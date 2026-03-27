Altos funcionarios cubanos mantuvieron encuentros con el papa León XIV y autoridades de la Santa Sede para su petición por el bloqueo de combustible de EE.UU. | Composición LR/AFP

Altos funcionarios cubanos mantuvieron encuentros con el papa León XIV y autoridades de la Santa Sede para su petición por el bloqueo de combustible de EE.UU. | Composición LR/AFP

La Habana solicitó formalmente la mediación del Vaticano ante la administración del presidente Donald Trump para aliviar el bloqueo petrolero que afecta su economía nacional. Según The Washington Post, altos funcionarios cubanos mantuvieron encuentros con el papa León XIV y autoridades de la Santa Sede con el objetivo de que Roma persuada a Estados Unidos para que "facilite conversaciones" que reduzcan la presión financiera sobre la isla caribeña.

El gobierno insular califica la estrategia estadounidense como una campaña de "presión para aislar" al país, tras un embargo energético iniciado en 2026 que provocó apagones y crisis humanitarias. Mientras tanto, México ha reportado la desaparición de dos veleros que transportaban ayuda humanitaria a Cuba, días después de la llegada del barco Maguro.

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EE.UU. no se dejaría persuadir

John S. Kavulich, presidente del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, afirma que en la isla existe la creencia de que "el Vaticano posee una especie de poder mágico" para atraer beneficios. No obstante, la Casa Blanca mantiene una postura escéptica y rechaza un "intercambio de favores" al considerar que el régimen de La Habana colapsaría por cuenta propia. Según una fuente oficial, la administración de Trump evita que la Santa Sede dicte su agenda política, pues el gobierno cubano podría aliviar la crisis "si implementa las reformas exigidas por Washington".

La Iglesia Católica advierte que el bloqueo petrolero imposibilita la distribución de asistencia humanitaria, pues carece de combustible para los camiones de transporte. El arzobispo de Miami, Thomas Wenski, describe escenas precarias donde voluntarios reparten suministros en triciclos, carretillas o animales, comparando la situación con "una película de Mad Max".

En el ámbito diplomático, Mike Hammer y representantes del Vaticano discutieron mecanismos para apoyar la libertad y las oportunidades económicas del pueblo cubano. Tras encuentros entre el canciller Bruno Rodríguez y el cardenal Pietro Parolín, Cuba anunció que se debía excarcelar a 51 personas. La Santa Sede, aunque evita una implicación política directa para no repetir el escenario venezolano, apuesta por una solución mediante el diálogo. "Hicimos lo que teníamos que hacer", concluyó.

Excarcelaciones en Cuba: un pacto entre La Habana y El Vaticano

La organización Prisoners Defenders (PD) confirmó la liberación de 23 personas en la isla tras un acuerdo con la Santa Sede. Este pacto busca la liberación de un total de 51 reclusos, de los cuales una fracción participó en las protestas del 11 de julio de 2021. Los beneficiados cumplían condenas de hasta 18 años por delitos como sedición y desórdenes públicos, aunque la medida incluye tanto a disidentes como a convictos comunes.

La ONG denunció que, en procesos previos, como el de enero de 2025, solo el 40% de los liberados fueron presos políticos. PD alertó en redes sociales que entre los beneficiarios actuales figuran individuos con sentencias por asesinato o robo con fuerza, lo cual "socava el impacto de la medida". Esta situación ocurre mientras Cuba registra un récord histórico de 1.214 detenciones por motivos ideológicos hasta el cierre de febrero.

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Se desconoce el paradero de los buques mexicanos

La Marina mexicana activó una operación de búsqueda y rescate en el Caribe tras la desaparición de dos veleros del "Convoy Nuestra América". Las embarcaciones partieron de Isla Mujeres, Quintana Roo, con nueve tripulantes de diversas nacionalidades y cargamento de ayuda humanitaria destinado a La Habana. Aunque el arribo estaba previsto entre el 24 y el 25 de marzo, las autoridades perdieron comunicación con los navíos y carecen de reportes sobre su paradero.

La iniciativa civil transportaba alimentos, medicinas y suministros para mitigar la crisis energética en Cuba. Un portavoz del proyecto aseguró que "los capitanes y las tripulaciones son navegantes experimentados" y que ambos transportes cuentan con sistemas de seguridad adecuados. Mientras un tercer barco del mismo grupo logró atracar de forma segura en territorio cubano, la incertidumbre rodea a los compañeros que aún no han establecido contacto tras zarpar la semana pasada.

El gobierno mexicano coordina esfuerzos con centros internacionales de salvamento marítimo y representaciones diplomáticas para localizar a los desaparecidos. Actualmente, los responsables de la misión cooperan con los rescatistas con la esperanza de que los sistemas de señal permitan ubicar a los voluntarios.

CIDH alarma crisis humanitaria y colapso de servicios en la isla

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos alerta sobre una crisis humanitaria profunda en Cuba, vinculada al deterioro de los servicios esenciales y la escasez de combustibles. Este escenario afecta drásticamente al sistema sanitario, el acceso a agua potable y la seguridad alimentaria. Según el organismo, la precariedad actual "no puede entenderse de forma aislada" de un entorno político que restringe la participación democrática y la rendición de cuentas.

Por su parte, la Relatoría Especial (REDESCA) advierte sobre un colapso progresivo de la infraestructura básica, junto con un aumento sostenido en los precios de los víveres. Los hospitales enfrentan la falta de insumos médicos y la población sufre prolongados cortes eléctricos desde finales de 2025. Para la comisión, estos factores ilustran "violaciones masivas, graves y sistemáticas de DD.HH." que afectan con mayor intensidad a niños, ancianos y personas privadas de libertad.

Finalmente, la CIDH identifica la ausencia de pluralismo y la represión estatal como causas estructurales que impiden soluciones efectivas a la emergencia socioeconómica. La institución insta al respeto del Estado de derecho y al cese de detenciones arbitrarias.