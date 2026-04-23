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El aeropuerto sobre la cordillera de los Andes que un país de Sudamérica moderniza con más de US$30 millones y estará listo en 2027

La renovación incluye una nueva terminal de pasajeros de 3.600 metros cuadrados y una torre de control de 40 metros. El aeródromo estará cerca de la frontera con Ecuador.

El aeropuerto sudamericano modernizado, a 2.976 metros de altitud, estará listo en el primer semestre de 2027.
El aeropuerto sudamericano modernizado, a 2.976 metros de altitud, estará listo en el primer semestre de 2027. | Composición LR/AeroCivil

Un país de Sudamérica ejecuta una ambiciosa modernización de infraestructura en una zona fronteriza con una inversión superior a los 30 millones de dólares. Ubicado sobre la cordillera de los Andes, este proyecto busca transformar su aeropuerto más alto en un nodo estratégico de conectividad internacional. Según la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla, "se trata de un compromiso con el desarrollo económico y social del sur".

La renovación integral de la sede andina potenciará el turismo y los intercambios comerciales mediante una expansión de su capacidad operativa. Con miras a su inauguración en el primer semestre de 2027, las obras aseguran una evolución relevante para los servicios aéreos regionales. Esa mejora técnica garantiza que la plataforma de transporte potencie la relevancia nacional de los departamentos fronterizos mediante instalaciones sofisticadas y eficientes.

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La cordillera de los Andes tiene una longitud que oscila entre los 7.000 y 8.500 kilómetros. Foto: EcuRed

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¿Cuál es el aeropuerto sobre la cordillera de los Andes que se renueva y estará listo en 2027?

Colombia moderniza el Aeropuerto San Luis de Ipiales, situado en Nariño a 2.976 metros de altitud, con un presupuesto que alcanza los 145.000 millones de pesos, equivalente a más de 40 millones de dólares. La Aeronáutica Civil destina estos recursos para ampliar la capacidad operativa y mejorar la seguridad del aeródromo más elevado del país.

Se está renovando también la torre de control de 40 metros de altura. Foto: Las Lajas

Se está renovando también la torre de control de 40 metros de altura. Foto: Las Lajas

La transformación abarcará varios aspectos cruciales de la infraestructura aérea:

  • Nueva terminal de pasajeros: Aumentará su tamaño de 432 metros cuadrados a 3.600 metros cuadrados.
  • Nueva torre de control: De 40 metros de altura, para mejorar la seguridad operativa en una zona tan desafiante como los Andes.
  • Ampliación de la plataforma aérea: Permitiendo el parqueo simultáneo de hasta tres aviones tipo Airbus A320.
  • Base de Salvamento y Extinción de Incendios: Fundamental para la seguridad operacional en un terreno de altura y clima exigente.
  • Mantenimiento de la pista de aterrizaje: Trabajo en curso para garantizar condiciones de seguridad durante la ejecución de la obra.

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¿Cuál es el progreso y la agenda de entrega para el Aeropuerto San Luis?

El Consorcio AeroIpiales 2025 registra un adelanto del 32% en las labores de modernización hacia el 23 de abril de 2026.

  • Fecha de finalización: Primer semestre de 2027.
  • Plazo de ejecución: 20 meses, iniciados en agosto de 2025.
  • Hitos próximos: Finalización de la torre de control y la terminal hacia finales de 2026.
  • Mantenimiento de pista: Avance del 69% en el mantenimiento de la pista de aterrizaje.
El tamaño de la nueva terminal de pasajeros aumentará más de 3.000 metros cuadrados. Foto: Volavi

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¿Qué impacto tendrá la renovación del terminal aéreo de Nariño?

La renovación busca fortalecer la conectividad de la región sur de Colombia con el resto del país y con Ecuador. Esta obra agilizará el intercambio mercantil binacional y fomentará las visitas al Santuario de Las Lajas. Asimismo, el proyecto impulsará el comercio fronterizo y creará múltiples puestos laborales en la zona.

Dicha infraestructura optimiza la protección civil y el bienestar de los residentes mediante la recepción de naves internacionales o traslados médicos urgentes. La Aeronáutica Civil califica la iniciativa como una "apuesta por la sostenibilidad y la seguridad" que conecta a la provincia con el globo. Los servicios de socorro aéreo resultan vitales para asistir crisis mientras se garantiza el progreso comunitario integral.

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