La planta desalinizadora china representa un modelo de integración técnica que aprovecha recursos naturales con el agua. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

La planta desalinizadora china representa un modelo de integración técnica que aprovecha recursos naturales con el agua. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

China presentó una tecnología revolucionaria en la provincia de Shandong capaz de transformar el recurso marino en agua dulce a un precio que no supera el dólar por metro cúbico. Esta planta innovadora, según el medio provincial Dazhong, sería crucial también, ya que genera hidrógeno verde y salmuera rica en minerales mediante un proceso que optimiza la eficiencia energética.

El mecanismo emplea calor residual de centrales cercanas para activar su funcionamiento, lo cual reduce drásticamente los gastos operativos habituales. Tras tres semanas de labor ininterrumpida, los resultados confirman una solución accesible frente a la crisis hídrica internacional. Este sistema redefine la industria actual al ofrecer una alternativa rentable que garantiza suministros vitales y combustibles ecológicos para regiones con escasez de fuentes naturales.

¿Qué tecnología impulsa la planta china de Rizhao ante la escasez de agua?

La planta desalinizadora representa un modelo de integración técnica que aprovecha recursos naturales. Esta infraestructura opera bajo un sistema alimentado íntegramente por líquido oceánico y calor residual proveniente de sectores siderúrgicos o petroquímicos aledaños. Mediante ese método, el complejo logra una conversión eficiente hacia el suministro potable con un bajo consumo eléctrico frente a los métodos tradicionales.

Proceso de desalinización china con agua del mar. Foto: bazaartimes/Instagram

El desarrollo del proyecto nació de una visión orientada a transformar el acceso hídrico a través de filtros térmicos avanzados que reducen la huella energética. Los ingenieros diseñaron la instalación para generar agua dulce y, simultáneamente, facilitar la obtención de hidrógeno verde como fuente limpia.

Expertos globales prevén que la central sea replicable en zonas áridas con dificultades de abastecimiento debido a su capacidad para disminuir residuos. La obra se posiciona así como un referente internacional que combina la ecología, la provisión humana y la innovación científica en un solo complejo funcional.

¿Cómo convierten agua de mar en agua dulce por menos de 1 dólar?

La técnica de filtrado térmico eleva la temperatura del líquido oceánico para acelerar el procesamiento de forma económica y veloz frente a estrategias tradicionales. De acuerdo con el informe de Dazhong, el gasto de fabricación resulta ínfimo, pues alcanza apenas los 0,28 dólares por metro cúbico.

El esquema asiático integra la generación de hidrógeno verde como derivado mediante electrólisis alimentada por energía térmica sobrante. Dicho combustible limpio requiere solo 4,2 kilovatios por m³, volumen capaz de movilizar 100 autobuses eléctricos durante 12 meses. Los especialistas califican este proyecto como una innovación que fusiona la creación de suministros vitales con fuentes energéticas sostenibles.

La infraestructura aprovecha además la salmuera densa en minerales para confeccionar insumos químicos, bajo la premisa de economía circular denominada "uno entra, tres salen". Este enfoque transforma los desechos peligrosos en activos industriales valiosos para diversos mercados. Gracias a tal eficiencia, la instalación logra convertir cada 800 toneladas de materia prima en 450 m³ de agua dulce ultrapura.

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¿Qué país sudamericano recibirá una millonaria inversión china para combatir la sequía?

El gigante asiático planea financiar un complejo desanclador en la Región de Coquimbo, Chile, mediante un desembolso de 310 millones de dólares. Esta infraestructura empleará ósmosis inversa con el fin de transformar el recurso marino en líquido potable, alcanzando una capacidad primaria de 1.200 litros por segundo. La iniciativa surge como respuesta urgente ante la precariedad hídrica que golpea a dicha zona del continente.

La Dirección General de Concesiones lidera la licitación pública donde destacan firmas como China Road and Bridge Corporation y China Harbour Engineering Company. El interés de estas corporaciones evidencia el rol expansivo de Beijing en obras estratégicas dentro de territorio chileno. Tal megaproyecto busca asegurar el suministro para miles de ciudadanos y fortalecer el manejo de bienes naturales a través de tecnología de punta. La planta podría iniciar operaciones en 2029 y beneficiará a más de 460.000 personas.