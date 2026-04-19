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Este es el único país de América Latina con una de las 8 mejores playas del mundo, según la BBC

Considerada una joya del Caribe, esta playa en Latinoamérica destaca en lista global por su arena blanca, mar transparente y ausencia total de infraestructura turística.

Cayo Icacos, en Puerto Rico, fue reconocido por la BBC como uno de los ocho mejores destinos de playa del mundo, destacando sus aguas cristalinas y entorno natural. Foto: composición LR/ Kayaking Puerto Rico
Cayo Icacos, en Puerto Rico, fue reconocido por la BBC como uno de los ocho mejores destinos de playa del mundo, destacando sus aguas cristalinas y entorno natural. Foto: composición LR/ Kayaking Puerto Rico

El medio británico BBC incluyó a Cayo Icacos, ubicado frente a Fajardo, entre los ocho mejores destinos de playa del mundo, destacando su entorno natural sin infraestructura y sus aguas cristalinas como elementos clave. Este reconocimiento posiciona a Puerto Rico como el único representante de América Latina en la lista global.

La isla, parte de la Reserva Natural La Cordillera, se distingue por ofrecer una vivencia alejada del turismo masivo. Sin hoteles, restaurantes ni servicios básicos, el lugar mantiene su condición de playa virgen, lo que refuerza su atractivo entre viajeros que buscan contacto directo con la naturaleza.

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Playa sin infraestructura: el secreto que impulsa a Icacos en el ranking

El informe destaca que la ausencia de construcciones es uno de los principales factores que explican su inclusión en el ranking de mejores playas del mundo. La experiencia en Cayo Icacos exige preparación previa: los visitantes deben llevar agua, alimentos, protección solar y sombra portátil, ya que no existe ningún tipo de servicio en la isla.

“Un viaje en barco de 20 minutos desde Fajardo te deja varado en la orilla”, relata la periodista Laura Norkin en la publicación, al describir la sensación de aislamiento total que define el destino. La dinámica implica permanecer varias horas en el lugar hasta el regreso de la embarcación, lo que refuerza la percepción de exclusividad.

Este modelo sin intervención humana se alinea con tendencias de turismo sostenible y ecológico, donde el valor radica en conservar el entorno. La falta de estructura, lejos de ser una limitación, se convierte en su principal ventaja competitiva frente a otros destinos del Caribe.

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Esnórquel y aguas cristalinas elevan a Icacos en lista global

Otro de los factores clave señalados por la BBC es la calidad de sus aguas. La claridad del mar permite observar vida marina con facilidad, lo que hace al cayo un punto ideal para el esnórquel, incluso para principiantes.

Las condiciones del lugar, con aguas poco profundas y tranquilas, favorecen actividades recreativas sin necesidad de experiencia previa. La visibilidad, descrita como excepcional, posiciona a Icacos dentro de los mejores destinos de playa para quienes buscan contacto con ecosistemas marinos.

La ubicación dentro de una reserva protegida también contribuye a mantener la limpieza y biodiversidad del área. Esto consigue una experiencia más cercana a un entorno natural intacto, característica cada vez más valorada en el turismo internacional.

El ránking de los 8 mejores destinos de playa del mundo, según BBC

  1. Islas Andamán, India
  2. Cayo Icacos, Puerto Rico (América Latina)
  3. Baia di Ieranto, Península Sorrentina, Italia
  4. Bahía de los Fuegos, Tasmania, Australia
  5. El Nido, Filipinas
  6. Playa de Achmelvich, Escocia
  7. Playa Grand Case, St. Maarten
  8. Playa Brighton, Nueva York, Estados Unidos
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