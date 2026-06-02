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Magaly Medina lapida a Christian Domínguez y Karla Tarazona por publicar sugerentes fotos el día de su boda: "Él sale en calzoncillos"

"Van a abrir su página para adultos", fue el duro comentario de Magaly Medina contra Karla Tarazona y Christian Domínguez por publicar fotos con sugerentes prendas el día de su boda.

Magaly Medina no se guardó nada por las fotos de la boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Magaly Medina no se guardó nada por las fotos de la boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Magaly Medina no dejó pasar desapercibida la reciente boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona. Fiel a su estilo frontal, la conductora de 'Magaly TV: la firme' cuestionó duramente a la pareja por compartir en redes sociales una serie de fotografías sugerentes el mismo día en que celebraron su matrimonio civil, este 2 de junio. Para la popular 'Urraca', las imágenes proyectan una actitud de "mal gusto" y reflejan una falta de prudencia en una fecha tan especial.

Durante su programa, la figura de ATV incluso lanzó duros comentarios sobre el contenido publicado por los recién casados y señaló que el líder de la Gran Orquesta Internacional aparecía "en calzoncillos" en algunas de las instantáneas. A las críticas se sumaron Melanie Martínez, expareja del cantante, así como Mónica Cabrejos y Mary Moncada, protagonista del recordado ampay del denominado 'auto rana', quienes fueron invitadas al set para opinar sobre el matrimonio y el futuro de la relación.

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La fuerte crítica de Magaly Medina en contra de Karla Tarazona y Christian Domínguez

Para Magaly Medina, las fotografías compartidas por Karla Tarazona y Christian Domínguez en redes sociales no fueron apropiadas para una fecha tan significativa como el día de su boda. Durante la última edición de su programa, la conductora cuestionó el tono de la sesión fotográfica y aseguró que las imágenes le generaron una impresión equivocada sobre la intención de la pareja.

“No entiendo por qué hicieron esa sesión de fotos sexy. Yo pensaba que querían hacer un OnlyFans”, expresó la presentadora, dejando en claro su sorpresa por el contenido difundido.

Asimismo, criticó que el cantante apareciera con poca ropa en algunas de las instantáneas. “Él sale semicalato. Eso lo haces, de pronto, un día, una cosa juguetona con tu pareja, pero no en el día de tu boda, porque eso no tiene nada de romántico. Él sale en calzoncillos y ella luce todo su cuerpo”, comentó.

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Magaly Medina no se guardó nada en contra de los recién casados

La periodista también cuestionó que ambos hayan optado por resaltar su apariencia física en una celebración que, según su opinión, debería estar enfocada en aspectos más emocionales y simbólicos. “Está bien que quieras lucir tus atributos físicos, ¿pero el día de tu boda? ¿Estás haciendo fotos para Playboy o vas a abrir tu página de Onlyfans? El día de tu boda no pues, no me fastidies”, señaló.

Finalmente, Magaly Medina calificó la sesión como una decisión de “muy mal gusto” y sostuvo que el concepto elegido no encajaba con la solemnidad de una ceremonia matrimonial. “Es de muy mal gusto. El día de la boda es espiritual. Ella está luciendo como vedette, parece la boda de una bataclana. Otro día haces una sesión de fotos en ropa interior, te calateas, muestras las transparencias, pero no el día de tu boda”, sentenció.

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