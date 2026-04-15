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EE. UU. bloquea “por completo” el comercio marítimo e Irán amenaza con frenar exportaciones de petróleo

Autoridades norteamericanas aseguran que la acción naval logró frenar en tiempo récord las operaciones comerciales del país persa, generando presión sobre su economía.

Esta medida busca presionar al régimen de los ayatolás en medio de crecientes tensiones en Oriente Medio.
Esta medida busca presionar al régimen de los ayatolás en medio de crecientes tensiones en Oriente Medio. | Foto: AFP

El Comando Central de Estados Unidos informó que el bloqueo naval impuesto a los puertos iraníes ya ha sido implementado en su totalidad y ha logrado frenar de manera contundente el flujo comercial del país. Según el almirante Brad Cooper, jefe del organismo, la medida ha tenido efectos inmediatos sobre la economía marítima de Teherán.

“En menos de 36 horas desde que se implementó el bloqueo, las fuerzas estadounidenses han detenido por completo el comercio económico que entra y sale de Irán por mar”, afirmó Cooper en un comunicado difundido en la red social X. La acción forma parte de la estrategia de Washington para presionar al régimen de los ayatolás en medio de la escalada de tensiones en Oriente Medio.

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Irán advierte con ampliar el conflicto a rutas marítimas clave

La respuesta de Teherán no se hizo esperar. El Ejército iraní amenazó con interrumpir el transporte marítimo en zonas estratégicas si EE. UU. mantiene el bloqueo. El general Ali Abdollahi, jefe del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, calificó la medida de “ilegal” y advirtió que podría considerarse una violación de acuerdos vigentes.

Según la agencia estatal Tasnim, Abdollahi aseguró que su nación “no permitiría que continuaran las exportaciones ni las importaciones en el Golfo Pérsico, el Mar de Omán y el Mar Rojo bajo tales condiciones”. Aunque el país no tiene acceso directo al mar de Eritrea, su influencia en la zona a través de aliados como los hutíes en Yemen refuerza la amenaza sobre rutas clave del comercio global.

Pese al impacto del bloqueo, parte del tráfico marítimo continúa circulando por el estrecho de Ormuz, un punto neurálgico para el transporte de petróleo, ya que la restricción estadounidense no se aplica directamente sobre esa vía. No obstante, Washington sostiene que la medida ya ha paralizado la mayor parte de la actividad económica iraní en un corto periodo.

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Trump reconoce impacto económico, pero prevé recuperación

El presidente Donald Trump, admitió que la ofensiva contra Teherán tendrá efectos sobre la economía, aunque se mostró optimista respecto a una pronta recuperación. “Va a haber un impacto”, señaló durante una entrevista televisiva, en la que abordó las consecuencias del conflicto.

“Bueno, miren, hay un golpe porque, ya saben, pasamos por esto durante seis semanas, sea lo que sea, va a haber un golpe, pero creo que se recuperará por completo”, afirmó el mandatario. Asimismo, se mostró confiado en que los precios de la energía disminuirán en el corto plazo.

“Creo que serán mucho más bajos antes de las elecciones de mitad de mandato, mucho más bajos, sí”, añadió el republicano, al tiempo que defendió la necesidad de frenar a Irán en su desarrollo nuclear como parte de la estrategia de su administración.

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