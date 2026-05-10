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El aeropuerto cerca de los Andes que un país de América Latina modernizó por casi US$3 millones en 2026: parece una gran cabaña

Este proyecto duplica la superficie del aeropuerto a 2.050 metros cuadrados, añadiendo servicios premium y elementos arquitectónicos impactantes.

El proyecto de modernización del aeropuerto sudamericano duplicó la superficie del edificio hasta alcanzar los 2.050 metros cuadrados.
El proyecto de modernización del aeropuerto sudamericano duplicó la superficie del edificio hasta alcanzar los 2.050 metros cuadrados. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN
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La modernización de la terminal aérea en la zona andina durante 2026 demandó un desembolso de casi US$3 millones. Este plan busca optimizar la capacidad operativa y los servicios en un punto clave para los viajeros que visitan Sudamérica. Con la ampliación de la superficie del edificio, el complejo podrá recibir a más visitantes en épocas de alta demanda, especialmente durante el invierno. El diseño arquitectónico respeta el ecosistema local, pues el edificio conserva su estética de cabaña con elementos de madera y roca, que logran una integración total con el relieve de montaña.

Esta infraestructura funciona como la principal puerta de entrada hacia la Región de los Lagos y destaca por su característico estilo alpino. El gobierno provincial de Neuquén ejecutó esta obra para acompañar el auge de los viajes recreativos en la zona. La transformación impulsa el desarrollo económico local y consolida a Neuquén como un referente internacional para quienes eligen los complejos de esquí y los atractivos naturales de los Andes.

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La obra forma parte de un plan de infraestructura impulsado por el gobierno de la provincia del Neuquén. Foto: aeropuertochapelco.com

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¿Qué aeropuerto de Sudamérica estrenó una renovación de US$3 millones en 2026?

La terminal aérea Aviador Carlos Campos, situada en Neuquén, Argentina, experimentó una transformación estructural para consolidarse como un nodo operativo. El proyecto duplicó la superficie del edificio hasta alcanzar los 2.050 metros cuadrados, donde ahora funcionan 8 espacios comerciales y una cafetería. El complejo integra servicios como un salón VIP y sectores de coworking con tecnología de carga, bajo normas globales de bienestar. "Pronto estaremos inaugurando también la segunda etapa", anunció la ministra de Turismo, Leti Esteves.

La pista de aterrizaje posee actualmente una extensión de 2.500 metros y un sistema lumínico avanzado que garantiza maniobras tras la puesta del sol. La obra añade dispositivos automáticos para el control de maletas junto a instalaciones sanitarias con accesibilidad universal.

Chapelco es uno de los destinos turísticos más cruciales de Argentina. Foto: aeropuertochapelco.com

Chapelco es uno de los destinos turísticos más cruciales de Argentina. Foto: aeropuertochapelco.com

Dicha infraestructura busca optimizar la experiencia del viajero, especialmente la de quienes acuden a los complejos de esquí durante el invierno. La mejora del servicio responde al incremento de la demanda aérea y proyecta un aumento de la competitividad regional. Con estos cambios, el terminal fortalece su vínculo con mercados internacionales y estimula la actividad económica en todo el territorio patagónico.

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¿Qué secretos esconde la historia y arquitectura del Aeropuerto Chapelco?

La terminal aérea inició sus operaciones en 1992 con el fin de mejorar el acceso a San Martín de los Andes y Junín de los Andes. Su estructura rompe el molde de los edificios convencionales mediante una estética de cabaña montañesa que utiliza madera y piedra de la zona. Este diseño armoniza con el entorno de la provincia de Neuquén y le otorga una identidad visual distintiva en la Patagonia.

El nombre de este sitio rinde tributo a un piloto fallecido durante un rescate en el cerro Tronador en 1995. Además de su coraje en emergencias, el aviador destacó por su labor en la prevención de incendios forestales dentro de la cordillera. Actualmente, el terminal funciona como un motor esencial para la llegada de visitantes hacia los centros de esquí cercanos. La afluencia de viajeros nacionales e internacionales alcanza su punto más alto en invierno, lo que consolida su importancia estratégica en la región.

La modernización del sector de partidas del Aeropuerto Aviador Carlos Campos contempla 300.000 pasajeros en el último año. Foto: aeropuertochapelco.com

La modernización del sector de partidas del Aeropuerto Aviador Carlos Campos contempla 300.000 pasajeros en el último año. Foto: aeropuertochapelco.com

A pesar de contar con reformas previas, la ampliación vigente representa la mejora estructural más ambiciosa hasta la fecha. El proyecto convierte el espacio en un centro logístico moderno, capaz de atender una demanda de pasajeros en constante aumento. Las rutas aéreas que conectan con distintas metrópolis de Argentina y Brasil resultan vitales para el crecimiento económico local. Gracias a esta evolución técnica, el establecimiento garantiza una experiencia de alto nivel para quienes buscan realizar actividades de montaña en el sur del país.

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¿Cómo transformará la modernización del Aeropuerto Chapelco el turismo en la Patagonia?

La renovación tecnológica de la terminal constituye un hito para la conectividad en la Patagonia argentina. Esta obra facilita el acceso a la Región de los Lagos del Sur, un enclave de naturaleza virgen que cautiva a viajeros internacionales por su belleza escénica. Al optimizar la infraestructura, Neuquén potencia el desarrollo económico mediante la llegada de deportistas a los centros de esquí durante la temporada invernal. Se proyecta que esta mejora posicione al destino como un nodo competitivo dentro del mercado aeronáutico global.

No obstante, el incremento en la frecuencia de vuelos plantea desafíos para la preservación del ecosistema local. El aumento de la huella de carbono y la posible saturación de los recursos naturales exigen una gestión ambiental rigurosa que garantice la sostenibilidad del proyecto. Aunque la expansión de las instalaciones asegura una conexión directa con sitios exclusivos de América Latina, el éxito real depende del equilibrio entre progreso y ecología.

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