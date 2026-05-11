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Ciencia

China supera sus límites con el primer camión minero 8x4 sin conductor, capaz de dominar terrenos difíciles al girar sobre su eje

Con proyecciones de aumentar la eficiencia del transporte en un 35% y reducir accidentes un 90%, el K7 posiciona a China como líder en la automatización minera hacia 2030.

Este gigante tecnológico de China, Shuanglin K7, presenta una configuración 8x4 que rompe los esquemas de la ingeniería convencional en el mundo.
Este gigante tecnológico de China, Shuanglin K7, presenta una configuración 8x4 que rompe los esquemas de la ingeniería convencional en el mundo. | Foto: El Confidencial/mejorada con IA
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China presentó oficialmente el Shuanglin K7 durante un evento en Shanghái el 18 de abril de 2026, consolidando su liderazgo en la automatización del sector extractivo y la electrificación industrial. Este vehículo destaca por una maniobrabilidad extrema fundamentada en una conducción autónoma de nivel 4, característica que le otorga el título de “el primer camión minero del mundo capaz de moverse lateralmente y pivotar sobre sí mismo”. Dicha tecnología permite desplazamientos precisos en entornos estrechos o accidentados donde las máquinas convencionales fracasan debido a sus limitados radios de giro.

De acuerdo con el Science and Technology Daily, el diseño integra la potencia de un transporte pesado con funciones de movilidad inéditas hasta la fecha. El K7 opera eficazmente en pozos angostos y carreteras complejas sin intervención de conductores, lo cual representa un avance importante hacia la eficiencia operativa. Este equipo elimina las restricciones de espacio mediante su capacidad de rotación total, asegurando una transición fluida hacia la minería inteligente bajo estándares de seguridad superiores y un rendimiento optimizado en excavaciones de difícil acceso.

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¿Qué innovaciones técnicas definen al primer camión minero autónomo del mundo?

Este gigante tecnológico presenta una configuración 8x4 que rompe los esquemas de la ingeniería convencional. Posee dimensiones extraordinarias con 13,79 metros de longitud, 5,7 metros de anchura y una altura que supera los 5 metros. Su robustez le permite alcanzar un peso bruto cercano a las 248 toneladas métricas, mientras que su caja ofrece 100 metros cúbicos de volumen para transportar una "carga útil nominal de 158 toneladas".

La tracción del vehículo emplea módulos de esquina eléctricos independientes bajo el esquema 'drive-by-wire'. Esta estructura vanguardista otorga a cada rueda su propio motor y sistema de frenado, lo cual suprime los ejes rígidos habituales. Gracias a tal disposición, el equipo rota 360° sobre sí mismo o realiza traslados laterales y diagonales similares al movimiento de un cangrejo, lo que facilita el tránsito en espacios reducidos.

El desarrollo del ejemplar surgió mediante la alianza entre el Grupo Shuanglin y la Universidad de Tsinghua para implementar controles electrónicos con alta redundancia. Dicha metodología garantiza la continuidad de las tareas frente a averías aisladas del mecanismo principal. Además, la integración de estos componentes potencia la estabilidad en superficies accidentadas y rampas pronunciadas, asegurando una fiabilidad superior en entornos industriales exigentes.

Presentación del primer camión minero de China en el mundo. Foto: @nuwangzi/X

Presentación del primer camión minero de China en el mundo. Foto: @nuwangzi/X

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¿Qué impacto tendrá el camión minero de China en la industria global y la minería autónoma?

El K7 transforma la logística en yacimientos a cielo abierto mediante la optimización de rutas y la eliminación de puntos ciegos. Este vehículo opera de forma ininterrumpida gracias a un reemplazo de batería veloz y un frenado regenerativo que rescata el 85% de la energía cinética. Según proyecciones de los desarrolladores, su implementación elevaría la eficiencia del transporte un 35%, mientras reduce accidentes típicos en un 90% y abarata los gastos de mantenimiento frente a modelos diésel.

El éxito del proyecto redefine los estándares internacionales de seguridad y productividad eléctrica. El país asiático busca con este avance "automatizar completamente su industria minera hacia 2030", consolidando una infraestructura tecnológica capaz de operar bajo condiciones climáticas extremas o interferencias de señal sin intervención humana constante.

La transición hacia sistemas autónomos masivos representa un hito para el área industrial contemporánea. Al demostrar su capacidad operativa en entornos reales, el equipo garantiza una maniobrabilidad superior que minimiza riesgos estructurales. Este progreso tecnológico no solo beneficia al sector extractivo, sino que establece un precedente fundamental para el transporte de carga pesada a nivel mundial, donde la electrificación y la inteligencia artificial dictan el futuro comercial.

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