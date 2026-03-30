“Confesiones de un chef”, el clásico sobre el mundo de la cocina de Anthony Bourdain

Anthony Bourdain (1956-2018) fue más que jefe de cocina, presentador de exitosos programas de televisión y escritor con nervio; aunque por contradictorio que parezca, fue todas esas cosas a la vez, con las que hizo de su nombre una marca conocida a nivel mundial. En esa empresa tuvo mucho que ver su personalidad desenfadada, sus comentarios sin filtro (a saber, cuando en el bar de un puerto de Chile dijo, en el 2009 para su programa No Reservations, que el pisco sour peruano era mejor que el del sur) y una actitud ante la vida marcada por la curiosidad.

En los episodios de sus programas, subrayemos, el norteamericano no solo hablaba de las bondades culinarias de los países que visitaba, sino que también hacía un alarde de su bagaje cultural sin parecer culto o sabelotodo. Ese tipo de naturalidad fue lo que sedujo a millones. Por eso, cuando murió por suicidio en un hotel del Este de Francia, su partida sorprendió a todos. Aparentemente, no había razones para hacerlo. Más de una vez había declarado a la prensa que tenía el mejor trabajo del mundo. Además, en sus últimos años de vida se le veía feliz en su relación con la actriz italiana y directora de cine Asia Argento.

Bourdain, en la cresta de su fama, nunca ocultó su pasado. Nunca negó su tránsito por el mundo de las drogas y las experiencias límite. Más bien relataba esa etapa oscura con detalle, como si quisiera advertir a los más jóvenes sobre las consecuencias a las que se debería enfrentar ni bien se ingresaba a esa habitación sin salida.

El libro

Como escritor, Anthony Bourdain publicó más de 10 libros, entre los dedicados a la gastronomía, los viajes y la ficción. Pero en el año 2000, publicó su libro más conocido: Confesiones de un chef.

Recuerdo bien que lo leí en el año 2014, en mi etapa de librero; y en estos últimos días lo he vuelto a leer en la edición de su aniversario 25 a cargo de Salamandra, la cual contiene más páginas. Esa primera lectura fue especial, fue un acercamiento a contracorriente de las celebraciones que en estas lindas tierras hacíamos de nuestra gastronomía como si su dinámica fuera un paseo por el Puente de los Suspiros.

No es un secreto. El mundo de la cocina es duro y rudo. Pero pocos se atreven a escribir de él. Es un mundo que de puertas para afuera tiene que verse bien porque se depende mucho de las relaciones. Bourdain fue contra eso en su celebrada publicación que se convirtió en un superventas en el acto.

"Confesiones de un chef". Imagen: Difusión.

‘La comida es sexo’, ‘La comida es dolor’, ‘¿Quién cocina?’, ‘De nuestra cocina a tu mesa’, ‘Cocinar como un profesional’, ‘El chef del futuro’ y ‘En síndrome del propietario y otras patologías’ son algunos de los capítulos de la publicación dividida en cuatro partes (sin contar introducciones ni epílogo): Primer plato, Segundo plato, Tercer plato y Postre. En cada una de estas secciones, Bourdain es un salvaje con encanto. Muchos pasajes podrían desalentar a los jóvenes interesados en la cocina, pero lo que hace el autor es contar la historia completa del mundo de los restaurantes y los desafíos que deben enfrentar ante los cambios del mundo.

Hay dos aspectos que sí me gustaría resaltar, dejando de lado el prólogo de Irvine Welsh, de quien se esperaba un texto más revelador. El primero: en el libro no hay referencias culturales, pero sí mucha cultura. La manera en que Bourdain presenta sus textos tiene la manera del relato de ficción. Por eso, nuestro autor insistía en que todo cocinero debe ser una persona preocupada por su formación. Bourdain anima a leer. Y el segundo: Bourdain puede aguantar todo en la dinámica de la cocina, pero lo que estaba prohibido para él era robar. Para él resultaba lo mismo birlar un pan que miles de dólares de la caja registradora. Ahí hay una declaración de principios, que sirven no solo para el mundo de la cocina.

Confesiones de un chef es un clásico contemporáneo de la no ficción (a ese punto llega gracias a sus capas narrativas en las que el autor no duda en mostrar su crisis existencial). (Re)leerlo es igualmente una forma de recordar a Anthony Bourdain.

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Dato:

Confesiones de un chef está disponible en librerías y plataformas. Precio: S/99.