Donald Trump contento por ser portada de Time, pero critica la foto elegida: "Podría ser la peor de la historia"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró su satisfacción por aparecer en la portada de la revista Time tras el alto al fuego entre Israel y Hamás; sin embargo, criticó la foto elegida porque no muestra su cabello.

"Los rehenes israelíes vivos retenidos en Gaza han sido liberados en virtud de la primera fase del plan de paz de Donald Trump, junto con la liberación de prisioneros palestinos", señaló la prestigiosa revista en su cuenta de X.

¿Por qué la foto no agradó a Donald Trump?

"El acuerdo podría convertirse en un logro emblemático del segundo mandato de Trump y podría marcar un punto de inflexión estratégico para Oriente Medio", añadió Time que acompañó el post con una foto bastante curiosa.

La fotografía de Donald Trump seleccionada por la revista Time muestra al presidente de Estados Unidos en un primer plano contrapicado, en el que el reflejo del sol en su pelo dibuja un halo blanco.

La imagen provocó el enojo del político republicano, quien utilizó su cuenta de Truth Social (red social que él mismo creó) para asegurar que se trata de la "peor foto de la historia".

¿Qué dijo Donald Trump sobre la fotografía?

"La revista Time publicó un artículo bastante bueno sobre mí, pero la foto podría ser la peor de la historia. Me "desaparecieron" el pelo y luego me dejaron algo flotando sobre la cabeza que parecía una corona flotante, pero extremadamente pequeña", escribió Trump.

"¡Qué raro! Nunca me ha gustado que me fotografíen desde ángulos inferiores, pero esta es una foto bastante pésima y merece ser criticada. ¿Qué están haciendo y por qué?", agregó el presidente norteamericano.