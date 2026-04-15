El megayacimiento de gas descubierto por un país de América Latina en medio de aguas profundas del mar Caribe

El yacimiento Sirius-2, ubicado en el bloque GUA-OFF-0 en el Caribe colombiano, se confirmó como el mayor descubrimiento de gas natural en la historia de Colombia, según lo anunciaron Ecopetrol y Petrobras (con participaciones del 55,56% y 44,44%, respectivamente). Este hallazgo, situado a 77 kilómetros de Santa Marta y a una profundidad de 830 metros bajo el agua, posee una capacidad superior a los 6 billones de pies cúbicos, lo que podría aumentar las reservas nacionales de gas en un 200%.

La perforación comenzó en junio de 2024, y su éxito se confirma tras varios meses de trabajo, lo que marca un hito para la industria energética colombiana. Este pozo forma parte de un esfuerzo conjunto entre las empresas petroleras, con un consorcio que ahora llevará a cabo actividades de adquisición de datos meteoceánicos para desarrollar un proyecto de producción.

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Un yacimiento con capacidad única

El proyecto cuenta con un potencial gasífero significativo en el Caribe, con volúmenes estimados superiores a los 6 billones de pies cúbicos de gas, lo que garantizaría la autosuficiencia energética de Colombia. Las pruebas realizadas confirmaron las proyecciones previas, basadas en estudios sísmicos, y los datos de presión corroboran la precisión del modelo geológico establecido.

Esto comenzó en 2022 con la perforación del pozo Sirius-1 y requirió una inversión considerable, alcanzando un total de 4.900 millones de dólares, con 1.200 millones destinados a la fase de exploración y 2.900 millones para la producción. Estos recursos buscan asegurar que el gas natural esté disponible para el sistema energético en el país entre 2029 y 2030.

Durante el 27.º Congreso de la Asociación Colombiana de Gas Natural, el presidente de Petrobras Colombia, Rodrigo Costa, destacó la importancia de avanzar con las consultas previas para el proyecto. Se espera que el proceso culmine con la “declaración de comercialidad” hacia mediados de 2026, lo que sería un paso crucial para garantizar el suministro de gas a largo plazo.

Un mega segundo descubrimiento

A este se le suma el hallazgo en el pozo exploratorio Copoazú-1, ubicado a 36 kilómetros de la costa colombiana. La perforación, que comenzó el 11 de noviembre de 2025, reveló gas natural en capas no previstas inicialmente, lo que aumenta el volumen potencial del recurso. Este hallazgo es clave para la seguridad energética del país.

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, celebró la noticia en su cuenta de X, destacando la relevancia del hallazgo para la nación. Este pozo se encuentra a solo ocho kilómetros de distancia de los pozos Sirius-1 y Sirius-2, perforados previamente en el mismo bloque, lo que sugiere que la zona tiene una alta capacidad para más descubrimientos de gas.