La magnitud de la apuesta asiática por proyectos de infraestructura en este país de Sudamérica intensifica las tensiones geopolíticas con Estados Unidos. | Composición LR/AFP/Alcaldía de Bogotá

La magnitud de la apuesta asiática por proyectos de infraestructura en este país de Sudamérica intensifica las tensiones geopolíticas con Estados Unidos. | Composición LR/AFP/Alcaldía de Bogotá

Pekín consolida su presencia en América Latina con una inversión multimillonaria en proyectos ferroviarios en Colombia que suman más de US$4.000 millones, entre el desarrollo del Metro de Bogotá y el Regiotram de Occidente, iniciativas que redefinen la movilidad urbana e intermunicipal en ese país sudamericano. Esos planes se enmarcan en la expansión de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), con la participación de empresas estatales chinas en la construcción y el financiamiento estratégico.

La magnitud de la apuesta asiática también intensifica las tensiones geopolíticas con Estados Unidos, que ha manifestado su oposición al financiamiento vinculado a firmas chinas en la región por motivos de seguridad y competencia global. El giro colombiano hacia Pekín ha desatado un debate sobre el papel de las inversiones foráneas en obras de infraestructura de gran envergadura, con implicaciones para la influencia de potencias extranjeras en el hemisferio occidental.

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¿Qué avance presenta el megaproyecto chino en este país de Sudamérica?

La Primera Línea del Metro de Bogotá progresa como un viaducto elevado de 24 kilómetros que integra 16 paradas estratégicas para mitigar el tráfico capitalino. Actualmente, la construcción supera el 75% de ejecución, con tramos aéreos distribuidos en sectores urbanos densos, lo que consolida una infraestructura planificada durante décadas. Durante este periodo, arribaron las unidades férreas automatizadas, que carecen de operario humano, para iniciar pruebas de rodamiento y asegurar la futura operación de este sistema de transporte.

El primer tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá fue entregado el pasado 24 de junio de 2025. Foto: Alcaldía de Bogotá

Simultáneamente, el Regiotram de Occidente avanza como un tren ligero de 39,6 kilómetros encargado a la concesionaria China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC). Dicho corredor vinculará la metrópoli con Facatativá, Mosquera, Madrid y Funza a través de 17 puntos de abordaje, con 18 vehículos eléctricos de alta capacidad para la movilidad diaria. Estas unidades operan con motores limpios, alcanzan 70 km/h y garantizan una conexión eficiente con el Metro para agilizar los trasbordos.

Respecto a la tecnología del material rodante, las autoridades destacan que el equipamiento especializado constituye un pilar de la modernización logística regional al disminuir los tiempos de traslado y los gases contaminantes. El cronograma del 2026 prioriza la recepción de vagones diseñados exclusivamente para el entorno local, con el fin de optimizar la red ferroviaria bajo estándares internacionales.

¿En qué fechas iniciarán operación el Metro de Bogotá y el Regiotram?

La planificación gubernamental del Metro de Bogotá (Línea 1) establece que la edificación estructural finalizará a fines del 2027. Este megaproyecto contempla un periodo de ensayos técnicos previo a su inauguración formal en el 2028, evento definido como un "hito histórico en la movilidad urbana de la ciudad". Simultáneamente, el Regiotram de Occidente proyecta un funcionamiento segmentado a partir de octubre del 2027, desde Facatativá hasta Fontibón. Dicho tren ligero aspira a llegar al casco central del Distrito Capital durante el 2029 con el propósito de acoplarse totalmente a los esquemas de traslado masivo existentes.

Respecto a la Línea 2 del Metro, el plan de expansión local afronta una etapa de concurso global tras declararse desierta la puja inicial del 2026. Las autoridades estiman otorgar el contrato de construcción entre enero y marzo del 2027. La integración de estos servicios busca transformar el desplazamiento de los habitantes, optimizando los tiempos de viaje mediante una red ferroviaria moderna y eficiente que conecte diversos puntos estratégicos de la metrópoli.

¿Qué hay detrás del rechazo de EE.UU. a los proyectos chinos en Colombia?

La administración de Trump manifiesta una firme oposición frente a que entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorguen capital a obras colombianas bajo gestión de firmas estatales del gigante asiático. El Departamento de Estado advierte que tales iniciativas "ponen en peligro la seguridad de la región", pues "los dólares de los contribuyentes estadounidenses NO DEBEN utilizarse para subsidiar empresas chinas en nuestro hemisferio". Esta postura busca salvaguardar el liderazgo de la Casa Blanca ante el avance económico de Beijing en Latinoamérica.

Los asesores norteamericanos consideran que una cooperación entre Pekín y Bogotá representa una amenaza directa para su hegemonía en sectores críticos como telecomunicaciones y transporte, donde la potencia asiática expande su influencia global. En consecuencia, Washington intenta bloquear los flujos monetarios multilaterales hacia contratos vinculados con la nación oriental para evitar una dependencia económica irreversible y proteger los intereses de seguridad nacional en el continente.