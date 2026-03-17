La Central Hidroeléctrica de Belo Monte puede abastecer a alrededor de 63 millones de personas en condiciones óptimas. | Ilustración con IA/ChatGPT

La Central Hidroeléctrica de Belo Monte puede abastecer a alrededor de 63 millones de personas en condiciones óptimas. | Ilustración con IA/ChatGPT

La Central Hidroeléctrica de Belo Monte, situada sobre el río Xingu, en Brasil, alberga un rotor monumental de 1.200 toneladas capaz de convertir el flujo hídrico sudamericano en electricidad mediante procesos de ingeniería pesada. Según la concesionaria Norte Energia, la planta posee la capacidad técnica para abastecer a alrededor de 63 millones de personas en condiciones óptimas, consolidándose como un pilar energético regional tras su construcción iniciada durante 2016.

Esta pieza de dimensiones colosales posiciona a la infraestructura brasileña como una de las cinco más grandes del mundo, bajo un estándar similar al de la presa de las Tres Gargantas en China. La estructura masiva garantiza estabilidad eléctrica para varios hogares al aprovechar el movimiento natural del agua con tecnología vanguardista.

¿Cómo es esa pieza imponente de Brasil?

El generador de la central hidroeléctrica alberga un rotor monumental que transforma la fuerza mecánica del agua en electricidad mediante un proceso de conversión energética fundamental. Su escala física lo posiciona como un emblema de la magnitud técnica del proyecto, pues actúa como el núcleo del sistema. Según indica Norte Energia, “el rotor no es solo un componente mecánico, sino el eje alrededor del cual gira toda la operación de la central".

La estructura destaca por ser una de las manufacturas más grandes en la historia brasileña. Su montaje exigió una logística compleja que incluyó el uso de grúas aéreas con capacidad para 800 toneladas durante las operaciones de transporte e instalación final. El éxito de este despliegue de ingeniería refuerza la relevancia del equipo para el suministro eléctrico del país.

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¿Cómo transforma la fuerza del río Xingu en electricidad?

El flujo del río Xingu activa las turbinas de la central, las cuales accionan un rotor situado en el interior del generador. Este componente gira frente al estator para transformar la fuerza mecánica en electricidad de forma eficiente. Mediante este mecanismo, la planta asegura un suministro constante hacia la infraestructura energética del país.

Posteriormente, los transformadores incrementan el voltaje de la potencia obtenida con el fin de facilitar su transporte hacia puntos remotos. Belo Monte integra así su producción al Sistema Interconectado Nacional de Brasil, una red que nutre a los centros urbanos más relevantes. Con una capacidad instalada de 11.233 MW, la hidroeléctrica posee recursos técnicos para satisfacer la demanda de sus ciudadanos bajo condiciones de operación plena.

¿Cómo se diferencia de China?

El rotor brasileño compite globalmente frente a la presa de Pekín con una gran diferencia en peso y la capacidad total de la planta.

Característica Rotor de Belo Monte (Brasil) Rotor de Tres Gargantas (China) Peso 1.200 toneladas 1.900 toneladas Diámetro 18.7 metros 18.8 metros Potencia por unidad 611 MW 700 MW Capacidad total de la planta 11.233 MW 22.500 MW

Algunos rotores grandes del mundo

A continuación, se presenta una lista de las piezas más enormes, clasificadas por su peso (toneladas):