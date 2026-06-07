HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez     Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez     Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez     
EN VIVO

ELECCIONES PERÚ 2026 EN VIVO: KEIKO VS. ROBERTO SÁNCHEZ | SEGUNDA VUELTA | MINUTO A MINUTO

Mundo

Esta isla privada en un geoparque de la Unesco se vende por 405.000 euros y ofrece vida en plena naturaleza

La isla de 36 hectáreas incluye una cabaña sostenible con estufa de leña y paneles solares, ideal para quienes buscan aislamiento y contacto directo con la naturaleza.

Una isla privada en Escocia, Mullagrach, sale al mercado por 350.000 libras.
Una isla privada en Escocia, Mullagrach, sale al mercado por 350.000 libras. | Foto: The Ville
Escuchar
Resumen
Compartir

Una isla privada situada frente a la costa noroeste de Escocia ha salido al mercado por un precio que sorprende en el sector inmobiliario internacional. Se trata de Mullagrach, un enclave de aproximadamente 36 hectáreas que incluye una cabaña amueblada y que forma parte de un geoparque reconocido por la Unesco y representa una opción para quienes buscan vivir alejados de los centros urbanos y rodeados de naturaleza.

La propiedad será subastada con un precio orientativo de 350.000 libras esterlinas, equivalentes a unos 405.000 euros. Aunque se encuentra en una ubicación remota a la que solo se puede acceder en barco o helicóptero, ofrece una experiencia única de aislamiento, biodiversidad y contacto directo con el entorno natural.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO VS. SÁNCHEZ: EL DESTINO DEL PERÚ SEGÚN LOS ASTROS | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: China fortalece su influencia en El Salvador con 3 megaproyectos, incluido el esperado estadio nacional que estaría listo en 2027

lr.pe

Una isla remota con cabaña equipada y energía sostenible

Mullagrach es la isla más septentrional del archipiélago de las Summer Isles y cuenta con una cabaña diseñada para integrarse en el paisaje. La construcción dispone de cocina, comedor, estufa de leña y espacio para descanso, además de sistemas sostenibles como paneles solares para generar electricidad y un inodoro de compostaje.

La vivienda también incorpora un sistema de recogida de agua de lluvia, aunque el agua potable debe transportarse embotellada. Según la inmobiliaria encargada de la venta, el inmueble está preparado para estancias de corta o larga duración y fue construido con materiales capaces de resistir las duras condiciones climáticas características del norte de Escocia.

PUEDES VER: El Salvador anuncia una buena noticia para el turismo: una aerolínea abrirá vuelos directos a Asia y Medio Oriente en 2026

lr.pe

Naturaleza, fauna y paisajes protegidos por la Unesco

Uno de los principales atractivos del territorio es su ubicación dentro del primer geoparque reconocido por la Unesco en Escocia. Sus visitantes pueden recorrer playas, acantilados, cuevas y calas, además de disfrutar de una gran diversidad de flora silvestre que florece durante la primavera y el verano.

Las aguas que rodean Mullagrach albergan especies como focas, delfines, nutrias y diversas aves marinas, mientras que en determinadas épocas del año también es posible observar rorcuales aliblancos. La ausencia de actividades ganaderas durante más de tres décadas ha favorecido el desarrollo de una rica biodiversidad, lo que convierte a este espacio en un refugio natural donde predominan los brezos, helechos, orquídeas, prímulas y otras especies autóctonas que enriquecen el paisaje.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Imágenes satelitales muestran el submarino más avanzado de China: velocidad, sigilo y maniobrabilidad sin precedentes

Imágenes satelitales muestran el submarino más avanzado de China: velocidad, sigilo y maniobrabilidad sin precedentes

LEER MÁS
Argentina cultiva el fruto seco más caro del mundo: tarda diez años en crecer y es un ingrediente clave en la repostería mundial

Argentina cultiva el fruto seco más caro del mundo: tarda diez años en crecer y es un ingrediente clave en la repostería mundial

LEER MÁS
Así fue el primer vehículo del mundo: el invento de Karl Benz que cambió el transporte para siempre desde 1886

Así fue el primer vehículo del mundo: el invento de Karl Benz que cambió el transporte para siempre desde 1886

LEER MÁS
Un nuevo corredor de casi 4.000 km recorrerá 4 países de América Latina y unirá 2 océanos para fortalecer el comercio con Asia

Un nuevo corredor de casi 4.000 km recorrerá 4 países de América Latina y unirá 2 océanos para fortalecer el comercio con Asia

LEER MÁS
Un río de América Latina de casi 4.000 km se convierte en epicentro de la rivalidad entre EE.UU. y China por comercio y exportaciones

Un río de América Latina de casi 4.000 km se convierte en epicentro de la rivalidad entre EE.UU. y China por comercio y exportaciones

LEER MÁS
Esta bandera es casi idéntica a la del Perú y pertenece a otra ciudad de América Latina desde hace más de 50 años

Esta bandera es casi idéntica a la del Perú y pertenece a otra ciudad de América Latina desde hace más de 50 años

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El Salvador anuncia una buena noticia para el turismo: una aerolínea abrirá vuelos directos a Asia y Medio Oriente en 2026

El Salvador anuncia una buena noticia para el turismo: una aerolínea abrirá vuelos directos a Asia y Medio Oriente en 2026

LEER MÁS
China fortalece su influencia en El Salvador con 3 megaproyectos, incluido el esperado estadio nacional que estaría listo en 2027

China fortalece su influencia en El Salvador con 3 megaproyectos, incluido el esperado estadio nacional que estaría listo en 2027

LEER MÁS
La prensa internacional observa un Perú polarizado que deberá elegir a "su noveno presidente en 10 años”

La prensa internacional observa un Perú polarizado que deberá elegir a "su noveno presidente en 10 años”

LEER MÁS
Este país de América Latina logra superar a Perú y EE.UU. con la bandera más hermosa del mundo: la respuesta te sorprenderá

Este país de América Latina logra superar a Perú y EE.UU. con la bandera más hermosa del mundo: la respuesta te sorprenderá

LEER MÁS
El ambicioso megaproyecto que unirá 2 océanos y atravesaría 3 países de América Latina con apoyo de China: invertirán US$3.500 millones

El ambicioso megaproyecto que unirá 2 océanos y atravesaría 3 países de América Latina con apoyo de China: invertirán US$3.500 millones

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025