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Los 3 países con los mejores panes de América Latina y top 25 del ranking mundial de Taste Atlas 2026: Perú quedó fuera

India lidera el ranking con el naan, seguido por variedades asiáticas y europeas que superan a las latinoamericanas.

Chile se encuentra entre los mejores panes de América Latina, junto a otros dos países, pero ninguno es Perú.
Chile se encuentra entre los mejores panes de América Latina, junto a otros dos países, pero ninguno es Perú. | Composición LR/AFP/Freepik

El ranking de TasteAtlas destaca a diversas piezas latinoamericanas como líderes de la gastronomía global este año 2026. La plataforma utiliza miles de calificaciones de expertos para clasificar recetas tradicionales bajo criterios de popularidad y legado cultural. Este índice, consolidado como un referente de la cultura culinaria, establece una competencia directa basada en la consistencia de los productos ante la crítica internacional.

La guía afirma que la lista agrupa a “los panes mejor valorados por la comunidad global”, con un enfoque en técnicas e ingredientes ancestrales. Pese a la riqueza de su panadería, Perú queda fuera del cuadro principal debido a una visibilidad insuficiente en el mercado externo. Especialistas señalan que esta omisión revela el desafío de posicionar especialidades regionales frente a competidores que dominan la escena comercial de los alimentos a nivel mundial.

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Tres tesoros de la panadería latinoamericana que conquistan el mundo

Colombia lidera con piezas icónicas como el pan de bono y la almojábana, integradas con éxito en el ranking mundial de Taste Atlas 2026. Estas recetas sobresalen por su masa tierna a base de almidón de yuca y derivados lácteos, atributos que las vuelven altamente valoradas por su sabor y autenticidad.

Colombia tiene el mejor pan latinoamericano y segundo más destacado del mundo. Foto: Taste Atlas

Colombia tiene el mejor pan latinoamericano y segundo más destacado del mundo. Foto: Taste Atlas

Por su parte, Brasil exhibe su potencial culinario mediante el pão de queijo, un clásico de Minas Gerais que goza de gran relevancia internacional. Dicho producto, fabricado con harina de mandioca, seduce a los paladares extranjeros gracias a su naturaleza libre de gluten y un perfil aromático intenso. Según los expertos de la plataforma, su éxito radica en “una combinación de simplicidad, sabor intenso y adaptabilidad a distintos mercados”.

Brasil destaca en segundo lugar en la lista latinoamericana de panes. Foto: Taste Atlas

Brasil destaca en segundo lugar en la lista latinoamericana de panes. Foto: Taste Atlas

Finalmente, Chile asegura su puesto en la lista de los mejores gracias a la marraqueta, un alimento esencial en la dieta diaria de sus habitantes. Aunque su ubicación numérica varía frente a sus vecinos, este pan destaca por su corteza crujiente y una consistencia interior ligera que representa un pilar del patrimonio local.

Chile cierra el top 3 de países latinoamericanos con los mejores panes. Foto: Taste Atlas

Chile cierra el top 3 de países latinoamericanos con los mejores panes. Foto: Taste Atlas

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India domina la panadería global

El naan con mantequilla y ajo, originario de la India, lidera el ranking mundial gracias a su cocción en horno tandoor. Esta pieza tradicional destaca por su suavidad y potencia sensorial. Según TasteAtlas, su éxito radica en “una combinación equilibrada entre técnica ancestral y riqueza aromática”.

Expertos gastronómicos señalan que la mezcla de ajo con altas temperaturas crea un alimento versátil y complejo. La expansión hacia mercados internacionales consolidó esta receta como un referente fuera de sus fronteras. El producto ofrece capas de sabor únicas que conquistan paladares en múltiples continentes.

El subcontinente asiático encabeza el listado mundial con variedades como el aloo naan y la parotta. Dicha hegemonía evidencia una cultura culinaria vasta capaz de transformar insumos simples en íconos con identidad. TasteAtlas afirma que este logro pertenece a “una tradición panadera profundamente arraigada y ampliamente difundida”.

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Top 25 de los mejores panes del mundo, según TasteAtlas 2026

De acuerdo con las posiciones mostradas, Asia y Europa logran destacar más a comparación de Latinoamérica.

  • Naan con mantequilla y ajo (India)
  • Pan de bono (Colombia)
  • Focaccia alla Genovese (Italia)
  • Amritsari kulcha (India)
  • Roti canai (Malasia)
  • Focaccia Barese (Italia)
  • Mahjouba (Argelia)
  • Bolo do caco (Portugal)
  • Aloo naan (India)
  • Parotta (India)
  • Mekica (Bulgaria)
  • Pão de queijo (Brasil)
  • Roti prata (Singapur)
  • Pão alentejano (Portugal)
  • Almojábana (Colombia)
  • Naan (India)
  • Piadina Romagnola (Italia)
  • Pan de campo (Francia)
  • Nan-e barbari (Irán)
  • Pampushka (Ucrania)
  • M'semen (Marruecos)
  • Somun (Bosnia y Herzegovina)
  • Marraqueta (Chile)
  • Lepinja (Serbia)
  • Junquillo (Francia)
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