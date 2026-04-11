Esa nación latinoamericana alcanza el hito global con una cosecha de 1,7 millones de toneladas de uva, según el USDA. | Composición LR/ChatGPT/Freepik

Esa nación latinoamericana alcanza el hito global con una cosecha de 1,7 millones de toneladas de uva, según el USDA. | Composición LR/ChatGPT/Freepik

América Latina consolida su liderazgo en el sector agrícola mediante la producción de uvas a nivel mundial, gracias a la implementación de innovaciones tecnológicas y prácticas sostenibles que elevan la calidad de la fruta. Pese a los desafíos climáticos, la región fortalece su infraestructura para competir con potencias internacionales y satisfacer la demanda en expansión.

Este panorama posiciona a un país latinoamericano como el principal referente global, al grado de rivalizar directamente con China. Mientras el gigante asiático registra cifras que superan los 13 millones de toneladas, esta nación sudamericana sobrepasa los niveles de cosecha de Perú, Chile y Estados Unidos. Su amplia experiencia en cultivos asegura un éxito comercial que transforma la competencia dentro del continente.

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¿Cuál es el país de América Latina que produce más uvas en el mundo con China?

Brasil domina el mercado latinoamericano con una cosecha anual superior a 1,7 millones de toneladas, cifra que duplica los registros de Perú y Chile. El Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) confirma ese liderazgo absoluto, impulsado por infraestructuras avanzadas y tecnología de punta en Rio Grande do Sul. Según un especialista del sector, el país ha logrado equilibrar la calidad y cantidad de su producción, lo que lo posiciona como un líder global en la industria de la uva.

El gigante sudamericano optimiza sus procesos de cultivo para fortalecer la competitividad en mercados internos y externos. Aunque otras naciones priorizan la exportación, el territorio brasileño destaca por una capacidad operativa inigualable y frutas frescas de alta gama. Esta eficiencia garantiza su puesto de privilegio junto a China dentro de la cadena de suministro mundial, lo que consolida su ventaja estratégica frente a competidores directos.

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Otras naciones latinoamericanas que destacan en la producción de uvas

Brasil encabeza el volumen total, pero Perú domina la eficiencia del sector externo. Durante el ciclo 2022-2023, la nación andina escaló hasta la cima como el mayor exportador mundial de uvas de mesa. Además, con una cosecha de 766.000 toneladas, superó a potencias mediante el cultivo de variedades sin semillas.

La infraestructura logística peruana permite una rápida adaptación a la demanda de Europa y Norteamérica. Bajo esta visión, el Ministro de Comercio Exterior y Turismo afirmó que "el país ha logrado posicionarse como un actor clave en el mercado global gracias a su capacidad para satisfacer las exigencias de los consumidores más exigentes".

Por su parte, Chile mantiene una relevancia histórica en la región por su industria vitivinícola y la oferta de fruta fresca. Aunque su producción no alcanza las cifras brasileñas, compite directamente con el modelo peruano en los mercados globales.

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¿Cuáles son los 10 países que más producen uvas en el mundo?

Según las estadísticas globales proporcionadas por AgroFresh, el ranking de los países con mayor producción de uvas es el siguiente:

China

India

Brasil

Uzbekistán

Egipto

Unión Europea

Turquía

Perú

Estados Unidos

Chile

Los 10 de países productores de uva de mesa en el mundo en 2026. Foto: AgroFresh

Los 10 países que más exportan uvas en el mundo

El comercio internacional de esas frutas frescas también ha mostrado un crecimiento considerable, de acuerdo con las últimas cifras de 2024.