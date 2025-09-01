Xing, un youtuber chino, construyó una línea del metro para que sus gatos se diviertan. | La Sexta

Xing, un youtuber chino, construyó una línea del metro para que sus gatos se diviertan. | La Sexta

Xing, un youtuber natural de China, dedicó cuatro meses a un proyecto único: construir una réplica en miniatura de un sistema de metro para sus gatos. Esta idea surgió luego de recibir muchas peticiones de sus seguidores, quienes recordaban un video que él compartió hace dos años, donde mostraba una casa especialmente diseñada para sus felinos.

En esta nueva creación, el joven ingeniero se enfrentó a dos retos técnicos importantes que lo mantuvieron bastante intrigado: conseguir que las puertas del tren y de la plataforma se abrieran al mismo tiempo y lograr diseñar una escalera mecánica funcional a escala pequeña.

Youtuber chino construye una línea del metro para sus gatos

Tras analizar sobre los retos que implicaba el proyecto, Xing decidió lanzarse a la aventura, lo que resultó en una obra sorprendentemente detallada, casi idéntica a un sistema de metro real.

Es por ello que este peculiar proyecto no escatimó en detalles: desde las puertas automáticas hasta las escaleras mecánicas, pasando por un sistema de señalización completamente funcional y, por supuesto, los vagones que se desplazan de estación en estación.

En un video de YouTube, Xing compartió su visión del proyecto “Quería que fuera lo más auténtico posible, que pareciera un metro real, desde las puertas que se abren hasta el mensaje de bienvenida para los pasajeros”.

Así fue el proceso creativo de la construcción del metro por parte de Xing

El youtuber Xing decidió abordar cada desafío con calma, confiando plenamente en que podría llevar a cabo el proyecto del metro, sin importar las complicaciones que se presentaran. Su estrategia consistió en ir resolviendo los problemas a medida que aparecían, manteniendo siempre intacta su motivación durante todo el proceso.

Uno de los mayores obstáculos que enfrentó fue la limpieza final de la construcción, especialmente en las áreas más complicadas de alcanzar, como el interior de los trenes y las plataformas, donde el espacio era muy reducido.

Dado el alto nivel de detalle en la escala del proyecto, cualquier pequeño residuo o partícula de suciedad podía afectar el funcionamiento de elementos como las puertas automáticas o la escalera mecánica, por lo que tuvo que ser extremadamente cuidadoso y realizar una limpieza constante.

El notable nivel de realismo que se percibe en el proyecto creado por youtuber chino

Desde el exterior, la pequeña estación del metro replica a la perfección una moderna estación real, con señalización iluminada y accesos detalladamente diseñados, adornados con letras chinas. Las puertas del tren y de la plataforma se abren al mismo tiempo, tal como lo haría un sistema de metro real.

Al interior, se pueden ver diminutos asientos perfectamente alineados, señales informativas e incluso un mensaje de bienvenida para los pasajeros, lo que le otorga un aire de realismo. Los materiales, colores y texturas utilizados imitan a la perfección los del mundo real.

La escalera mecánica en miniatura, uno de los elementos más innovadores del proyecto, se mueve de manera suave y precisa. Todo está construido a una escala exacta, creando un espacio funcional y visualmente atractivo para los gatos.