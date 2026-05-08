La administración de Javier Milei defendió la salida de Argentina de la OMS tras el brote de hantavirus | AFP

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Argentina acusó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de utilizar el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius para cuestionar la salida del país de la institución. El Ministerio de Salud respondió a las declaraciones del director general Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien expresó su confianza en que tanto el gobierno de Javier Milei como Estados Unidos reconsideren su retiro de la entidad.

'El país tiene capacidad sanitaria, técnica y decisión política para proteger la sanidad de la población', señaló la entidad gubernamental en un comunicado oficial. La administración de Milei manifestó, además, que 'la cooperación técnica no exige subordinación' y afirmó que la OMS 'vuelve a anteponer la política a la evidencia'.

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La polémica surgió en medio del operativo por el brote de hantavirus registrado en un buque operado por Oceanwide Expeditions que zarpó desde Ushuaia el 1 de abril. El crucero permanece bajo vigilancia tras registrar contagios y tres muertes vinculadas con la cepa Andes, variante con transmisión de persona a persona comprobada.

Las autoridades argentinas aclararon que hasta el momento no existen casos asociados dentro del país. También remarcaron que Tierra del Fuego no registra contagios desde 1996, año en que comenzó la notificación obligatoria de la enfermedad.

Tedros confía en que Milei reconsidere salida del organismo sanitario

En una rueda de prensa, Ghebreyesus manifestó que la emergencia demuestra la importancia de la cooperación internacional. “Creo que reconsiderarán sus decisiones porque pueden ver lo importante que es la universalidad para la seguridad sanitaria”, sostuvo el titular de la OMS.

El funcionario insistió en que “a los virus no les importa nuestra política ni nuestras fronteras” y advirtió que cualquier vacío en la cobertura global “lo beneficia”. También remarcó que “la mejor inmunidad que tenemos es la solidaridad”.

La respuesta de Buenos Aires no tardó en llegar. El Gobierno recordó que la salida de Argentina de la OMS quedó formalizada el 17 de marzo, semanas después de que Donald Trump hiciera efectiva la retirada de Estados Unidos.

La cartera aseveró que mantiene el intercambio técnico con la Organización Panamericana de la Salud y otros países, aunque sin renunciar “a la potestad de definir sus propias decisiones”. Además, criticó a los organismos internacionales por respaldar “medidas sanitarias ruinosas” durante la pandemia de covid-19.

Especialistas dudan que contagio haya ocurrido en Ushuaia

Mientras continúa la investigación epidemiológica, especialistas argentinos consideran poco probable que la propagación inicial haya ocurrido en Ushuaia. El investigador Raúl González Ittig, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, explicó a AFP que “jamás hubo un solo reporte de hantavirus” en Tierra del Fuego.

El experto recordó que la variante Andes circula principalmente en Chubut, Río Negro, Neuquén y el sur de Chile. Según datos sanitarios, estudios realizados a uno de los pacientes internados en Sudáfrica detectaron precisamente esa cepa.

“Las posibilidades de que se hayan infectado en Ushuaia son muy bajas”, afirmó González Ittig. El especialista agregó que la enfermedad posee un período de incubación prolongado y que aún se desconoce el recorrido completo de algunos turistas antes del embarque.

El director de Epidemiología de Tierra del Fuego, Juan Petrina, coincidió con esa evaluación y calificó como “muy improbable” un contagio local. Aun así, confirmó que equipos del Instituto Malbrán viajarán a la provincia con el fin de capturar y analizar roedores.

Variante Andes se desplaza desde Sudamérica al resto del mundo

El brote en el MV Hondius encendió alertas sanitarias internacionales debido a la rápida expansión del virus fuera de Sudamérica. El crucero navega rumbo a Tenerife tras permanecer fondeado frente a Cabo Verde como medida preventiva.

La OMS coordina el rastreo de pasajeros y tripulantes de más de 20 nacionalidades. Asimismo, centraliza el intercambio de información genética sobre la cepa Andes Sur, considerada la única versión de hantavirus con transmisión comprobada entre humanos.

Treinta pasajeros abandonaron el barco en la isla de Santa Elena antes de que se conociera el foco infeccioso. La organización trabaja ahora en la identificación de contactos y en el seguimiento epidemiológico de quienes desembarcaron en el viaje.

Las autoridades sostienen que el riesgo epidémico sigue siendo bajo debido a que el hantavirus posee menor capacidad de expansión que el covid-19. Sin embargo, mantienen activos los protocolos de cuarentena y monitoreo ante la propagación hacia Europa, África y Estados Unidos.