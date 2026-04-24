La investigación fue realizada por Jovita Baltazar, Nadia Gisela Janco y Cristyane Laura, alumnas de octavo semestre de Bioquímica y Farmacia. Foto: UNIFRANZ

La investigación fue realizada por Jovita Baltazar, Nadia Gisela Janco y Cristyane Laura, alumnas de octavo semestre de Bioquímica y Farmacia. Foto: UNIFRANZ

Una iniciativa que nació desde las aulas. Las estudiantes de la Universidad Privada Franz Tamayo (UNIFRANZ), en Bolivia, desarrollaron un anticonceptivo masculino a partir de semillas de papaya. El proyecto, denominado Carispermex, aún se encuentra en fase experimental, pero ha despertado interés por su potencial para inhibir la producción de espermatozoides.

El profesor y químico farmacéutico Cervando Gutiérrez, quien supervisó la investigación, explicó a La República que la idea surgió frente al poco uso de los métodos para prevenir el embarazo y para replantear la planificación familiar.

Una idea basada en evidencia científica

Según el experto, las alumnas revisaron estudios anteriores sobre las propiedades de la semilla de papaya, especialmente en pruebas preclínicas. “Hay bastantes ensayos que se han realizado tanto en ratones, conejos y hasta en perros. También hay evaluaciones en semen humano para ver la viabilidad. Entonces, ahí es donde comienza a nacer la idea”, señaló.

El proyecto fue realizado por Cristyane Laura, Nadia Janco y Jovita Baltazar, alumnas de octavo semestre de Bioquímica y Farmacia de Unifranz El Alto. Foto: UNIFRANZ

Estos estudios han identificado compuestos activos presentes en la papaya, como la carpaína y el isotiocianato de benzilo, capaces de afectar parámetros clave de la fertilidad masculina.

Su acción se concentra principalmente en la motilidad —es decir, la capacidad de las células reproductoras masculinas para moverse de forma autónoma— y en la energía de los espermatozoides. Además, estos influyen en la viabilidad, la densidad y el porcentaje de estas células. A medida que se aumenta la dosis, también se incrementa el resultado.

“Actúa a nivel de la mitocondria, que es la que les da la energía para movilizarse”, explicó el especialista.

¿Por qué un anticonceptivo para hombres?

El desarrollo de Carispermex también responde a un problema en la realidad social. La responsabilidad del control de la natalidad recae casi exclusivamente en las mujeres, quienes además suelen utilizar métodos hormonales con posibles efectos secundarios.

A esto se suma la adherencia terapéutica. Es decir, el grado en que un paciente sigue las indicaciones médicas. En zonas donde predominan las pastillas, el uso diario puede dificultar el cumplimiento adecuado.

“En lugares alejados se utilizan píldoras que deben tomarse todos los días, y eso da lugar a un bajo cumplimiento del tratamiento”, añadió.

Frente a ello, el proyecto propone un esquema de administración de diez días dirigido a varones, que provoca azoospermia, es decir, inhibe la producción de espermatozoides. El efecto dura casi alrededor de un mes y su función reproductiva se restituye tras suspender la dosificación.

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Buenos resultados

Uno de los datos que más llama la atención es el nivel de efectividad observado en pruebas preliminares. Según el docente, los estudios en animales han mostrado resultados alentadores.

“En el caso de los ratones, se ha llegado a una suspensión del esperma de alrededor del 80% al 90%. Sin embargo, en seres humanos todavía tendría que realizarse una evaluación a ese nivel”, advierte.

El investigador enfatizó que, aunque todavía no está listo para su venta al público, el producto se encuentra en fase experimental, previa a los estudios clínicos en personas, un paso indispensable para validar su seguridad y eficacia.

Además, subraya que ningún anticonceptivo es completamente infalible. “No hay método que sea 100% eficaz. Siempre hay un margen de error que depende de la fisiología individual y de cómo se administra”, precisa.

Un producto diseñado para mejorar la adherencia

Más allá de su composición, el equipo también ha trabajado en la forma de presentación. Carispermex se desarrolló como un granulado con sabor similar al café, pensado para facilitar su consumo.

“Hemos decidido hacer un efervescente porque es una forma más atractiva. Esta característica y su sabor harían que sea más aceptado”, comenta Gutiérrez.

Además, el hecho de que no contenga componentes hormonales representa una ventaja frente a otros métodos, ya que evita efectos sobre el organismo como cambios en el deseo sexual. “La ventaja es que no llega a afectar la libido porque no tiene un componente hormonal”, añade.

Un gran potencial, pero con retos por delante

Aunque el desarrollo aún está en una etapa temprana, sus impulsores consideran que podría tener proyección en el mediano plazo. Sin embargo, su avance dependerá de factores externos, como el financiamiento y el apoyo institucional.

“Estamos en una fase experimental y necesitamos apoyo de instituciones o empresas para avanzar hacia los ensayos clínicos”, reconoce el docente.

Para Gutiérrez, este tipo de innovación contribuiría a transformar el rol de los hombres en la planificación familiar. “Ha comenzado a haber un cambio de roles, donde el varón empieza a asumir una mayor responsabilidad. Con estas opciones, podría tener también control sobre la natalidad desde su perspectiva”, reflexiona.

Aun así, advierte que su implementación enfrentaría barreras culturales y desinformación en contextos donde persisten dudas sobre este tipo de métodos. En ese sentido, el futuro del anticonceptivo no solo dependerá de la ciencia, sino también de la capacidad de generar confianza en la población. Por ahora, el proyecto se mantiene como una promesa en desarrollo que busca abrir nuevas alternativas en un campo donde las opciones siguen siendo limitadas.

El cuidado siempre es clave

Las investigadoras subrayan que Carispermex no debe entenderse como un “anticonceptivo milagro”. Se trata, más bien, de una alternativa potencial, que podría ampliar el abanico de opciones para los hombres.

Además, enfatizan que cualquier método anticonceptivo masculino en desarrollo debe combinarse con otras estrategias de prevención. El preservativo es hasta hoy el único método que no solo previene embarazos, sino también enfermedades de transmisión sexual, por lo que su uso es fundamental incluso si en el futuro se incorporan nuevas alternativas farmacológicas para hombres.