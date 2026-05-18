Comisión de Educación cita a ministra del Minedu por la toma de San Marcos y falta de presupuesto en Pronabec

Comisión de Educación cita a María Cuadros, titular del Minedu para responder por crisis universitaria. | Composición/LR

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La Comisión de Educación, presidida por el congresista Segundo Montalvo, citó de manera urgente a la ministra de Educación, María Cuadros, para informar sobre las acciones que se adoptarán frente a las protestas en San Marcos y en la Universidad Nacional de Jaén. Además, deberá responder por el problema de financiamiento para la Beca 18 y la Beca Generación del Bicentenario. La sesión se llevará a cabo a partir de las 9.30 a. m., el 19 de mayo, en la sala Gustavo Mohme Llona.

En el documento se señala que la ministra deberá abordar tres problemas del sector. En primer lugar, debe exponer las “acciones correctivas y alternativas de solución para atender la diferente problemática de desgobierno que viene sucediendo en la Universidad Nacional de Jaén”.

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En segundo lugar, Cuadros Espinoza tendrá que informar qué soluciones plantea, de manera conjunta con la Sunedu, para frenar la reciente toma de los estudiantes a las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

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Finalmente, la jefa del Minedu tendrá que detallar el “desfinanciamiento del programa Beca 18, Beca Generación Bicentenario, entre otros. Asimismo, debe informar los aspectos relevantes encontrados en el proceso de reingeniería iniciado en el PRONABEC”.

¿Cuál es el origen de la protesta universitaria en San Marcos?

La Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) ha tomado el campus para evitar que el Congreso apruebe la llamada “Ley Jerí”, Proyecto de Ley N.° 12736, que busca la reelección inmediata de los rectores.

Este hecho ha generado el rechazo de los gremios estudiantiles, profesores e incluso rectores de otras universidades públicas del país. Los estudiantes aseguran que la ley está hecha a la medida de la actual rectora, Jerí Ramón, para que pueda quedarse en el cargo. Denuncian que ella ya controla el Comité Electoral, por lo que, si el Congreso aprueba la ley, ganará las elecciones.

En esa misma línea, el 18 de mayo, un grupo de estudiantes bloqueó de forma parcial la avenida 28 de Julio para alzar su voz de protesta contra la ola de inseguridad en los alrededores de la universidad. Los estudiantes manifestaron que constantemente sufren asaltos y extorsiones mediante el cobro de cupos en la zona, por lo que exigieron a las autoridades municipales y policiales que implementen un plan de seguridad para proteger a la comunidad estudiantil.

¿Qué demandan los alumnos de la Universidad de Jaén?

La Universidad Nacional de Jaén permanece tomada desde hace días por integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios, quienes exigen el restablecimiento del servicio de comedor universitario. Los estudiantes sostienen que fue suspendido desde el inicio del ciclo académico en marzo, hecho que afecta a más de 450 estudiantes.

“Los compañeros están pasando hambre, hay algunos que no se encuentran estudiando porque su medio para que puedan subsistir mientras estudian es la beca alimenticia. Un derecho que viene del Estado”, según detalló el presidente de la Federación de Estudiantes, Jhosep López, para el portal Visión Noticias Jaén.

En medio de las manifestaciones, los estudiantes culparon directamente a la plana administrativa por la tardanza en habilitar el comedor. Frente a las protestas, el titular de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Jaén, Lázaro Franco Medina, aclaró que la demora para concesionar el comedor estudiantil ocurrió debido a que las gestiones no se iniciaron en el tiempo previsto.

“Este proceso empezó muy tarde, se hubiera hecho desde el mes de octubre, pero recién inició en Enero. (…) Acá hay responsables, hemos tenido que separar funcionarios”, indicó.

Además, el jefe de abastecimiento señaló que se otorgó la buena pro del proceso de selección el 4 de mayo. Sin embargo, aún no se ha suscrito el contrato porque se deben respetar los tiempos del cronograma.

“(…) todavía no podemos suscribir contrato porque tiene que pasar la etapa del consentimiento. Para esto tiene que transcurrir ocho días hábiles. A partir de ahí, el postor ganador tiene ocho días, como máximo, para entregar los documentos y se de la firma del contrato”.

A la fecha, la universidad aún no ha fijado un día para reabrir el comedor, a pesar de que el presidente de la Comisión Organizadora indicó que se habilitaría el servicio antes de terminar mayo.

Consecuencias de la falta de financiamiento en Pronabec

El Ministerio de Educación del Perú ratificó que la Beca Generación del Bicentenario no abrirá un nuevo proceso de selección durante este año 2026. La suspensión de este beneficio coloca en una situación perjudicial a más de 300 estudiantes que contaban con cartas de aceptación vigentes en universidades fuera del país y que dependían exclusivamente de los recursos públicos para costear sus matrículas.

Dicha subvención, que se encuentra bajo la administración del Pronabec, se ha encargado durante más de 10 años de financiar maestrías y doctorados en las instituciones más prestigiosas del mundo. Sin embargo, para este año se ha descartado la apertura de inscripciones.

La titular del Minedu señaló que el problema con el presupuesto se derivó de la gestión anterior, pues solo se había asignado 67% del presupuesto solicitado para el programa.