Las excavaciones en Miami permitieron recuperar más de un millón de objetos arqueológicos. | Composición LR/National Geographic/Nuevo Heraldo

Las excavaciones en Miami permitieron recuperar más de un millón de objetos arqueológicos. | Composición LR/National Geographic/Nuevo Heraldo

Un hallazgo arqueológico en Estados Unidos reavivó el debate sobre los orígenes de las primeras ocupaciones humanas en América del Norte. Durante excavaciones en el sector de Brickell, investigadores identificaron vestigios que podrían datar una cronología que supera la antigüedad de las grandes construcciones de las pirámides de Giza y de complejos prehispánicos en Perú. Según reportes académicos y periodísticos, esos materiales fueron descubiertos mientras se preparaba el terreno para un proyecto inmobiliario.

Especialistas de la Universidad de Miami destacan el valor del sitio no solo por su tiempo, sino por su relevancia cultural. El arqueólogo William Pestle señaló que el lugar representa “el nacimiento de Miami”, subrayando su importancia histórica para comprender el pasado de la región. Este tipo de evidencia ha llevado a replantear la narrativa tradicional que consideraba a la ciudad como un asentamiento relativamente reciente en comparación con otras zonas del continente.

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¿Cuál es el legado oculto de los Tequesta en el río Miami?

Las excavaciones permitieron recuperar más de un millón de objetos arqueológicos, incluyendo herramientas de piedra, ornamentos hechos con huesos y dientes de tiburón, restos de madera y evidencias de fauna antigua. Además, se han identificado estructuras asociadas a actividades cotidianas y posiblemente ceremoniales, lo que sugiere la existencia de un asentamiento organizado en la desembocadura del río Miami.

El arqueólogo William Pestle sostiene que este descubrimiento "puede confirmar que Miami es más antiguo de lo que se pensaba". Foto: El Nuevo Herald

Los estudios atribuyen estos vestigios al pueblo indígena Tequesta, considerado uno de los primeros habitantes del sur de Florida. Esta comunidad desarrolló redes de intercambio y ocupó estratégicamente zonas costeras ricas en recursos. Según la arqueóloga Traci Ardren, “muchas personas no conocen la historia de Miami (…) es importante comunicar la importancia de estos hallazgos”, enfatizando el desconocimiento general sobre estas culturas.

¿Realmente es más antiguo que las pirámides de Egipto y Perú?

Desde el punto de vista cronológico, la afirmación es correcta. Las pirámides egipcias más emblemáticas datan de alrededor de 4.500 años, mientras que algunos centros monumentales andinos tienen una antigüedad similar o ligeramente mayor. En contraste, los restos hallados en Miami podrían alcanzar los 7.000 años, lo que los sitúa en un periodo mucho más temprano de ocupación humana.

Sin embargo, los especialistas advierten que esta comparación debe interpretarse con cautela. Las estructuras egipcias y peruanas corresponden a sociedades complejas con arquitectura monumental, mientras que los vestigios de Florida reflejan asentamientos prehistóricos sin construcciones masivas.

Aun así, el descubrimiento es relevante porque demuestra que la región ya estaba habitada miles de años antes de lo que se creía. Como indicó Pestle, perder la oportunidad de estudiar el sitio implicaría no entender completamente “de dónde venimos como ciudad y como pueblo”.

¿Cuál es el misterio del Miami Circle, el primer gran hallazgo en Miami?

Descubierto en 1998, este sitio consiste en un círculo perfecto formado por 24 cavidades talladas en roca caliza, interpretadas como la base de una estructura ceremonial vinculada a los Tequesta. Su antigüedad se sitúa entre 1.700 y 2.700 años, lo que ya lo convertía en un referente arqueológico clave en la costa este de Estados Unidos.

El cuadro verde señala un descubrimiento de hace 7.000 años, que contrasta con el emblemático "Círculo de Miami" (en amarillo) hallado en 1998. Foto: Google Maps/La Nación

El Miami Circle fue declarado Monumento Histórico Nacional y preservado tras una fuerte presión pública, lo que evidenció la importancia de proteger estos espacios. Investigaciones posteriores sugieren que formaba parte de un asentamiento más amplio, posiblemente el centro político o ceremonial de la comunidad indígena local. Este antecedente refuerza la hipótesis de que los nuevos hallazgos en Brickell no son aislados, sino parte de un complejo mayor aún en estudio.