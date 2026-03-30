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China presenta la escalera mecánica al aire libre más extensa del mundo: es equivalente a un edificio de más de 80 pisos

Con una inversión de cerca de US$100 millones y 2 años de construcción, este proyecto mejora el acceso a áreas aisladas y facilita el transporte diario de residentes.

China inauguró recientemente la nueva escalera más extensa del mundo.
China inauguró recientemente la nueva escalera más extensa del mundo. | Foto: composición LR/Ámbito

En el suroeste de China, una obra de ingeniería redefine la movilidad urbana en zonas de geografía extrema. En el condado de Wushan, dentro del municipio de Chongqing, se extiende la escalera mecánica al aire libre más larga del mundo, con 905 metros de longitud. Construida para conectar áreas separadas por pronunciadas pendientes, esta infraestructura —que requirió una inversión cercana a los US$100 millones y cerca de dos años de construcción— se posiciona como un símbolo del desarrollo urbano y la innovación en el país asiático.

¿Qué grupo empresarial estuvo a cargo de la construcción de la obra?

La obra fue desarrollada por China Railway Eryuan Engineering Group con la finalidad de conectar un barrio aislado por la topografía y reducir drásticamente los tiempos de traslado.

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Además, uno de los objetivos de esta megainfraestructura es enfrentar desafíos estructurales y mejorar la movilidad en territorios de difícil acceso. Este sistema —que alcanza los 905 metros de longitud y supera un desnivel de 242 metros, equivalente a un edificio de más de 80 pisos— se consolida como una innovadora solución de desplazamientos directos.

¿En cuánto tiempo se puede completar el recorrido?

La conexión entre ambas zonas integra un sistema que articula distintos niveles urbanos mediante escaleras mecánicas, ascensores y pasarelas, permitiendo completar el trayecto en menos de 20 minutos.

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Antes, recorrer estos mismos puntos podía tomar hasta una hora por caminos empinados y senderos irregulares, lo que dificultaba el acceso a adultos mayores, personas con movilidad reducida y residentes que debían trasladarse a diario por motivos laborales o educativos.

¿En qué otros aspectos mejorará la nueva escalera más extensa del mundo?

Por otro lado, esta propuesta también destaca por su capacidad de adaptación en zonas montañosas o con pronunciados desniveles, donde los sistemas tradicionales de transporte suelen perder eficiencia. En ese contexto, las escaleras mecánicas, combinadas con ascensores, se perfilan como una alternativa más directa, de menor impacto y mejor integrada al entorno urbano.

Con casi un kilómetro de recorrido, la obra se posiciona como una referencia global por su capacidad de adaptarse al entorno urbano. Asimismo, integra distintos niveles de la ciudad y dinamiza la demanda residencial y comercial, especialmente en sectores que antes permanecían relegados.

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