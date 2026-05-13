Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga
Barcelona vs Alavés EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 36 de LaLiga de España

El partido por la jornada 36 de LaLiga entre Barcelona y Alavés se disputará en el Estadio de Mendizorroza. El conjunto culé llega a este duelo luego de haberse consagrado campeón en el campeonato.

Barcelona y Alavés se enfrentan por LaLiga de España. Foto: LaLiga/composición LR
Barcelona vs Alavés EN VIVO juegan este miércoles 13 de mayo, desde las 2.30 p. m. (hora peruana), por LaLiga. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio de Mendizorroza, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, consulta La República Deportes, que te llevará todas las incidencias de este compromiso.

Los culés afrontarán un nuevo partido luego de coronarse bicampeones tras vencer 2-0 a Real Madrid. Este resultado les dio el título ante su clásico rival. En cuanto a Alavés, llega tras empatar 1-1 ante Elche y se encuentra en una situación complicada en la zona de descenso. Por ello, necesita un triunfo para seguir escalando posiciones.

¿A qué hora juega Barcelona vs Alavés?

Barcelona y Alavés se verán las caras por la fecha 36 de LaLiga de España. El duelo se disputará este miércoles 13 de mayo a las 2.30 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 1.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.30 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 3.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.30 p. m.
  • España: 9.30 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Alavés?

El partido Barcelona vs Alavés, por la fecha 36 de LaLiga de España, será transmitido por la señal de ESPN para territorio sudamericano. De igual forma, podrá verse por streaming a través de la plataforma Disney+ Premium.

Alineaciones probables de Barcelona vs Alavés

  • Barcelona: J. García; Koundé, E. García, Martín, Balde; de Jong, Pedri; Bardghji, Bernal, Rashford y Lewandowski.
  • Alavés: Sivera; Pérez, Jonny Otto, Tenaglia, Parada, Rebbach; Ibáñez, Blanco, Guridi; Martínez y Diabaté.

Pronóstico de Barcelona vs Alavés

A pesar de jugar como visitante, las principales casas de apuestas dan como favorito a Barcelona sobre Alavés.

  • Betsson: gana Barcelona (2,12), empate (3,70), gana Alavés (3,20)
  • Betano: gana Barcelona (2,12), empate (3,70), gana Alavés (3,25)
  • Bet365: gana Barcelona (2,10), empate (3,75), gana Alavés (3,20)
  • 1XBet: gana Barcelona (2,16), empate (3,86), gana Alavés (3,40)
  • Coolbet: gana Barcelona (2,08), empate (3,90), gana Alavés (3,40)
  • Doradobet: gana Barcelona (2,22), empate (3,60), gana Alavés (3,10).

¿En qué estadio juegan Barcelona vs Alavés?

Barcelona y Alavés disputarán este encuentro por la fecha 36 de LaLiga en el Estadio de Mendizorroza. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 19.000 espectadores.

Historial reciente de Barcelona vs Alavés

  • Barcelona 3-1 Alavés | 29.11.25
  • Barcelona 1-0 Alavés | 2.02.25
  • Alavés 0-3 Barcelona | 6.10.24
  • Alavés 1-3 Barcelona | 3.02.24
  • Barcelona 2-1 Alavés | 12.11.23
