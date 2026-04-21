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León XIV recuerda al papa Francisco a un año de su muerte y llama a seguir su legado en la Iglesia

A un año de la muerte de Francisco, el Vaticano también lo conmemora con actos culturales, seminarios y un documental de Martin Scorsese.

León XIV afirmó que, a un año de la partida de Francisco, sus enseñanzas continúan marcando el rumbo de la Iglesia. Foto: composición LR/AFP
León XIV afirmó que, a un año de la partida de Francisco, sus enseñanzas continúan marcando el rumbo de la Iglesia. Foto: composición LR/AFP | Foto: composición LR/AFP | Foto: composición LR/AFP

León XIV recordó al papa Francisco al cumplirse un año de su fallecimiento y llamó a la Iglesia católica a continuar su legado centrado en la misericordia, la fraternidad y la cercanía con los más vulnerables. Durante su viaje hacia Guinea Ecuatorial, el pontífice destacó que su predecesor “dejó y entregó tanto con su vida, su testimonio, su palabra y sus gestos”.

El líder de la Iglesia subrayó que Francisco mantuvo una relación cercana con los pobres, los enfermos y los ancianos. “Podemos recordar muchas cosas, por ejemplo, la fraternidad universal”, afirmó, al insistir en la necesidad de promover el respeto entre las personas. También evocó el mensaje de compasión que marcó el inicio del pontificado de Jorge Mario Bergoglio en 2013. “Habló desde el corazón”, señaló, al destacar su enfoque pastoral.

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Vaticano rinde homenaje a Francisco a un año de su partida

En la Santa Sede se desarrollan diversos actos en memoria del papa Francisco. La organización Scholas Occurrentes organizó actividades culturales y educativas para resaltar su legado. En la Casina Pío IV se realizó un seminario que reunió a representantes institucionales y jóvenes participantes en proyectos impulsados en su papado.

Además, la Filmoteca Vaticana acoge la proyección del documental 'Aldeas: The Final Dream of Pope Francis', un proyecto confiado al director Martin Scorsese. La obra presenta iniciativas de cine comunitario orientadas a preservar la diversidad cultural. Asimismo, se programó un concierto con artistas internacionales y una exposición con participación juvenil.

La tumba de Francisco, destino de peregrinación en Roma

La Basílica de Santa María la Mayor acoge actos litúrgicos en recuerdo del santo padre argentino. Allí se celebran un rosario y una misa de sufragio presidida por autoridades eclesiásticas. La tumba se ha convertido en un punto de peregrinación que recibe a miles de fieles cada día.

Según datos difundidos en el marco de la conmemoración, entre 6.000 y 10.000 personas visitan el lugar diariamente para rendir homenaje. El espacio refleja el estilo austero que caracterizó su gestión. Durante la jornada, se repiten mensajes asociados a su enseñanza, como el llamado a practicar la misericordia y construir una Iglesia cercana a los más necesitados.

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Gira por África marca el mensaje del nuevo pontífice

La conmemoración coincide con la gira de León XIV por África, que incluye escalas en Angola y Guinea Ecuatorial. En este último país, León fue recibido por el presidente Teodoro Obiang Nguema y por cientos de fieles en la ciudad de Malabo.

En su recorrido, el líder religioso ha insistido en temas como la justicia social, la lucha contra la corrupción y el respeto a los derechos humanos. En su agenda figuran encuentros con autoridades, celebraciones litúrgicas y actos con comunidades locales. La visita contará con homenajes a víctimas de tragedias y reuniones con jóvenes, en línea con el mensaje pastoral que busca reforzar en esta etapa de su pontificado.

La visita ocurre en un país con 80% de población católica, pero bajo un régimen señalado por organizaciones internacionales como autoritario. Vendedores del mercado Semu mostraron opiniones divididas. “El papa viene por los dirigentes. No vendrá a convencer a la clase gobernante de tener en cuenta nuestros sufrimientos”, declaró a la agencia AFP Anita Oye, comerciante de tomates.

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