Régimen de Irán deja más de 60 heridos en ataque contra Kuwait, pero Trump insiste que la tregua está cerca

El general de brigada Saud Abdulaziz Al-Otaibi, portavoz del Ministerio de Defensa de Kuwait, calificó el ataque como una “agresión criminal iraní". Foto: AFP.

El general de brigada Saud Abdulaziz Al-Otaibi, portavoz del Ministerio de Defensa de Kuwait, calificó el ataque como una “agresión criminal iraní". Foto: AFP.

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Las hostilidades en el Golfo se intensificaron cuando ataques iraníes contra Kuwait dejaron un muerto y 63 heridos, mientras el ejército estadounidense realizó operaciones cerca del estrecho de Ormuz.

El Aeropuerto Internacional del país suspendió temporalmente sus vuelos tras que drones y misiles iraníes impactaran la terminal y misiones diplomáticas, lo que causó "lesiones graves… como heridas en la cabeza, hemorragias cerebrales, amputaciones y daños por explosiones", según informó el portavoz del Ministerio de Salud, Abdullah al-Sanad.

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Kuwait Airways y Jazeera Airways reanudaron posteriormente sus operaciones tras adoptar medidas de seguridad.

El general de brigada Saud Abdulaziz Al-Otaibi, portavoz del Ministerio de Defensa de Kuwait, calificó la ofensiva como una "agresión criminal iraní que provocó importantes daños materiales al edificio y heridos". Por su parte, la Cancillería india aseguró que la única muerte confirmada era la de un ciudadano de su país, condenó el hecho e hizo un llamado a cesar estas acciones.

Irán, a través de la Guardia Revolucionaria, informó que sus acciones eran una represalia por un misil estadounidense contra un petrolero iraní y por bombardeos en la isla de Qeshm, cerca del estrecho de Ormuz.

"Ya habíamos advertido que, en caso de agresión, la respuesta sería diferente y más severa, y actuamos en consecuencia", señaló el cuerpo militar en un comunicado. Cabe indicar que Kuwait afirmó haber sido blanco de 13 proyectiles balísticos y 17 aeronaves no tripuladas iraníes.

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Tregua está cerca

Pese al actual panorama, durante una actividad en el Despacho Oval, el presidente Donald Trump mantuvo su optimismo sobre el estado de las negociaciones y aseguró que existe la posibilidad de que ambas partes alcancen un entendimiento.

“Si sucede —y puede que no suceda, quién sabe—, pero si sucede, podría ocurrir durante el fin de semana”, declaró el mandatario al referirse a las conversaciones que Washington mantiene con Teherán. “Las negociaciones han ido muy bien, realmente muy bien”, afirmó.

Siguen las tensiones

Además, medios iraníes habían informado sobre el ataque contra el cuartel general de la Quinta Flota estadounidense en Bahréin y una base aérea norteamericana, así como un buque identificado como Panaya. Sin embargo, el Comando Central estadounidense (CENTCOM) negó que sus instalaciones hubieran sido impactadas y afirmó que los misiles balísticos iraníes no alcanzaron sus objetivos en la región.

La entidad, por el contrario, confirmó haber realizado acciones defensivas en el sur de Teherán contra embarcaciones.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró a CNBC que las fuerzas estadounidenses e israelíes estaban "preparadas para un posible regreso a la acción militar a gran escala" si Trump lo decidiera.

Acuerdo de paz se diluye

El mandatario republicano insiste en que los contactos para mantener la tregua continúan, aunque la diplomacia muestra pocos avances. Incluso, dos agencias iraníes semioficiales informaron el último martes que Teherán dejó de comunicarse con los mediadores.

Pese a este contraste de información, Trump expresó su deseo de reunirse con el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei. "Probablemente nos encontremos en algún momento", añadió en una entrevista en el sitio web New York Post.

Por lo pronto, la situación se muestra cada vez más agitada en Medio Oriente, después de que Anwar Gargash, asesor diplomático del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, afirmó que los repetidos ataques exigen una respuesta firme y coordinada del Golfo. "La agresión no va dirigida solo a un país, sino a todos nosotros", escribió en X, antes Twitter.

Ante posibles nuevas acciones, la república islámica advirtió que "cualquier ataque contra Beirut tendrá graves consecuencias y conducirá a una reanudación a gran escala del conflicto". Esto ocurre también por la constante hostilidad que sufre Líbano por parte de Israel y pese al supuesto alto al fuego.