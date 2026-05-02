Este avance de un país de Sudamérica promete reducir los tiempos de viaje de 30-40 minutos en transbordador a solo 3 minutos por carretera. | Composición LR/MOP/ChatGPT/Freepik

Este avance de un país de Sudamérica promete reducir los tiempos de viaje de 30-40 minutos en transbordador a solo 3 minutos por carretera. | Composición LR/MOP/ChatGPT/Freepik

Un país de Sudamérica impulsa la edificación de una megaobra vial de 2.750 metros que unirá la Isla Grande de Chiloé con el territorio continental. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) define esa infraestructura como el puente colgante más extenso de América Latina, pieza clave para integrar dicho archipiélago a la Ruta 5 de forma ininterrumpida. Esta construcción facilitará el tránsito terrestre desde Arica hasta Quellón, al eliminar la dependencia de trasbordadores mediante una estructura de vanguardia técnica.

El proyecto requiere una inversión aproximada de US$1,04 billones de pesos locales, equivalente a US$1,15 mil millones. Según estimaciones gubernamentales, el viaducto mantiene su horizonte de finalización para 2028 y se consolidará como un hito de ingeniería civil sin precedentes. La operatividad del paso mejorará sustancialmente los tiempos de traslado y la logística comercial en esta zona austral, con lo que cumplirá una promesa histórica de integración nacional.

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El sistema final dispondrá de cuatro pistas de circulación y tecnología de alta resistencia capaz de soportar sismos. Foto: MOP

¿Cuál será el megapuente que conectará una isla con Sudamérica desde 2028?

El puente sobre el Canal de Chacao representa una obra monumental de infraestructura destinada a enlazar el territorio continental de Chile con la Isla Grande de Chiloé. Este proyecto abarca una intervención total de 16,4 kilómetros, cifra que contempla el viaducto colgante y sus accesos viales. La ficha técnica del Ministerio de Obras Públicas (MOP) detalla que la planificación integra áreas de servicio específicas para garantizar la operación y el mantenimiento constante de la ruta.

En los primeros meses del 2026, las autoridades reportaron un progreso del 63% en las labores, momento en el cual la ministra Jessica López destacó la relevancia de la gestión actual al declarar: “Nosotros lo subimos de nivel, lo pusimos en primer plano, reconstituimos el consejo asesor”.

Este proyecto en Chile abarca una intervención total de 16,4 kilómetros. Foto: MOP

La arquitectura de la estructura destaca por su asimetría, con tres pilas de hormigón armado y una altura de 200 metros en su punto norte. Debido a la presencia de la Roca Remolino, los ingenieros diseñaron vanos principales de 1.155 y 1.055 metros apoyados sobre pilotes que alcanzan profundidades de 90 metros. El sistema final dispondrá de cuatro pistas de circulación y tecnología de alta resistencia capaz de soportar sismos, ráfagas de viento y las potentes corrientes marinas del sur de Sudamérica.

¿Qué impacto tendrá el Puente Chacao en la conectividad de Chiloé?

El MOP diseñó el puente con una vida útil garantizada de 100 años. La meta principal de esta infraestructura radica en fortalecer la conectividad vial del Archipiélago de Chiloé, elemento que la institución define como un factor clave para elevar la calidad de vida de sus habitantes e incentivar el desarrollo regional.

La trayectoria del proyecto inició en los años 60, aunque enfrentó una cancelación en 2006 por motivos financieros. Tras su reactivación en 2012 y la posterior adjudicación en 2014, las faenas arrancaron formalmente cuatro años después. Según el cronograma vigente, la fecha de término se sitúa en 2028, año en que finalizará esta compleja transición desde los planos técnicos hacia la realidad estructural sobre el canal.

La arquitectura del puente chileno destaca por su asimetría, con tres pilas de hormigón armado y una altura de 200 metros en su punto norte. Foto: MOP

La ventaja más significativa consiste en la drástica disminución de los tiempos de viaje. Las autoridades proyectan que el cruce “bajará de 30 o 40 minutos en transbordador a solo 3 minutos por carretera”. Esa autonomía frente a las condiciones climáticas y marejadas asegurará el tránsito constante durante todo el año, lo cual eliminará la dependencia histórica de los servicios marítimos para residentes y turistas.

¿Cuál es el estado de otros proyectos de infraestructura en Chile?

La expansión de la Red de Movilidad registra un hito con la Línea 7 del Metro de Santiago, obra que exhibe un progreso del 40% a marzo del 2026. El trazado de 26 kilómetros y 19 estaciones requiere una inversión de US$2.528 millones para conectar comunas como Renca, Cerro Navia y Vitacura. Respecto del impacto social del transporte subterráneo, el ministro Louis de Grange afirmó que estos trabajos “mejoran directamente la calidad de vida de millones de familias”.

En el ámbito vial, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) otorgó la concesión Ruta 5 Chacao–Chonchi en Chiloé bajo un presupuesto de US$600 millones. Paralelamente, el plan de modernización para el Aeropuerto Arturo Merino Benítez contempla una tercera pista y un terminal adicional con el fin de recibir 84 millones de pasajeros anuales. Sobre este crecimiento aeroportuario, la autoridad Jessica López definió al recinto como “una infraestructura clave para la integración internacional de Chile”.