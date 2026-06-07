Erick Delgado arremetió contra fichaje de Hernán Barcos a Sporting Cristal: “No es lo que necesita”

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La reciente incorporación de Hernán Barcos a Sporting Cristal continúa generando reacciones en el entorno futbolístico peruano. Uno de los más críticos con el fichaje fue el exarquero celeste Erick Delgado, quien mostró abiertamente su incomodidad por la contratación del delantero argentino para afrontar el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana.

En el programa Fuera de Juego, el ‘Loco’ sostuvo que el experimentado atacante no es la solución para los problemas del conjunto rimense, criticando la edad de el ‘Pirata’. “Estoy totalmente seguro de que no es lo que necesita Cristal. Entonces, yo podría jugar de nuevo también. Ya me fui, tengo 43 años”, indicó el exarquero.

Erick Delgado criticó fichaje de Hernán Barcos a Sporting Cristal

El exarquero argumentó que Sporting Cristal requiere un futbolista con mayor movilidad ofensiva y puso en duda que Hernán Barcos pueda ofrecer intensidad para el estilo de juego del equipo. Asimismo, comparó algunas situaciones de gol falladas por otros delanteros del plantel y consideró que el problema no pasa únicamente por la definición, sino por la capacidad de generación en ataque.

Las declaraciones del 'Loco' se producen en medio de la expectativa que ha generado la llegada del 'Pirata' a Sporting Cristal, club con el que firmó contrato hasta finales de 2026. La institución rimense busca seguir reforzando su plantel con jugadores de experiencia para volver a pelear por el título de la Liga 1.

¿En qué clubes ha jugado Hernán Barcos?

Hernán Barcos cuenta con una amplia trayectoria como futbolista profesional. El veterano atacante ha jugado la mayor parte de su carrera fuera de su país natal. Esta es la lista de equipos por los que pasó el 'Pirata'.