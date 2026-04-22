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Ciencia

Científicos hallan una nueva especie de dinosaurio de cuello largo que vivió hace 160 millones de años en un país de Sudamérica

La estructura ósea del dinosaurio revela un ejemplar adulto con una longitud entre 15 y 20 metros y un peso aproximado de 20 toneladas.

El primer hallazgo del dinosaurio en la Formación Cañadón Calcáreo, en Argentina, impulsó excavaciones científicas entre 2002 y 2018.
El primer hallazgo del dinosaurio en la Formación Cañadón Calcáreo, en Argentina, impulsó excavaciones científicas entre 2002 y 2018. | Ilustración con IA/ChatGPT/PeerJ

Un equipo internacional de paleontólogos identificó al Bicharracosaurus dionidei, una especie inédita de saurópodo macronario que habitó la provincia de Chubut, Argentina, hace 160 millones de años. El descubrimiento, publicado en la revista científica PeerJ, aporta información crucial sobre el Jurásico Superior, una etapa geológica con escasa representación fósil en el hemisferio sur. Este herbívoro de cuello largo expande el conocimiento sobre la biodiversidad prehistórica en Sudamérica durante dicha era.

La investigación inició gracias a Dionide Mesa, un poblador rural que localizó un hueso de dimensiones extraordinarias mientras recorría el campo. Los expertos del Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF) bautizaron al ejemplar en su honor, ya que el hombre solía exclamar: “¡Encontré un bicharraco!” tras cada avistamiento. Esa pieza clave para la ciencia mundial surgió del noroeste patagónico y refuerza la importancia de la colaboración ciudadana en la preservación del patrimonio natural.

Reconstrucción esquelética del dinosaurio con los elementos conservados. Foto: PeerJ

Reconstrucción esquelética del dinosaurio con los elementos conservados. Foto: PeerJ

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¿Qué hallazgos acompañaron al descubrimiento del nuevo dinosaurio en Sudamérica?

El primer hallazgo de Dionide Mesa en la Formación Cañadón Calcáreo impulsó excavaciones científicas entre 2002 y 2011, con rescates adicionales de vértebras cervicales en 2018.

Mapa geográfico que muestra la posición de Bicharracosaurus, en Argentina. Foto: PeerJ

Mapa geográfico que muestra la posición de Bicharracosaurus, en Argentina. Foto: PeerJ

La estructura ósea revela un ejemplar adulto con una longitud entre 15 y 20 metros y un peso aproximado de 20 toneladas. El equipo recolectó partes de la columna vertebral, costillas y fragmentos de cadera que exhiben espinas neurales únicas, alargadas y comprimidas. Según la paleontóloga Alexandra Reutter, sería el primer braquiosáurido del Jurásico en Sudamérica, pues combina rasgos anatómicos de especies africanas y norteamericanas.

Muestras histológicas de las costillas dorsales de Bicharracosaurus dionidei. Foto: PeerJ

Muestras histológicas de las costillas dorsales de Bicharracosaurus dionidei. Foto: PeerJ

Este análisis filogenético clasifica al espécimen dentro del clado Macronaria, grupo que integra a los saurópodos más masivos de la historia. El trabajo conjunto del MEF, CONICET e investigadores alemanes permitió identificar este nuevo género y especie tras dos décadas de labores de campo. La región, famosa por su riqueza paleontológica, ratifica su importancia tras albergar previamente al Tehuelchesaurus benitezii y al Brachytrachelopan mesai.

Vértebra cervical media Ce6 de Bicharracosaurus dionidei. Foto: PeerJ

Vértebra cervical media Ce6 de Bicharracosaurus dionidei. Foto: PeerJ

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¿Por qué el descubrimiento del Bicharracosaurus revoluciona la paleontología mundial?

La provincia de Chubut destaca como un sitio de importancia global debido a su riqueza fósil en la Formación Cañadón Calcáreo. Este descubrimiento de Bicharracosaurus dionidei funciona como una pieza fundamental para comprender la evolución temprana de los saurópodos en el hemisferio sur. Según los especialistas, la especie podría ampliar así la comprensión sobre la diversificación y dispersión de estos herbívoros gigantes lejos de los continentes septentrionales.

Costillas dorsales derechas de Bicharracosaurus dionidei. Foto: PeerJ

Costillas dorsales derechas de Bicharracosaurus dionidei. Foto: PeerJ

El espécimen también rinde homenaje a Dionide Mesa, el ciudadano cuyo aviso inicial permitió las excavaciones científicas en la región. Además de enriquecer el catálogo de vida prehistórica, los restos aportan datos valiosos para comparar faunas de distintas áreas del planeta. Este nuevo dinosaurio reafirma el rol de las comunidades locales y consolida la historia evolutiva del Mesozoico en Sudamérica.

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