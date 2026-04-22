El rascacielos africano integra una fachada de doble piel compuesta por 16.000 paneles de vidrio para maximizar la eficiencia energética. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

El rascacielos africano integra una fachada de doble piel compuesta por 16.000 paneles de vidrio para maximizar la eficiencia energética. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

La Torre F emerge en el distrito de Plateau en Abiyán como el futuro edificio más alto del continente africano con 421 metros de altura. El arquitecto Pierre Fakhoury diseñó esta estructura de 75 plantas que superará a la Iconic Tower de Egipto para el año 2026. Bajo el impulso del Ministerio de Construcción, Vivienda y Urbanismo, la empresa belga BESIX ejecuta una obra destinada a centralizar los servicios gubernamentales de Costa de Marfil.

Esa monumental pieza arquitectónica representa un avance en sostenibilidad y eficiencia, según su creador. La promotora PFO África busca realzar el perfil urbano marfileño mediante oficinas estatales y recintos culturales de referencia internacional. Con su finalización, la edificación servirá como símbolo de modernización regional, consolidándose como un hito arquitectónico que albergará espacios clave para los ciudadanos y turistas extranjeros.

El coloso africano destaca en el paisaje de Abiyán, en Costa de Marfil. Foto: BESIX

¿Cómo será el majestuoso rascacielos que transformará el horizonte de Costa de Marfil?

El coloso africano destaca en el paisaje de Abiyán por su diseño innovador que imita una 'máscara africana estilizada' mediante una fachada geométrica única. El Bureau Greisch confirma que la obra alcanzó los 300 metros de altura en 2026, año en el que se prevé su finalización definitiva para centralizar oficinas gubernamentales y servicios públicos. Esta infraestructura busca mejorar la eficiencia administrativa al reunir diversas instituciones estatales bajo un mismo techo vanguardista.

El Ministerio de Construcción de Costa de Marfil, respaldado por la constructora BESIX, lidera este complejo multifuncional que incluye un auditorio con más de 200 asientos. En la cima resalta la "linterna", una estructura de vidrio diseñada para ofrecer vistas panorámicas hacia la laguna Ébrié.

La Torre F implementará un sistema de doble piel en su estructura. Foto: BESIX

Fakhoury explica que la estética del rascacielos posee una profunda carga simbólica inspirada en las tradiciones locales. "Cada línea y cada ángulo de la torre reflejan la herencia cultural de África", logrando una armonía entre modernidad y pasado, según el arquitecto.

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¿Por qué la Torre F implementará un sistema de doble piel en su estructura?

El rascacielos africano integra una fachada de doble piel compuesta por 16.000 paneles de vidrio para maximizar la eficiencia energética. Este mecanismo de Tess.fr utiliza dos capas: la externa funciona como protección solar ante el calor de Costa de Marfil, mientras la interna conserva el aire acondicionado en niveles óptimos.

Según PFO África, el diseño optimiza la circulación ambiental y reduce la carga térmica interna mediante un rendimiento superior. Esa innovación no solo aporta una estética única al coloso, sino que lo consolida como un modelo de sostenibilidad para futuros proyectos en el continente al minimizar el gasto de electricidad.

La obra africana ya alcanzó los 300 metros de altura en 2026. Foto: BESIX

¿Cómo superaría al rascacielos más alto de Sudamérica?

La enorme torre alcanzará una altura final de 421 metros, cifra que la consolidará como el rascacielos más alto del continente y superará ampliamente a los gigantes de Sudamérica. Con este metraje, la estructura aventaja por 121 metros a la Gran Torre Santiago en Chile, lo cual equivale al tamaño de un edificio con "entre 30 y 40 pisos adicionales".

Incluso frente a proyectos futuros como el Ciprian Resort en Uruguay, previsto para 2027, la construcción africana mantendrá una superioridad mayor a los 100 metros. El análisis de Vandal señala que este ícono de África Occidental funcionará como un emblema de "diseño innovador" y modernización para toda su infraestructura regional.

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¿Qué otros rascacielos africanos fueron inaugurados o están en proceso?

África lidera una metamorfosis en su arquitectura con megaproyectos que cambiarán para siempre el perfil de sus ciudades.

Torre Mohamed VI (Marruecos): Con 250 metros y 55 plantas, inaugurada en abril de 2026. Es el tercer rascacielos más alto del continente.

Con 250 metros y 55 plantas, inaugurada en abril de 2026. Es el tercer rascacielos más alto del continente. Iconic Tower (Egipto): Con 394 metros y 77 pisos, actualmente el más alto de África, ubicado en la nueva Ciudad de la Administración en El Cairo.

Los cinco rascacielos más altos de África. Foto: 20 Minutos