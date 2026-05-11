Crisis en Bolivia se agrava con huelga de maestros, 34 bloqueos y turistas varados en La Paz

Los cortes de ruta han generado pérdidas millonarias en el sector turismo de Bolivia, con miles de pasajeros varados. El Gobierno convoca a un encuentro para abordar la situación | AFP

Los cortes de ruta han generado pérdidas millonarias en el sector turismo de Bolivia, con miles de pasajeros varados. El Gobierno convoca a un encuentro para abordar la situación | AFP

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Bolivia atraviesa una nueva escalada de tensión social. La huelga nacional de maestros urbanos y rurales se sumó este lunes a los bloqueos que ya mantienen interrumpidas decenas de vías, con impacto directo en el transporte, el abastecimiento y el turismo. Según la Administradora Boliviana de Carreteras, existen 34 puntos de cierre, la mayoría en el occidente del país.

La protesta del magisterio provocó la suspensión de clases en varias regiones. Los docentes reclaman incremento salarial, nuevos ítems pedagógicos y mejoras laborales. La ministra de Educación, Beatriz García, convocó al diálogo para este martes y pidió priorizar a los estudiantes. “Un día de clases perdido no se recupera”, afirmó la autoridad.

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Campesinos y juntas vecinales radicalizan manifestaciones

La Federación Túpac Katari mantiene una segunda semana de cortes de ruta con respaldo de la Central Obrera Boliviana. Aunque la protesta comenzó por el rechazo a una norma sobre conversión de tierras y por la crisis de combustible, varios dirigentes ahora exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

En El Alto, juntas vecinales aprobaron un bloqueo indefinido tras un cabildo donde cuestionaron la gestión gubernamental. La Fejuve y organizaciones sociales instalaron puntos de cierre en avenidas y puentes estratégicos. En Achocalla, comunarios bloquearon accesos y aseguraron que la medida “ya no es negociable”.

Las protestas también alcanzaron Cochabamba, Sucre y San Ignacio de Velasco. En varias ciudades, maestros utilizaron mobiliario escolar para cerrar calles y rutas. Padres de familia del trópico cochabambino expresaron apoyo a la paralización y advirtieron que ampliarán las movilizaciones.

Turismo y transporte sufren pérdidas por cortes de rutas

Los cortes afectan trayectos nacionales e internacionales, especialmente los caminos hacia Copacabana y otras zonas turísticas. Empresas de buses suspendieron viajes y cientos de pasajeros permanecen varados. Medios locales reportaron cerca de 300 peruanos atrapados en La Paz, Oruro y Uyuni, con evacuaciones previstas por vía aérea.

El Ministerio de Turismo informó un perjuicio de 20.000.000 de bolivianos diarios, equivalentes a unos 3 millones de dólares. “Estamos perdiendo mucha plata”, declaró una ciudadana afectada a medios locales. Turistas extranjeros además denunciaron problemas al buscar continuar sus recorridos por carretera.

El dirigente del transporte pesado, Marcelo Cruz, criticó las medidas de presión. “Han secuestrado turistas y choferes”, sostuvo al exigir al Gobierno soluciones inmediatas.

Gobierno convoca diálogo mientras aumentan las protestas

Frente al deterioro del conflicto, el Ejecutivo convocó al “Encuentro para el Desarrollo y Progreso del Departamento” en La Paz. La reunión reúne a autoridades, alcaldes, dirigentes y representantes sociales con el fin de discutir proyectos productivos e infraestructura.

Durante el encuentro, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que algunas movilizaciones tendrían motivaciones políticas. “No podemos permitir prácticas para enfrentarnos y perjudicar al país”, aseveró.

Desde el Comité pro Santa Cruz también cuestionaron los bloqueos. Su vicepresidente, Agustín Zambrana, indicó que las medidas destruyen la economía en medio de la crisis.