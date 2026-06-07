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Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
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ELECCIONES PERÚ 2026 EN VIVO: KEIKO VS. ROBERTO SÁNCHEZ | SEGUNDA VUELTA | MINUTO A MINUTO

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"Demasiado reñida para predecir un ganador": así informa la prensa internacional los resultados por boca de urna en Perú

Las encuestas de Ipsos y Datum reflejan que Fujimori obtiene entre 50,5% y 50,7%, mientras que Sánchez se sitúa entre 49,3% y 49,5%, en la contienda más ajustada de los últimos años.

Las encuestas de Ipsos y Datum reflejan que Fujimori obtiene entre 50,5% y 50,7%, mientras que Sánchez se sitúa entre 49,3% y 49,5%
Las encuestas de Ipsos y Datum reflejan que Fujimori obtiene entre 50,5% y 50,7%, mientras que Sánchez se sitúa entre 49,3% y 49,5% | Foto: composición LR/AFP
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Keiko Fujimori lidera por un margen mínimo en la segunda vuelta presidencial de Perú frente a Roberto Sánchez, según los primeros sondeos a boca de urna. Las encuestas de Ipsos y Datum muestran un virtual empate, con la hija del exdictador entre 50,5% y 50,7%, y el congresista entre 49,3% y 49,5%.

La prensa internacional resalta que el resultado refleja una de las contiendas más ajustadas de los últimos años en el país. Además, destaca que la elección se desarrolló en un contexto de fuerte inestabilidad política, polarización y desconfianza institucional, tras una década de alta rotación presidencial.

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En ese contexto, los medios presentan la elección como una de las más cerradas del proceso electoral reciente, donde pequeños márgenes podrían ser decisivos una vez que se complete el conteo oficial de votos.

  • El Mundo: empate técnico en la segunda vuelta

La cobertura de El Mundo señala que la segunda vuelta presidencial en Perú se desarrolla en un escenario de total incertidumbre, ya que los sondeos a pie de urna no permiten establecer un ganador claro.

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