JNJ publica que 7 postulantes son declarados aptos para ocupar el cargo de jefe de ONPE en reemplazo de Piero Corvetto

La Junta Nacional de Justicia aceptó la renuncia de Piero Corvetto en medio de cuestionamientos del proceso electoral. Foto: La República.

La Junta Nacional de Justicia aceptó la renuncia de Piero Corvetto en medio de cuestionamientos del proceso electoral. Foto: La República.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La Junta Nacional de Justicia publicó la lista de siete candidatos aptos para asumir el cargo de jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales en reemplazó de Piero Corvetto.

Se trata de Ernesto Aranda Vergara, Augusto Bernuy Alva, Raúl Caro Tumba, Carlos Loyola Escajadillo, Hialmer Ordinola Calle, Amparo Ortega Campaña y José Pérez Duharte, quienes fueron calificados por el Pleno de la JNJ.

TE RECOMENDAMOS EL REGRESO DE PPK Y RESULTADOS OFICIALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Ernesto Aranda se desempeñó como jefe de Certificación y Servicios Digitales de la Registro Nacional de Identificación y Estado Civil en el 2022. Augusto Bernuy es ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería y laboró en el cargo de asesor de Tecnologías de la Información, también de la Reniec, en el 2006.

Raúl Caro Tumba es economista por la Universidad del Pacífico y fundó una plataforma digital para gestión de facturas y pagos anticipados. Carlos Loyola Escajadillo, doctor en Políticas Públicas por la Universidad de San Martín de Porres, trabajó como gerente de Modernización y Planeamiento de la Contraloría General de la República en el 2025.

Hialmer Saturnino Ordinola Calle fue nombrado director de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad (Electrosur) en abril de este año.

Amparo Ortega Campaña fue directora general de la Oficina de Tecnologías de la Información de la Oficina de Normalización Previsional, cargo al que renunció en septiembre de 2025. También estuvo en la Reniec entre enero del 2000 y mayo del 2012, periodo en el que ocupó diversos cargos como ingeniera de sistemas en la Gerencia de Informática, especialista en gestión de proyectos y procesos en la Subjefatura Nacional, y subgerente de Calidad e Innovación.

Finalmente, José Pérez Duharte fue director de la Oficina General de Cooperación y Relaciones Internacionales del Jurado Nacional de Elecciones en el 2024.

Todos los postulantes aptos pasaran por una evaluación de conocimientos que se realizará este jueves 21 de mayo. Al día siguiente será la revisión de su currículum vitae y la presentación de sus investigaciones.