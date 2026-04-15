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Ciencia

Científicos revelan que el quinto lago más profundo del mundo está en América Latina y apareció tras derretirse un glaciar

Este ecosistema sudamericano actúa como archivo natural del clima y evidencia cambios ambientales a largo plazo relacionados con el hielo y el clima.

Ubicado bajo el resguardo del Parque Nacional Los Glaciares, ese lago profundo posee una configuración térmica particular.
Ubicado bajo el resguardo del Parque Nacional Los Glaciares, ese lago profundo posee una configuración térmica particular. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

Un equipo interdisciplinario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad de Chile reveló el hallazgo de una cavidad lacustre que había permanecido oculta durante décadas bajo el hielo. Ese descubrimiento surge como resultado del retroceso del hielo glaciar, un fenómeno asociado al calentamiento global observado en la Patagonia Austral desde al menos 2014, que dejó al descubierto zonas inexploradas antes inaccesibles para la ciencia.

Según comunicados técnicos del estudio, las mediciones batimétricas revelan una fosa de casi un kilómetro de profundidad en un país de América Latina, lo que colocaría a este lago entre los más hondos del mundo, ocupando un lugar destacado en listados científicos globales de cuerpos de agua profunda.

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¿Cuál es el quinto lago más profundo del mundo, ubicado en América Latina?

Se trata del Lago Viedma. Mediciones precisas efectuadas mediante sonares y técnicas de batimetría en el año 2022 confirmaron que su fosa central alcanza los 900 metros de profundidad. Este hallazgo, validado con un margen de error del ±3%, ratifica su jerarquía dentro del ranking internacional y lo consolida como un gigante geológico en territorio sudamericano.

El fondo del lago sudamericano experimenta descensos gélidos hasta los 0 °C. Foto: CDN

El fondo del lago sudamericano experimenta descensos gélidos hasta los 0 °C. Foto: CDN

Ubicado bajo el resguardo del Parque Nacional Los Glaciares, en Argentina, ese entorno natural posee una configuración térmica particular debido al contacto constante con el glaciar que le otorga el nombre. Mientras la zona superficial mantiene temperaturas cercanas a los 7 °C, el fondo experimenta descensos gélidos hasta los 0 °C. Dicha estratificación evidencia la influencia directa del hielo sobre la dinámica hídrica interna de este ecosistema patagónico.

La génesis del abismo ocurrió por la erosión mecánica de enormes masas heladas que esculpieron el relieve durante milenios. Este proceso se aceleró con la retirada de los hielos al finalizar la última glaciación.

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El impacto científico del hallazgo en el registro climático

Ese sistema subacuático posee una relevancia que trasciende la geología, pues funciona como un archivo natural del calentamiento global. La cavidad surgió tras el retroceso del hielo glaciar, transformándose en un testigo directo de las transformaciones ambientales. Según los expertos, el análisis de este entorno permite descifrar las variaciones glaciares históricas y las respuestas de las masas gélidas ante diversas crisis de temperatura a largo plazo.

La investigación de tales profundidades lacustres revela datos cruciales sobre la dinámica de los frentes helados bajo contextos atmosféricos específicos. Por otro lado, la configuración física y térmica del sitio impulsa nuevos estudios de procesos limnológicos en ecosistemas de frío extremo.

El descubrimiento del lago sudamericano surge como resultado del retroceso del hielo glaciar por el calentamiento global. Foto: Ilustración con IA/ChatGPT

El descubrimiento del lago sudamericano surge como resultado del retroceso del hielo glaciar por el calentamiento global. Foto: Ilustración con IA/ChatGPT

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¿Cuáles son los 5 lagos más profundos del mundo?

Según listados geográficos internacionales basados en mediciones globales, los lagos más hondos del planeta son los siguientes:

  • Lago Baikal (Rusia)
  • Lago Tanganica (África)
  • Mar Caspio (Asia/Eurasia)
  • Lago Vostok (Antártida, subglacial)
  • Lago Viedma (Argentina / Patagonia Austral)
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