HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Balcázar podría ser censurado y Elecciones casi anuladas | Sin Guion con Rosa María Palacios

Ciencia

China sorprende al mundo con una innovadora máquina que convierte agua de mar en agua dulce y energía limpia por menos de 1 dólar

Expertos globales prevén que la planta desalinizadora china sea replicable en zonas áridas con dificultades de abastecimiento de agua.

La planta desalinizadora china representa un modelo de integración técnica que aprovecha recursos naturales con el agua.
La planta desalinizadora china representa un modelo de integración técnica que aprovecha recursos naturales con el agua. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

China presentó una tecnología revolucionaria en la provincia de Shandong capaz de transformar el recurso marino en agua dulce a un precio que no supera el dólar por metro cúbico. Esta planta innovadora, según el medio provincial Dazhong, sería crucial también, ya que genera hidrógeno verde y salmuera rica en minerales mediante un proceso que optimiza la eficiencia energética.

El mecanismo emplea calor residual de centrales cercanas para activar su funcionamiento, lo cual reduce drásticamente los gastos operativos habituales. Tras tres semanas de labor ininterrumpida, los resultados confirman una solución accesible frente a la crisis hídrica internacional. Este sistema redefine la industria actual al ofrecer una alternativa rentable que garantiza suministros vitales y combustibles ecológicos para regiones con escasez de fuentes naturales.

PUEDES VER: Un 'río artificial' de 145 km es construido en un país de Sudamérica como solución a la sequía, copiando la estrategia de China

lr.pe

¿Qué tecnología impulsa la planta china de Rizhao ante la escasez de agua?

La planta desalinizadora representa un modelo de integración técnica que aprovecha recursos naturales. Esta infraestructura opera bajo un sistema alimentado íntegramente por líquido oceánico y calor residual proveniente de sectores siderúrgicos o petroquímicos aledaños. Mediante ese método, el complejo logra una conversión eficiente hacia el suministro potable con un bajo consumo eléctrico frente a los métodos tradicionales.

Proceso de desalinización china con agua del mar. Foto: bazaartimes/Instagram

Proceso de desalinización china con agua del mar. Foto: bazaartimes/Instagram

El desarrollo del proyecto nació de una visión orientada a transformar el acceso hídrico a través de filtros térmicos avanzados que reducen la huella energética. Los ingenieros diseñaron la instalación para generar agua dulce y, simultáneamente, facilitar la obtención de hidrógeno verde como fuente limpia.

Expertos globales prevén que la central sea replicable en zonas áridas con dificultades de abastecimiento debido a su capacidad para disminuir residuos. La obra se posiciona así como un referente internacional que combina la ecología, la provisión humana y la innovación científica en un solo complejo funcional.

PUEDES VER: La central hidroeléctrica de casi 8 km en Sudamérica que compite con China por liderar la energía mundial: posee un lago artificial

lr.pe

¿Cómo convierten agua de mar en agua dulce por menos de 1 dólar?

La técnica de filtrado térmico eleva la temperatura del líquido oceánico para acelerar el procesamiento de forma económica y veloz frente a estrategias tradicionales. De acuerdo con el informe de Dazhong, el gasto de fabricación resulta ínfimo, pues alcanza apenas los 0,28 dólares por metro cúbico.

El esquema asiático integra la generación de hidrógeno verde como derivado mediante electrólisis alimentada por energía térmica sobrante. Dicho combustible limpio requiere solo 4,2 kilovatios por m³, volumen capaz de movilizar 100 autobuses eléctricos durante 12 meses. Los especialistas califican este proyecto como una innovación que fusiona la creación de suministros vitales con fuentes energéticas sostenibles.

La infraestructura aprovecha además la salmuera densa en minerales para confeccionar insumos químicos, bajo la premisa de economía circular denominada "uno entra, tres salen". Este enfoque transforma los desechos peligrosos en activos industriales valiosos para diversos mercados. Gracias a tal eficiencia, la instalación logra convertir cada 800 toneladas de materia prima en 450 m³ de agua dulce ultrapura.

PUEDES VER: China rompe un nuevo récord con una gigantesca perforadora que excava 89 metros bajo el río para un túnel de trenes de alta velocidad

lr.pe

¿Qué país sudamericano recibirá una millonaria inversión china para combatir la sequía?

El gigante asiático planea financiar un complejo desanclador en la Región de Coquimbo, Chile, mediante un desembolso de 310 millones de dólares. Esta infraestructura empleará ósmosis inversa con el fin de transformar el recurso marino en líquido potable, alcanzando una capacidad primaria de 1.200 litros por segundo. La iniciativa surge como respuesta urgente ante la precariedad hídrica que golpea a dicha zona del continente.

La Dirección General de Concesiones lidera la licitación pública donde destacan firmas como China Road and Bridge Corporation y China Harbour Engineering Company. El interés de estas corporaciones evidencia el rol expansivo de Beijing en obras estratégicas dentro de territorio chileno. Tal megaproyecto busca asegurar el suministro para miles de ciudadanos y fortalecer el manejo de bienes naturales a través de tecnología de punta. La planta podría iniciar operaciones en 2029 y beneficiará a más de 460.000 personas.

Notas relacionadas
Científicos hallan una nueva especie de dinosaurio de cuello largo que vivió hace 160 millones de años en un país de Sudamérica

Científicos hallan una nueva especie de dinosaurio de cuello largo que vivió hace 160 millones de años en un país de Sudamérica

LEER MÁS
China rompe un nuevo récord con una gigantesca perforadora que excava 89 metros bajo el río para un túnel de trenes de alta velocidad

China rompe un nuevo récord con una gigantesca perforadora que excava 89 metros bajo el río para un túnel de trenes de alta velocidad

LEER MÁS
La central hidroeléctrica de casi 8 km en Sudamérica que compite con China por liderar la energía mundial: posee un lago artificial

La central hidroeléctrica de casi 8 km en Sudamérica que compite con China por liderar la energía mundial: posee un lago artificial

LEER MÁS
Científicos revelan que el quinto lago más profundo del mundo está en América Latina y apareció tras derretirse un glaciar

Científicos revelan que el quinto lago más profundo del mundo está en América Latina y apareció tras derretirse un glaciar

LEER MÁS
Las cabras que desconciertan a los científicos: viven en una isla remota sin agua dulce y no se entiende cómo sobreviven

Las cabras que desconciertan a los científicos: viven en una isla remota sin agua dulce y no se entiende cómo sobreviven

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Un 'río artificial' de 145 km es construido en un país de Sudamérica como solución a la sequía, copiando la estrategia de China

Un 'río artificial' de 145 km es construido en un país de Sudamérica como solución a la sequía, copiando la estrategia de China

LEER MÁS
Los científicos exigen que prohíban hervirlas: estudio confirma que las langostas sí sienten dolor

Los científicos exigen que prohíban hervirlas: estudio confirma que las langostas sí sienten dolor

LEER MÁS
China rompe un nuevo récord con una gigantesca perforadora que excava 89 metros bajo el río para un túnel de trenes de alta velocidad

China rompe un nuevo récord con una gigantesca perforadora que excava 89 metros bajo el río para un túnel de trenes de alta velocidad

LEER MÁS
Einstein lo predijo hace más de 100 años: ahora los científicos lo están viendo suceder ante sus propios ojos

Einstein lo predijo hace más de 100 años: ahora los científicos lo están viendo suceder ante sus propios ojos

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China sorprende al mundo con una innovadora máquina que convierte agua de mar en agua dulce y energía limpia por menos de 1 dólar

Los Chankas vs Cienciano EN VIVO: a qué hora juegan el partido de HOY por el Torneo Apertura de la Liga 1

Detienen a coronel de la PNP por presunta implicancia en robo de lingote de oro: habría sido vendido por US$200.000

Ciencia

Científicos hallan una nueva especie de dinosaurio de cuello largo que vivió hace 160 millones de años en un país de Sudamérica

China rompe un nuevo récord con una gigantesca perforadora que excava 89 metros bajo el río para un túnel de trenes de alta velocidad

La central hidroeléctrica de casi 8 km en Sudamérica que compite con China por liderar la energía mundial: posee un lago artificial

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ernesto de la Jara: “El Tribunal Constitucional da sentencias que son aberrantes”

Contra la decisión de Balcázar, MEF pagó US$462 millones por los F-16

Resultados Elecciones 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según ONPE al 94.5%

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025