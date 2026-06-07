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Padre de Renato Tapia aclara futuro de su hijo y habla de un posible fichaje por Alianza Lima: "Él es hincha"

En los últimos días, el nombre del volante peruano empezó a sonar en el equipo blanquiazul como refuerzo para el Torneo Clausura de la Liga 1.

Renato Tapia nunca jugó como profesional en el fútbol peruano. Foto: composición LR/AFP
Renato Tapia nunca jugó como profesional en el fútbol peruano. Foto: composición LR/AFP
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Alianza Lima ya se encuentra planificando lo que será su participación en el Torneo Clausura de la Liga 1. Luego de adjudicarse el Apertura, el elenco blanquiazul no descartó reforzarse para el resto de la temporada; en ese sentido, uno de los nombres que empezó a sonar fue el de Renato Tapia.

Incluso, hace algunos días, el propio Paolo Guerrero remarcó que le gustaría ver en La Victoria al experimentado volante del Al-Wasl, de Emiratos Árabes Unidos.

PUEDES VER: Perú vs España: fecha, hora y canal del partido amistoso previo al Mundial 2026

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¿Renato Tapia será fichaje de Alianza Lima?

Ante los rumores de un posible fichaje por Alianza Lima, Luis Tapia, padre del mediocampista de la selección peruana, indicó que, en estos momentos, su futuro se encuentra en el extranjero.

“Es un tema bien complicado. Primero, porque todavía está activo y yo creo que tiene para muchos años más. Su prioridad siempre es seguir compitiendo fuera del país y, por temas familiares, yo lo veo difícil. Mis nietas viven en España; es un tema en el que el fútbol no solamente es de la persona, sino que también inmiscuye a la familia. Él tiene mujer e hijos, entonces lo primero es ver la comodidad de tu familia y, posterior a eso, ver tu conveniencia deportiva”, manifestó en diálogo con Jax Latin Media.

El papá del popular 'Capitán del futuro' aseguró que el deseo de su hijo es ponerse la camiseta del club de sus amores.

“Más allá de que siempre hablan del dinero, uno también prioriza el interés deportivo; no te vas a ir a un club donde vas a perder o donde te va a ir mal. En este caso, él es hincha de Alianza Lima, lo ha dicho públicamente, y le gustaría jugar”, agregó.

PUEDES VER: Hernán Barcos se dirige a hinchas de Alianza Lima tras firmar por Sporting Cristal: "No me fui porque quise, me sacaron"

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¿Cuándo juega Alianza Lima?

El fútbol peruano tendrá acción durante la pausa del Mundial 2026. Alianza Lima se enfrentará a la Universidad César Vallejo el domingo 24 de junio por la primera jornada de la Copa Caliente de la Liga 1, torneo que acaba de ser implementado por la LFP.

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