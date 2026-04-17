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China rompe un nuevo récord con una gigantesca perforadora que excava 89 metros bajo el río para un túnel de trenes de alta velocidad

Este innovador equipo chino destaca por su capacidad para realizar excavaciones de hasta 718 metros en un mes y por su sistema inteligente que optimiza la seguridad en tiempo real.

La enorme perforadora china destaca como una perforadora de escudo colosal con un diámetro de 15 metros, que albergaría dos vías de tren.
La enorme perforadora china destaca como una perforadora de escudo colosal con un diámetro de 15 metros, que albergaría dos vías de tren. | Ilustración con IA/ChatGPT/Difusión

Pekín consolida su liderazgo en ingeniería civil mediante una maquinaria vanguardista diseñada para excavar un túnel ferroviario a 89 metros de profundidad. Este equipo destaca por su robustez técnica al superar condiciones geológicas extremas bajo el lecho del río Yangtsé. Según el informe de China Media Group (CMG), ese avance representa un hito histórico, puesto que el dispositivo ha logrado romper un récord mundial al completar 11,18 kilómetros de excavación continua.

La construcción del trayecto para trenes de alta velocidad integra un sistema inteligente de perforación que gestiona la máquina de forma autónoma con algoritmos de aprendizaje automático. La innovación permite que el artefacto procese información estratégica en tiempo real para optimizar la seguridad del personal y la precisión del avance, de acuerdo con Wang Yi, subdirector de equipos, citado por el Science and Technology Daily.

El túnel tiene como objetivo reducir los tiempos de viaje entre las principales ciudades a lo largo del río Yangtsé. Foto: China Railway Tunnel Group/PRNewswire.

El túnel tiene como objetivo reducir los tiempos de viaje entre las principales ciudades a lo largo del río Yangtsé. Foto: China Railway Tunnel Group/PRNewswire.

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¿Cómo es la tuneladora inteligente que conquista las profundidades de un río en China?

La maquinaria china Linghang destaca como una perforadora de escudo colosal con un diámetro de 15 metros, dimensiones suficientes para albergar dos vías de tren de alta velocidad simultáneamente. Este titán de 4.000 toneladas y 148 metros de longitud posee la fuerza necesaria para atravesar hasta casi 90 metros de sedimento bajo el cauce fluvial. Gracias a su tamaño descomunal, la herramienta supera los desafíos técnicos que impone el lecho de uno de los ríos más caudalosos del planeta.

Según Science and Technology Daily, el equipo cuenta con el "cerebro más avanzado del mundo", lo que facilita un control adaptativo de la presión interna sin apenas intervención humana. Dicha inteligencia permitió que el proyecto alcanzara un hito histórico al lograr un récord de excavación de 718 metros en un solo mes.

La excavación china abarca 14 kilómetros de longitud y sortea retos técnicos mediante sistemas de control. Foto: CCTV13

La excavación china abarca 14 kilómetros de longitud y sortea retos técnicos mediante sistemas de control. Foto: CCTV13

Para garantizar la integridad estructural bajo el río Yangtsé, la ingeniería china incorporó un mecanismo de sellado de alta presión que bloquea las filtraciones hídricas. Esa innovación asegura que el conducto permanezca seco frente a las condiciones geológicas extremas y la carga acuática del entorno.

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¿Cómo fue clave para crear los túneles de trenes de alta velocidad?

La constructora lidera la edificación de un túnel estratégico para la línea ferroviaria Shanghái-Chongqing-Chengdu, una infraestructura diseñada para que los convoyes alcancen los 350 km/h de forma continua. Esta pieza de ingeniería subacuática agiliza el transporte entre metrópolis clave y promueve la cohesión del cinturón económico. Tal como indica China Media Group, "el proyecto es fundamental para la integración económica de la región del Delta del Yangtsé", pues elimina cuellos de botella en una de las zonas con mayor actividad comercial del planeta.

La excavación abarca 14 kilómetros de longitud y sortea retos técnicos mediante sistemas de control que protegen el tráfico marítimo superficial. El diseño garantiza que el cruce ocurra en menos de tres minutos, lo cual eleva la competitividad de las urbes integradas en la red nacional.

La constructora lidera la edificación de un túnel estratégico para la línea ferroviaria Shanghái-Chongqing-Chengdu. Foto: CCTV13

La constructora lidera la edificación de un túnel estratégico para la línea ferroviaria Shanghái-Chongqing-Chengdu. Foto: CCTV13

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¿Algún país de América Latina podría seguir los pasos de China?

La implementación de maquinaria avanzada en la región latinoamericana enfrenta una barrera económica vinculada a los presupuestos nacionales y la escala de cada obra. Por ejemplo, en el caso de Brasil, aunque posee una geografía extensa que demanda mejoras en su red ferroviaria, el precio de equipos como la tuneladora Linghang representa un impedimento considerable. Tales adquisiciones demandan un respaldo financiero sólido y logística especializada, elementos escasos ante la falta de garantías sobre la rentabilidad.

Por otro lado, naciones como Argentina o México poseen zonas críticas donde el transporte de alta velocidad solucionaría el colapso vial actual. El uso de sistemas de perforación modernos promete agilizar la creación de rutas eficientes, siempre que las autoridades prioricen la modernización frente al gasto inicial.

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