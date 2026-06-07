Las encuestas de Ipsos y Datum reflejan que Fujimori obtiene entre 50,5% y 50,7%, mientras que Sánchez se sitúa entre 49,3% y 49,5% | Foto: composición LR/AFP

Las encuestas de Ipsos y Datum reflejan que Fujimori obtiene entre 50,5% y 50,7%, mientras que Sánchez se sitúa entre 49,3% y 49,5% | Foto: composición LR/AFP

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Keiko Fujimori lidera por un margen mínimo en la segunda vuelta presidencial de Perú frente a Roberto Sánchez, según los primeros sondeos a boca de urna. Las encuestas de Ipsos y Datum muestran un virtual empate, con la hija del exdictador entre 50,5% y 50,7%, y el congresista entre 49,3% y 49,5%.

La prensa internacional resalta que el resultado refleja una de las contiendas más ajustadas de los últimos años en el país. Además, destaca que la elección se desarrolló en un contexto de fuerte inestabilidad política, polarización y desconfianza institucional, tras una década de alta rotación presidencial.

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Perú vota en una reñida segunda vuelta, según Reuters

Reuters señala que el balotaje de las elecciones presidenciales en Perú se encuentra en un escenario extremadamente ajustado, al punto de que las encuestas a pie de urna no permiten anticipar un ganador claro. El proceso electoral enfrenta a dos candidaturas con fuerte respaldo, lo que muestra a un país dividido y una competencia política altamente polarizada.

Telesur: empate técnico en la segunda vuelta

Telesur informa que la segunda vuelta presidencial en Perú se mantiene en un escenario de empate técnico entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. El medio destaca que la contienda se define por una competencia extremadamente cerrada, reflejada en los porcentajes prácticamente iguales de apoyo. En ese contexto, precisa que el resultado final dependerá del conteo oficial, mientras el país permanece a la espera de una definición en medio de un clima político polarizado.

Perú en vilo: sondeos a pie de urna no muestran un ganador claro

Bloomberg Línea señala que la segunda vuelta presidencial en Perú se desarrolla en un escenario de máxima incertidumbre, ya que los sondeos a pie de urna no logran definir un ganador entre los dos principales candidatos. El país permanece a la espera de los resultados oficiales tras una jornada marcada por la estrechez de la contienda.

En ese contexto, los medios presentan la elección como una de las más cerradas del proceso electoral reciente, donde pequeños márgenes podrían ser decisivos una vez que se complete el conteo oficial de votos.

El Mundo: empate técnico en la segunda vuelta

La cobertura de El Mundo señala que la segunda vuelta presidencial en Perú se desarrolla en un escenario de total incertidumbre, ya que los sondeos a pie de urna no permiten establecer un ganador claro.