en París, Birol sostuvo que los mercados del petróleo y del gas atraviesan “graves dificultades”. El encarecimiento del combustible ya genera presión en varios países, mientras se multiplican las señales de impacto en la inflación y el crecimiento económico, en especial en Estados Unidos.

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Cierre de Ormuz dispara precios del petróleo

El detonante inmediato de esta crisis es el cierre del estrecho de Ormuz, por donde transitaba cerca del 20% del crudo y del gas natural licuado en el mundo. La interrupción del suministro elevó el valor del barril de petróleo Brent hasta US$126, su nivel más alto en cuatro años.

La medida se produjo tras la escalada del conflicto entre Irán y Estados Unidos, que incluye una obstrucción naval estadounidense a puertos persas. Este escenario mantiene bajo mínimos el tráfico marítimo en una de las principales rutas energéticas del mundo, lo que alimenta temores de escasez prolongada.

Ante dicho panorama, el presidente de la cumbre climática COP31, Murat Kurum, llamó a acelerar la transición energética. “La economía mundial debe cambiar de modelo”, señaló, al insistir en el impulso de energías limpias como respuesta estructural a la dependencia de los carburantes fósiles.

Inflación en EE. UU. sube por alza del combustible

El impacto del conflicto ya se refleja en las finanzas de Estados Unidos, donde el aumento del combustible encareció las importaciones y moderó el crecimiento. El Producto Interno Bruto avanzó 2% en el primer trimestre, por debajo de las previsiones, mientras el consumo mostró señales de desaceleración.

El índice de costos PCE, referencia clave de la inflación para la Reserva Federal, subió a 3,5% interanual en marzo, impulsado por el alza de la energía. En paralelo, el precio promedio de la gasolina alcanzó US$4,30 por galón, lo que afecta directamente el poder adquisitivo de los hogares.

La especialista Heather Long describió este contexto como “una economía de doble realidad”, donde la inversión empresarial se sostiene, pero las familias enfrentan el golpe del alza de precios.

Guterres advierte que cadenas tardarán meses en recuperarse

El secretario general de la ONU, António Guterres, alertó sobre las consecuencias globales del bloqueo en el estrecho de Ormuz. Según explicó, dicha interrupción “está estrangulando la economía mundial” y podría extender sus efectos incluso si se normaliza el tránsito marítimo.

Guterres advirtió que las cadenas de suministro tardarán meses en recuperarse, lo que prolongará las tasas elevadas y reducirá la producción económica. La situación ya se traduce en revisiones a la baja de las previsiones de crecimiento y en un aumento sostenido de la volatilidad en distintos mercados.

Irán desafía a Trump y promete canal sin Washington

El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, afirmó que su país consolidará el control de Ormuz sin presencia estadounidense. “Se viene desarrollando un nuevo capítulo en el golfo Pérsico”, anunció en un mensaje oficial.

Por su parte, el mandatario iraní Masud Pezeshkian advirtió que cualquier intento de paralización contra su país “está condenado al fracaso”.

El conflicto permanece en un punto de alta incertidumbre, con negociaciones estancadas y medidas que continúan afectando la distribución global de hidrocarburos.