Video de ciudadano cubano emocionado por conocer un supermercado por primera vez fue grabado en República Dominicana, no en Perú

LO FALSO:

Video de un ciudadan cubano emocionado por conocer un supermercado por primera vez fue grabado en Perú.

LO VERDADERO:

El video pertenece al canal de YouTube de la creadora de contenido Yanet Fernández y fue publicado el 15 de enero de 2026. De acuerdo con la descripción del video original, las imágenes fueron grabadas en República Dominicana.

En redes sociales se viralizó un video en el que se observa a un ciudadano cubano emocionado por conocer un supermercado por primera vez. El contenido está intervenido con un mensaje que alude a que el hecho ocurrió en Perú. En las imágenes, el hombre se muestra sorprendido por el tamaño de las frutas y por la cantidad y variedad de productos disponibles. Sin embargo, el video no fue grabado en Perú, sino en Costa Rica, y fue difundido por la youtuber Yanet Fernández.

Fuente: Facebook.

El video fue grabado por una Cubana que migro a República Dominicana

Tras realizar una búsqueda inversa, se detectó que las imágenes que motivaron esta verificación corresponden a un video publicado el 15 de enero de 2026 en YouTube por la cuenta “Yanet Fernández”, titulado: “Después de 50 años en Cuba, mi papá conoce el capitalismo por primera vez”.

Al comparar las imágenes del video viral con las del material original —en particular, a partir del minuto 3:02— se observan que las imagenes coinciden.

Fuente: Facebook / YouTube.

A lo largo del video y en la descripción del mismo, la youtuber menciona que su padre llegó desde Cuba a República Dominicana. Asimismo, en la descripción de su canal de YouTube se indica que la creadora es una cubana que actualmente produce contenido sobre su experiencia de vida en República Dominicana.

Fuente: YouTube - Yanet Fernández.

Conclusión:

En síntesis, la publicación que circula en redes sociales sobre un ciudadano cubano emocionado por conocer un supermercado por primera vez en Perú es imprecisa. El video viral ha sido intervenido con un mensaje que atribuye erróneamente los hechos a ese país. Tras realizar una búsqueda inversa, se identificó que las imágenes corresponden a un video publicado el 15 de enero de 2026 en YouTube por la creadora Yanet Fernández. Además, la comparación entre el contenido viral y el material original confirma que se trata de las mismas escenas. Finalmente, el propio video y la descripción del canal indican que la autora es una cubana residente en República Dominicana, y que las imágenes fueron grabadas en dicho país, no en Perú.

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