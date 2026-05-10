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Joven chino sorprende al mundo con uno de los aviones más pequeños jamás construidos por solo US$7.200: logró su primer vuelo

Este innovador proyecto, fruto de 16 años de trabajo, establece un nuevo récord mundial y promete revolucionar la industria aeroespacial.

El inventor chino Liu Xiangqiang ideó esta aeronave con el objetivo de democratizar el sector aeroespacial.
El inventor chino Liu Xiangqiang ideó esta aeronave con el objetivo de democratizar el sector aeroespacial. | Ilustración con IA/ChatGPT/Clarín
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La aviación experimental marcó un hito histórico este mes de mayo tras el vuelo inaugural de una aeronave tripulada extremadamente diminuta y de presupuesto reducido en Jiangxi, China. El inventor chino Liu Xiangqiang lideró este proyecto, cuyo vehículo posee una longitud de apenas 3,80 metros. Dicha proeza técnica asombra a la comunidad internacional por su valor de solo US$7.200, monto inferior a los cánones habituales en la industria aeronáutica. Esta victoria representa la culminación de 16 años de investigación constante y del desarrollo de casi 600 prototipos previos.

El mini-jet batió un récord mundial al posicionarse como una de las aeronaves tripuladas más compactas que existen actualmente. Pese a las restricciones técnicas propias de su escala, el equipo superó la marca previa establecida hace 25 años en Estados Unidos. Este éxito evidencia el potencial de la ingeniería para innovar fuera de los esquemas convencionales, aunque introduce retos significativos respecto a la seguridad y la certificación oficial.

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¿Cómo diseñó el joven chino su revolucionario mini-jet económico?

El inventor Xiangqiang ideó esta aeronave con el objetivo de democratizar el sector aeroespacial. Su visión nació tras detectar los altos costos que limitan a los entusiastas del vuelo, lo que lo impulsó a desafiar los estándares industriales. Para lograrlo, implementó técnicas constructivas simplificadas y materias primas alternativas que redujeron los gastos de fabricación de forma drástica.

La construcción del dispositivo requirió un esfuerzo extenuante y una paciencia inquebrantable. El desarrollador fabricó cerca de 600 prototipos previos antes de obtener una pieza operativa mediante el uso de metales asequibles y plásticos reforzados. Esta selección minuciosa de elementos livianos garantizó que el peso total del vehículo permaneciera bajo los límites necesarios para la sustentación.

Tras 16 años de perfeccionamiento, el resultado final incorporó un propulsor modificado ante la imposibilidad de instalar motores tradicionales por el formato compacto del fuselaje. Esas innovaciones experimentales, aunque inusuales en naves comerciales, aseguraron la viabilidad del proyecto en condiciones reales. Su persistencia permitió que una propuesta artesanal superara las barreras tecnológicas más complejas de la ingeniería aeronáutica moderna.

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¿Qué hitos alcanzó el mini-jet chino en su debut aéreo?

Tras diversos ajustes técnicos, este prototipo ratificó la viabilidad de su arquitectura al sostenerse en el aire por varios minutos sin inconvenientes. Liu Xiangqiang manifestó su entusiasmo y lo consideró un sueño hecho realidad. Dicha hazaña captó la atención global y validó casi dos décadas de labor constante.

La estabilidad y el dominio del aparato resultaron sorprendentes para los especialistas, quienes consideraban las dimensiones reducidas como un desafío crítico. Integrantes de la Universidad de Tsinghua resaltaron el desempeño y la protección del vehículo durante su trayecto inicial. Según un analista de dicha institución, "el diseño compacto y la tecnología empleada en este proyecto podrían abrir nuevas posibilidades en la aviación experimental". Este logro establece un precedente innovador que promete transformar el futuro de los sistemas aéreos a escala.

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¿Cómo transformará la aviación el prototipo de Liu Xiangqiang?

La creación china proyecta una transformación en el sector aeronáutico experimental al fomentar diseños de naves asequibles. Su fabricación económica y dimensiones compactas facilitan que múltiples usuarios accedan al cielo mediante una inversión reducida frente a modelos tradicionales. No obstante, esta innovación enfrenta riesgos intrínsecos de la disciplina recreativa, tales como la ausencia de acreditaciones oficiales o una posible vulnerabilidad estructural ante climas hostiles.

Pese a su naturaleza disruptiva, la integración del vehículo en vuelos comerciales resulta remota por las rigurosas leyes de protección civil vigentes. El valor real reside en su capacidad para estimular conceptos de transporte ligero, lo que inicia una etapa inédita en la ingeniería aeroespacial.

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