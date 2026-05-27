China apuesta por este país de América Latina para abrir una fábrica de vehículos con tecnología de punta: promete transformar el mercado regional

Omoda & Jaecoo, la automotriz china, confirma su llegada a Argentina con un plan de producción local que incluye una planta de ensamblaje y vehículos de última generación. | Foto: Composición LR | Magnific

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La industria automotriz de América Latina se prepara para un nuevo movimiento estratégico después de que la automotriz china Omoda & Jaecoo confirmara su desembarco en Argentina con un ambicioso plan industrial que incluye la fabricación local de vehículos con tecnología de última generación.

La compañía, perteneciente al conglomerado Chery Group, anunció que comenzará a operar en el país mediante una filial directa de la casa matriz, sin intermediarios ni importadores, y que además instalará una planta de ensamblaje para abastecer tanto al mercado argentino como a otros países de la región.

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¿Cómo será la nueva fábrica china que se instalará en Argentina?

Según informó la empresa, el proyecto contempla la creación de una planta de ensamblaje KD (Knock-Down), un sistema utilizado en la industria para montar vehículos a partir de piezas enviadas desde el exterior. El objetivo será acelerar la producción regional, mejorar el abastecimiento y fortalecer el servicio posventa.

Además de la planta, la compañía proyecta desarrollar un almacén regional de repuestos para Sudamérica, lo que permitiría reducir tiempos de entrega de piezas y accesorios en distintos mercados.

Por el momento, la automotriz no confirmó en qué provincia estará ubicada la fábrica ni si construirá una instalación nueva o utilizará una estructura ya existente dentro del país.

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¿Qué vehículos fabricarán Omoda & Jaecoo en Argentina?

La marca todavía no definió qué modelos llegarán primero al mercado argentino, aunque adelantó que su estrategia incluirá una gama de SUV inteligentes y soluciones de movilidad de nueva generación.

Entre los modelos globales más destacados aparecen:

Omoda 4

Omoda 5

Omoda 7

Jaecoo J5

Jaecoo J7

Jaecoo J8

Todos fueron desarrollados con énfasis en la electrificación, la conectividad, los asistentes digitales y herramientas vinculadas con inteligencia artificial aplicada a la conducción.

Uno de los principales diferenciales tecnológicos será la incorporación del sistema SHS (Super Hybrid System), una plataforma híbrida desarrollada por la compañía que combina eficiencia energética, autonomía extendida y menores emisiones.

La nueva planta de ensamblaje, modelo Knock-Down, permitirá mejorar la producción regional y el servicio posventa.

¿Por qué la llegada de la automotriz china puede impactar en la región?

La decisión de instalar producción en Argentina representa un paso clave dentro de la estrategia de expansión de Chery Group en América Latina. También refuerza el creciente interés de fabricantes chinos por posicionarse en el mercado regional de autos eléctricos e híbridos.

Con esta inversión, la compañía busca pasar de un esquema basado exclusivamente en exportaciones a un modelo de desarrollo industrial local de largo plazo, con presencia comercial directa y mayor capacidad productiva en la región.

Además, la marca ya trabaja en el armado de su red de concesionarios, que comenzará en Buenos Aires y luego avanzará hacia otras ciudades del país.

El anuncio podría generar impacto tanto en el empleo industrial como en la cadena de proveedores del sector automotor argentino, mientras el mercado regional acelera su transición hacia vehículos electrificados y nuevas tecnologías de movilidad.